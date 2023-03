Influenceurs : le gouvernement veut interdire la promotion de la chirurgie esthétique et encadrer les filtres

Comment mieux encadrer les activités des influenceurs sur les réseaux sociaux ? C'est la question à laquelle tente de répondre le gouvernement. Le ministère de l'Économie a mené durant plusieurs semaines des concertations avec tous les acteurs du secteur : annonceurs, influenceurs, universitaires, associations de consommateurs, pour mieux réguler cette activité au cœur de polémiques. Les conclusions seront présentées ce vendredi à Bercy et, selon les informations de France Inter, deux décisions importantes vont être dévoilées.

Mentionner filtre et retouches

Une première mesure concerne l'obligation de mentionner l'utilisation de filtres sur les images mais aussi de préciser si la photo a été retouchée. Peau parfaite, yeux immenses, taille de guêpe, muscles saillants... les effets psychologiques de ces corps présentés comme parfaits sont dévastateurs. Notamment sur les plus jeunes qui peuvent avoir du mal à faire la part des choses entre trucage et réalité.

Publicité

D'ailleurs certaines influenceuses ont déjà dénoncé les effets dévastateurs de ces filtres comme @Aud2d2_ qui critique les filtres qui permettent de se rajeunir sur une photo ou une vidéo.

Interdire la promotion de la chirurgie esthétique

Dans le même ordre d'idée, le gouvernement souhaite interdire purement et simplement toute forme de promotion d'actes de chirurgie esthétique. Là encore, l'exécutif s'inquiète des demandes de plus en plus nombreuses et de plus en plus tôt, de jeunes souhaitant modifier la courbe d'un nez et la taille d'une poitrine. En 2020, le nombre d’interventions de chirurgie esthétique a bondi de 20% en France, selon le Syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique (SNCPRE). Depuis 2019, les 18-34 ans ont désormais davantage recours à la chirurgie que la tranche des 50-60 ans, selon une étude de l'International Master Course on Aging Skin, citée par Le Monde .

Flou juridique

La France compte 150.000 influenceurs dont 400 professionnels. Le but de ces travaux est d’accompagner le secteur en pleine croissance et de protéger les consommateurs. Jusqu'ici un flou juridique a entrainé des dérives et des condamnations d'influenceurs suivis parfois par des millions d'abonnés et devenus des stars. À l'image de celle de l 'influenceuse Nabilla Benattia-Vergara condamnée à payer 20. 000 euros d'amende pour avoir fait en 2018 la promotion de services boursiers sur Snapchat sans mentionner qu'elle était rémunérée pour cela.

D'autres décisions sont attendues ce vendredi, notamment concernant les paris sportifs en ligne, les jeux de hasard, les placements financiers. Les plateformes seront également mises à contribution avec un système d'alerte pour signaler les promotions illicites.

Des amendements pourraient donc être ajoutés au texte proposé par deux députés Stéphane Vojetta et Arthur Delaporte dont la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux vient d'être adopté en commission et doit être votée avant la fin du mois à l'Assemblée.

Avant ces réunions avec le gouvernement, près de 19.000 personnes ont participé à une concertation menée du 9 au 31 janvier sur le site make.org , commentant ou réagissant à douze mesures avancées par le ministère dont les droits et obligations des influenceurs, la protection des consommateurs, la gouvernance du secteur et la propriété intellectuelle. "Nous souhaitons leur donner un statut et renforcer les contrôles" avait expliqué sur franceinfo le 13 mars Bruno Le Maire. "Le net ce n'est pas le Far West. Ce n'est pas un combat contre les influenceurs, nous souhaitons un dispositif pour protéger les influenceurs, pas pour les stigmatiser."