Incendies : les forêts ravagées autour de la dune du Pilat, quelles conséquences pour la biodiversité ?

Au sommet de la dune du Pilat, un paysage à couper le souffle se dessine. À l’ouest s’étend la lagune bleue, à l’Est une pinède dense et verdoyante. Cette forêt, au pied de cette bande de sable de 55 millions de mètres cubes, est partie en fumé, laissant désormais une vue apocalyptique. Les incendies qui ont frappé la Gironde depuis le 12 juillet ont dévoré près de 7.000 hectares. Il faudra du temps pour que la nature reprenne ses droits sur place. En attendant, quelles sont les conséquences de la disparition de la végétation sur la Dune et sur la biodiversité ? La question interroge les associations environnementales.

Plus de barrière verte

“Il y avait du mouvement avant les feux, il y en aura après” explique Hélène Syndique, la directrice adjointe du conservatoire du littoral reste prudente, parce qu'il est encore un peu trop tôt pour dire quel effet aura la disparition d’une partie du massif forestier sur l'évolution dunaire. "On ne sait pas si la dynamique va s’aggraver, il faut faire de nouvelles modélisations."

Publicité

Un mouvement qui pourrait avoir des conséquences sur "les habitations et les usages qui existaient derrière la dune" ajoute Élodie Martinie-Cousty, la pilote du réseau "Océans, mers et littoraux" chez France Nature Environnement. Il faudra, selon elle, attendre la "résilience de la forêt" et penser à replanter "autre chose que du pin". Elle appelle à diversifier les espèces en prenant compte de la particularité de la "terre sableuse des Landes".

Car si les pins poussent facilement ici, ils brûlent aussi rapidement. "Une espèce plantée par l’homme pour produire de la résine" raconte Alexis Ducousso, ingénieur de recherche à l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, qui encourage désormais les autorités à planter des arbres comme le "chêne" moins abrasif.

La biodiversité en danger

La forêt est densément peuplée par des centaines d'espèces d'insectes, d’oiseaux ou d’animaux comme des cerfs ou des chevreuils qui ont "besoin de cette forêt pour se protéger, pour se développer, pour se nourrir” affirme Elodie Martinie Cousty. "À chaque fois que vous avez des milliers d'hectares qui partent en fumée, vous avez des millions d'espèces qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu, qui disparaissent. C'est une catastrophe écologique de ce point de vue-là, parce qu’on a besoin de cet écosystème : c'est notre assurance vie.”