INFOGRAPHIE - Le niveau des élèves français en lecture s'est stabilisé, mais reste sous la moyenne européenne

La nouvelle édition de l’étude Pirls sur les performances des écoliers de 57 pays a été publiée ce mardi : on y lit que par rapport à 2016, date de la dernière étude, les compétences en lecture et en compréhension des élèves de CM1 français se sont stabilisées.

Ils ont enregistré un score global moyen de 514 points dans les processus de lecture et de compréhension. C'est donc au-dessus de la moyenne internationale de tous les pays testés (500 points), mais en-dessous de la moyenne européenne, qui s'élève à 527 points. Au total, 400 000 écoliers ont été testés.

Mais selon la Depp, c'est la première fois que ce niveau se stabilise après quinze ans de baisse continue. Le niveau augmente même de neuf points sur les processus de compréhension les plus complexes ("interpréter" et "apprécier"). Il est stable sur les processus les plus simples.

Une moyenne en baisse de 11 points en Europe

Plus notable encore : la plupart des pays européens ont vu leur score chuter par rapport à la précédente note, ce qui est notamment lié au contexte du Covid-19, pendant lequel la plupart des écoles ont fermé – or la France fait partie des pays de l'OCDE où les écoles ont le moins fermé. À l'échelle de l'Union européenne, la baisse moyenne est de 11 points par rapport à 2016.

L'étude Pirls (pour "Progress in International Reading Literacy Study") est réalisée tous les cinq ans depuis 2001 par l'IEA, une organisation internationale à but non lucratif qui réunit plusieurs organismes de recherche. Dans ce nouveau rapport, il ressort que 21 pays ont de meilleurs scores que la France : Singapour, Hong Kong et la Russie sont les champions. Et en Europe, ce sont la Finlande et la Pologne qui brillent avec 549 points chacun, bien devant la France donc.