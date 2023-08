INFO FRANCE INTER - Procès de la chaufferie de La Défense : les deux principaux prévenus ne seront pas jugés

C’est le dossier emblématique des lenteurs de la justice. La cour d'appel de Versailles examine le mois prochain le dossier dit de "la chaufferie de La Défense", une affaire d'escroquerie présumée dont l’enquête avait été ouverte il y a 22 ans, et qui est devenue un emblème des lenteurs de la justice. A tel point, et c'est une information France inter, que les deux principaux suspects ne seront pas jugés. Ils ont respectivement, 85 et 100 ans. La cour d'appel vient d'estimer que leur état de santé ne leur permettait ni de comparaitre, ni d'être représentés par leurs avocats.

Trois autres hommes également renvoyés en correctionnelle

Jean Bonnefont, ancien patron des Charbonnages de France, fêtera ses 101 ans en novembre, il est désormais alité. Bernard Forterre, ancien dirigeant de Vivendi, âgé de 85 ans, souffre de la maladie de Parkinson. Ils étaient les deux principaux prévenus de ce dossier d’escroquerie présumée, avec l’ancien maire de Puteaux, Daniel Ceccaldi-Raynaud, décédé en 2019. Trois autres hommes sont également renvoyés en correctionnelle dans cette affaire qui porte sur des pots-de-vin d'un montant estimé à quelque 800.000 euros.

Lors d’un premier procès il y a deux ans, les avocats de Jean Bonnefont et Bernard Forterre avaient obtenu du tribunal de Nanterre l’annulation de toute la procédure à cause de la longueur anormale de cette instruction. Mais au printemps dernier, la cour de cassation a estimé qu'en pareille circonstance, on ne pouvait pas tout jeter à la poubelle, qu'il fallait quand même aller au procès et que c'était aux magistrats de tenir compte dans leur jugement des circonstances dans lesquelles l'instruction avait éventuellement été malmenée.

Plus la lucidité nécessaire pour désigner leurs avocats

Mais avant d'obéir à cette jurisprudence de la cour de Cassation, la cour d'appel de Versailles a tout de même ordonné une expertise médicale des deux prévenus les plus âgés, et les conclusions rendues cet été sont édifiantes. Non seulement Jean Bonnefont et Bernard Forterre ne sont pas en état de comparaitre, mais les experts ajoutent qu'ils n'ont même plus la lucidité nécessaire pour désigner leurs avocats.

A l’appui de ce constat, les magistrats de la cour d'appel de Versailles ont donc décidé de suspendre l'action publique à leur encontre : les deux hommes ne seront pas jugés sauf dans l'hypothèse, tout à fait improbable, où ils se présenteraient à l’audience. Cette décision sera prononcée à l'ouverture du procès le 20 septembre prochain. Procès au cours duquel seuls les trois autres prévenus devront répondre des poursuites dont ils font l’objet. Ce qui risque d’engendrer des débats totalement bancals au cours desquels les principaux prévenus de cette corruption présumée ne pourront pas répondre aux arguments des autres mis en cause, et vice-versa.

Une situation pas inédite

En France, de nombreux autres dossiers judiciaires ont connu le même sort que celui de "la chaufferie de La Défense" avec des instructions anormalement longues. Dans certains cas, les tribunaux ont décidé d’annuler la procédure, dans d’autres cas, la justice poursuit son œuvre. C’est le cas du dossier de "l’Institut Aubert de Saint-Mandé", une affaire de dérive sectaire au sein d’un établissement privé. L’enquête a démarré au parquet de Créteil en 1999 et elle est toujours entre les mains d’un juge d’instruction, le onzième à tenter d’en venir à bout depuis 24 ans.

Le procès de "la chaufferie de La Défense" s'ouvrira donc devant la cour d'appel de Versailles le 20 septembre. Six demi-journées d'audience sont prévues jusqu'au 29 septembre.