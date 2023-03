Infections sexuellement transmissibles : la HAS veut faire évoluer la loi pour limiter les transmissions

Sujet tabou, adultère ou sentiment d’insécurité sont quelques-unes des raisons pour lesquelles un patient atteint d'une Infection sexuellement transmissible (IST) n'en informe pas son ou ses partenaires. Pour lutter contre cette absence de "notification" des partenaires et bloquer les chaînes de transmission, la Haute autorité de santé préconise de faire évoluer le cadre législatif "en matière de secret professionnel". " L'objectif est d'offrir au patient chez qui une IST est diagnostiquée la possibilité de choisir la manière d'informer son ou ses partenaire(s) ", écrit la HAS dans un avis publié jeudi 9 mars .

Donner aux médecins la possibilité d'informer les partenaires

La HAS, qui préconise avant tout l'information par les partenaires, propose donc de faire évoluer le secret professionnel, et que cette annonce d'une IST puisse aussi être assumée par un tiers. Un médecin ou une association, qui aurait recueilli le consentement du patient. "Le cadre juridique actuel ne permet pas de prendre le relai du patient pour faire une annonce diagnostic", explique Patricia Minaya Flores, chef du service "évaluation de la santé publique" à la Haute Autorité de Santé. Or "on pourrait rompre les chaines de transmission, traiter les personnes qui en ont besoin et qui ont été exposées."

Depuis plusieurs années, les IST comme la chlamydia, ou le gonocoque sont en augmentation. Le VIH, lui, circule toujours activement et la pandémie de Covid-19 a entrainé une baisse du nombre des dépistages en France.

La possibilité d'un "traitement accéléré" pour les partenaires

Selon la Haute autorité de santé (HAS), dont les avis sont généralement suivis par le gouvernement, il faudrait également autoriser les médecins à prescrire un "traitement accéléré" aux partenaires, ce que la réglementation actuelle ne permet pas. Ce traitement accéléré consiste à remettre au patient diagnostiqué avec une IST une ordonnance au profit d'un partenaire. Cela permettrait " aux partenaires d'être traités au plus tôt, surtout en l'absence de symptômes et si l'on sait qu'ils ne s'adresseront pas à un médecin ou ne se rapprocheront pas du système de santé ", estime la HAS.

Dans son avis, elle écrit notamment que "l’épidémie du VIH est encore très active et le retard au diagnostic persiste, notamment pour les personnes éloignées du système de santé et les populations migrantes." Mais ce traitement ne doit être prescrit qu'en dernier recours, précise Patricia Minaya Flores. "Car le professionnel de santé n'aura jamais fait d'examen clinique [du patient]" et "n'aura pas compris ni ses antécédents, ni les risques qu'il pourrait courir du fait du traitement."

En dehors de ces modifications du cadre légal, la HAS rappelle que la question du partenaire doit systématiquement être évoquée lors d'un diagnostic d'IST. Il faudrait également favoriser les consultations tripartites avec le médecin, le patient et son partenaire.