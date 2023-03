Inflation : à la place d'un "panier" le gouvernement propose un "trimestre anti-inflation"

C'est l'autre dossier social explosif avec la réforme des retraites. L'inflation galopante et la baisse du pouvoir d'achat qu'elle entraîne. Selon l'Insee, on a atteint 14,5 % d'inflation entre février 2022 et février 2023, et le phénomène ne montre aucun signe de recul. Au contraire, certains, comme le patron de Système U Dominique Schelcher , évoquent 10 % d'inflation supplémentaires d'ici le mois de juillet, alors que se sont achevées en fin de semaine dernière les négociations annuelles entre grande distribution et industriels du secteur.

Le gouvernement cherchait donc une mesure symboliquement forte pour atténuer les effets de cette inflation, surtout pour les ménages les plus modestes. En plus d'un "chèque alimentaire" pour ces derniers, qui sera déployé dans les prochains mois, Bruno Le Maire a donc annoncé lundi un "trimestre anti-inflation" qui concernera tous les consommateurs.

Publicité

Le gouvernement a préféré ce nouveau concept à un "panier anti-inflation" qu'il envisageait jusqu'ici, qui aurait consisté en un panier type de 20 produits, vendus à prix coûtant. La grande distribution, notamment, était contre, préférant privilégier des offres commerciales maison, comme celui du groupe Système U lancé en février.

Les distributeurs aux manettes

L'idée du "trimestre anti-inflation" est moins contraignante : demander aux distributeurs de "choisir librement" un certain nombre de produits qui devront être vendus jusqu'au mois de juin aux prix "les plus bas possibles", autrement dit en rognant sur leurs marges. Une mesure qui coûtera "plusieurs centaines de millions d'euros" aux distributeurs, selon le ministre.

À la fin de ces trois mois, "nous rouvrirons les négociations commerciales [qui ont lieu une fois par an habituellement] avec les grands industriels de façon à ce que la baisse des prix de gros, que nous observons sur les marchés, mais qui n'est pas encore transmise aux produits de consommation courante, puisse se traduire" par une baisse équivalente sur les produits du quotidien.

Un petit logo tricolore sur les produits concernés

Cerise sur le gâteau : ces produits arboreront un petit logo tricolore pour marquer leur lien avec cette opération "trimestre anti-inflation". Reste à savoir quels seront les produits concernés, puisque ce sont les distributeurs eux-mêmes qui les choisiront.

Selon le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, cela touchera principalement les produits de marque distributeur, car c'est sur eux que les supermarchés et hypermarchés ont le plus de "latitude" pour fixer les prix. De son côté, le patron des centres E. Leclerc ironise : "J'ai pas attendu une réunion publique pour être moins cher", grince Michel-Edouard Leclerc.

Le chèque alimentaire, lui, concernera uniquement "les plus modestes, ceux qui ont les revenus les plus faibles". Bruno Le Maire annonce d'abord une expérimentation "sur une base territoriale, sans doute le département, de façon à être au plus près des consommateurs et au plus près des producteurs agricoles", et ce "dans les tous prochains mois".