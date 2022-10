Infographie - Les prix du carburant repartent à la hausse

Il devient de plus en plus difficile de trouver de l'essence ou du gazole, et quand on en trouve, ils coûtent plus cher que le mois dernier. C'est ce qui ressort de l'étude des prix moyens des carburants ces derniers mois. Des prix qui avaient connu une hausse spectaculaire en mars dernier, puis une nouvelle augmentation en juin, dans le contexte de la guerre en Ukraine notamment.

Depuis, la grève dans plusieurs raffineries et dépôts de carburant a petit à petit resserré le robinet alimentant les stations-services, provoquant des files d'attente devant certaines, un vent de panique poussant des automobilistes à remplir des jerrycans en plus de leurs réservoirs, et une hausse des prix.

Entre 6% et 7% d'augmentation entre septembre et octobre

Le gazole, par exemple, avait connu une forte baisse entre juin et septembre, notamment avec les ristournes de l'État mais aussi du pétrolier TotalEnergies (ristourne qui avait encore accentué la ruée vers les stations-services : de 2,09€ par litre en juin à 1,75€ par litre en septembre.

Depuis septembre, le tarif du gazole repart à la hausse, avec un prix moyen de 1,86€/L au 10 octobre (+6% en un mois). Il y a un an, on était à 1,56€/L, contre 1,21€/L en octobre 2020.

Ce jeu de yo-yo s'observe aussi pour le Sans Plomb 95. Passé de 2,08€ le litre en juin à 1,57€ en septembre (soit presque un quart de moins), il repart à la hausse en octobre, avec un prix moyen de 1,69€/L ce mardi (+7% en un mois).