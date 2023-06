"Inexcusable" pour Macron, la mort d'un jeune à Nanterre nécessite "une exigence de vérité absolue" pour Borne

"Rien, rien ne justifie la mort d'un jeune". Au lendemain de la mort d'un jeune de 17 ans à Nanterre après un refus d'obtempérer, Emmanuel Macron s'est voulu implacable. À Marseille, où il était en déplacement, le chef de l'État a déploré mercredi matin un drame "inexcusable" et "inexplicable", évoquant "l'émotion de la nation toute entière" et assurant la famille de la victime de son soutien.

"Permettre à l'apaisement de l'emporter sur la colère"

Nahel, automobiliste de 17 ans, a été tué mardi matin à Nanterre (Hauts-de-Seine). Dans une vidéo, on voit l'un des deux policiers le tenir en joue, puis tirer à bout portant. Emmanuel Macron a également rappelé que les forces de l'ordre étaient composées de "femmes et d'hommes qui viennent de tous les quartiers de la République et s'engagent pour nous protéger et servir la République", tout en soulignant que leurs fonctions s'exercent dans un "cadre déontologique qui est défini, qui doit être respecté". "La justice a été immédiatement saisie : je souhaite qu'elle fasse son travail avec évidemment célérité et dans le calme que ce travail requiert", a-t-il ajouté, après une nuit émaillée de violences urbaines dans les Hauts-de-Seine.

De son côté, la Première ministre Élisabeth Borne a estimé dans un tweet qu'il y a avait "une exigence absolue de vérité" dans ce drame, afin de "permettre à l'apaisement de l'emporter sur la colère".

"Les images choquantes diffusées hier montrent une intervention qui ne semble manifestement pas conforme aux règles d'engagement de nos forces de l'ordre", a-t-elle par ailleurs déclaré au Sénat lors des questions au gouvernement. Le porte-parole Olivier Véran a par ailleurs lancé un appel au calme à l'issue du conseil des ministres. Quant au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, il a fait savoir qu'il allait saisir la justice après un tweet (supprimé depuis) de Syndicat France Police, proche de l'extrême droite, qui justifiait la mort de la victime, qualifiée de "jeune criminel". Il a également demandé à ses services "d'étudier les modalités de dissolution de ce groupuscule".

Vive émotion au sein de la classe politique

La mort de l'adolescent a provoqué une vive indignation au sein de la classe politique. "Cette police doit être entièrement refondée, ses meurtriers punis", a réagi Jean-Luc Mélenchon, leader des Insoumis. La cheffe de file d'EELV, Marine Tondelier, a dénoncé à la fois une "américanisation de la police" et "un problème de racisme" dans ses rangs. À la demande de Mathilde Panot, présidente du groupe LFI, l'Assemblée nationale a observé mercredi après-midi une minute de silence.

Les représentants du Rassemblement national ont pour leur part déploré une "tragédie", mais ont, Marine Le Pen en tête, épinglé la prise de position d'Emmanuel Macron. "Est-ce que l'acte est inexcusable ? Est-ce qu'il est inexplicable ? C'est à la justice de répondre", a fait valoir l'ex-candidate présidentielle, fustigeant des propos "très excessifs" et "irresponsables" du chef de l'État.

Les mots du président de la République ont été mal reçu par les syndicats de police. Tour à tour Alliance, Unité SGP Police, Synergie officiers et Alternatives police CFDT ont mis l'accent sur la présomption d'innocence dont doit bénéficier leur collègue, placé en garde à vue. "Il n'est ni au-dessus, ni en-dessous des lois !" a commenté Alliance.