Inceste : à travers 27.000 témoignages, la Ciivise justifie la nécessité de pérenniser sa mission

Aller plus loin que le simple constat. Trois ans après la création de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise), l'ampleur de ce fléau est mieux connu mais le travail ne s'arrête pas là. À la puissance et l'émotion des témoignages qui s'échappent du nouveau rapport de cette "Commission inceste", publié ce jeudi, s'ajoute le cri d'alarme des membres de la Ciivise face à la possibilité de voir leur mission s'arrêter au 31 décembre. Pour le moment, le gouvernement ne s'est pas prononcé sur sa pérennisation.

"Qui peut sérieusement penser que trois années suffiraient pour lutter contre un déni qui nous habite tous depuis toujours ?", interroge alors la Ciivise en préambule du rapport. Ses membres rappellent ce chiffre : 160.000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année en France. Ce sont 160.000 raisons de continuer la mission de la commission, comme l'ont rappelé les 60 signataires d'une tribune dans Le Monde début septembre. Comme le rappellera le documentaire "Un silence si bruyant" , avec le témoignage de l'actrice Emmanuelle Béart, diffusé dimanche sur M6. Et comme le rappellent encore les 27.000 témoignages recueillis depuis deux ans par la Ciivise et analysés dans ce nouveau rapport.

Six victimes sur dix révèlent les violences plus de dix ans après

La "Commission inceste" a ouvert son appel à témoignages le 21 septembre 2021. Deux ans plus tard, l'analyse des 27.000 témoignages recueillis permet de confirmer que prendre la parole est extrêmement difficile pour les victimes puisqu'à peine plus d'une personne sur dix a révélé les violences sexuelles au moment des faits (13%). Près de six sur dixl es ont révélées plus de dix ans après, à l’âge adulte (58,5%). "Plus l’enfant est proche de l’agresseur, plus il révèle les violences tardivement", précise la commission. C'est donc le cas lorsqu'il s'agit d'inceste.

Quand l'enfant parvient à se confier, il le fait "presque exclusivement" auprès d'un membre "de sa famille la plus proche". Il s'agit de la mère dans plus de six cas sur dix (66%). Cela monte à sept cas sur dix quand les violences ont lieu dans la sphère familiale.

Près d'un enfant sur deux n'est pas protégé

Cette confidence est un moment charnière dans la vie des victimes car la réponse apportée a de grandes chances de déterminer sa santé physique et mentale, y compris à l'âge adulte. Mais "près d’un enfant sur deux (45%) qui révèle les violences au moment des faits n’est pas mis en sécurité et ne bénéficie pas de soins ; autrement dit, personne ne fait cesser les violences et n’oriente l’enfant vers un professionnel de santé", indique le rapport de la Ciivise. Pourtant, seuls trois confidents sur dix ne croient pas l'enfant.

Un manque de réaction qui condamne encore plus l'enfant au silence et permet à l'agresseur de continuer ses crimes, particulièrement en cas d'inceste : "Dans près d’un cas d'inceste sur deux, les viols et agressions sexuelles sont commis en présence ou au su des autres membres de la famille", révèle la Ciivise.

Mais au-delà du cercle privé, la Ciivise souligne surtout l'importance d'une prise de conscience collective dans la société car les professionnels non plus n'ont pas toujours le comportement adéquat. "Non seulement les enfants sont très peu nombreux à se confier à des professionnels (15%)" mais en plus, "près de six professionnels sur dix n’ont pas protégé l’enfant à la suite de la révélation des violences (58%)".

Un risque plus élevé d'autodestruction quand l'enfant n'a pas été protégé

Cela a un impact majeur car "lorsque le confident croit l’enfant mais inverse la culpabilité et rejette la faute sur lui, les victimes développent davantage de comportements liés à une mauvaise estime de soi, principalement des comportements d’autodestruction", poursuit le rapport.

Par exemple, plus d’une victime sur deux qui n'a pas reçu un bon accueil de sa parole développe des troubles alimentaires (56%) contre quatre victimes sur dix parmi ceux qui ont été protégés (41%).

Deux fois plus de risques d'être de nouveau victime de violences

Aussi, les témoignages recueillis révèlent l'ampleur de la "revictimation", phénomène qui désigne le fait que les victimes de violences continuent à en subir par la suite. "Il ressort en effet des témoignages qu’il y a une surreprésentation des femmes victimes de violences conjugales à l’âge adulte parmi les victimes de violences sexuelles dans l’enfance", indiquent les auteurs du rapport : 31% des femmes qui ont témoigné à la Ciivise sont ou ont été victimes de violences conjugales à l’âge adulte contre 15,9% des femmes dans la population générale.

Ce taux monte même à 52% lorsque les victimes n'ont pas reçu un soutien social adapté lors de la révélation des violences car cela a accru le sentiment de culpabilité et donc de vulnérabilité.

Continuer d'être une oreille attentive

Face à tous ces témoignages, la Ciivise conclut qu'il est essentiel de croire les victimes et surtout de leur apporter un accompagnement adapté. "Le soutien social est une politique publique avant tout", écrivent les auteurs du rapport. "C'est d’abord une politique publique qui lutte contre le déni – en apportant aux 5,5 millions d’adultes ayant été victimes de violences sexuelles dans leur enfance un soutien qu’ils ont rarement eu ; c’est aussi une politique publique qui lutte contre le déni en assurant aux enfants victimes aujourd’hui la protection dont ils ont besoin."

La Ciivise ne permet pas uniquement de recueillir la parole - d'ailleurs, plus de neuf personnes sur dix avaient déjà révélé les faits avant de s'adresser à la "Commission inceste" - mais aussi d'apporter une reconnaissance publique. "J'ai réalisé (avec un peu d'effroi, je dois l'admettre) que c'était la première fois qu'on me considérait officiellement et ouvertement comme une victime (...) Entendre le mot de la bouche d'un représentant de la puissance publique représente un véritable soulagement", témoigne par exemple l'une des victimes. Témoigner auprès de la Ciivise a aussi permis de réparer certaines d'entre elles, mentalement et parfois physiquement.

Mais cette commission permet surtout de faire de tous ces témoignages "une parole publique" qui montre les failles de la prise en charge des victimes. Par exemple, lorsque les victimes se sont adressées à un professionnel à l’âge adulte, moins d'un sur dix les a accompagnées vers un dépôt de plainte (8%) et lorsqu'elles ont été prises en charge par un professionnel de santé, elles ne sont que quatre sur dix à estimer que cela leur a permis d’aller mieux (42%).

Le 20 novembre prochain, la "Commission inceste" publiera son rapport final avec une nouvelle salve de préconisations. Au-delà de cette date, elle espère pouvoir continuer à être l'oreille attentive des victimes et ainsi pouvoir renforcer la politique publique de protection de l'enfance.