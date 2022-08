Infographies : 50.000 hectares de forêts brûlés cet été, s'approche-t-on du record de 1976 ?

"Il y aura très certainement des feux très importants" dans les semaines qui viennent prévient ce mercredi 10 août le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, lors d’un déplacement à Mostuéjouls (Aveyron). Sur place, les pompiers luttent depuis lundi contre un feu de forêts : il a ravagé 700 hectares de végétation. À l'ouest, les flammes dévorent également de nouveau la forêt en Gironde, à Landiras, où 6.000 hectares ont brûlé. Le nombre d'hectares de forêts brûlés en 2022 est historique mais il n'atteint pas -pour le moment- le triste record de 1976.

Moins d'hectares brûlés en 2022 qu'en 1976

Pour se faire une idée de la virulence du feu et sa vitesse de propagation, en une seule journée, dix terrains de football sont partis en fumée chaque minute. La Drôme, l’Isère, le Maine-et-Loire et la Charente sont aussi concernés par des incendies. D’après la Sécurité civile, plus de 50.000 hectares de forêts ont brûlé depuis le début de l’été. Pour l’instant, c’est bien moins qu’en 1976 (88.000 hectares) et 2003 (73.000).

L'année 1976, sèche et caniculaire

En 1976, les chiffres atteignent des sommets. L’année n’est pas encore terminée mais la superficie brûlée dans des feux de forêts dépasse déjà celle de 2019, une année record sur la décennie passée, avec 43.602 hectares brûlés. D’après le porte-parole de la Sécurité civile, joint par France Inter, avec la reprise des feux en Gironde cette semaine, la barre des 50.000 hectares est dépassée. "On pourrait s'approcher des records à la fin de la saison des feux de forêt" précise à Franceinfo Alexandre Jouassard, le porte-parole de la Sécurité civile. Ils parlent de 1976, où l’été fut une fournaise marquée par une sécheresse extrême. En Charente-Maritime, la forêt de La Palmyre fut l’un des principaux brasiers. Cette année-là, 88.000 hectares sont partis en fumée, un record jamais atteint.

L’année caniculaire 2003 reste elle aussi historique concernant les feux de forêts, avec 73.000 hectares touchés par les flammes, surtout dans le Sud-est et en corse. "Les incendies ont parcouru 61.545 hectares dans le Midi méditerranéen français" rappelle le site Géo confluence . "Les départements littoraux de Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) ont été fortement affectés par les incendies, en particulier le Var (18.813 hectares)."

Le nombre d'incendie stable

Il existe essentiellement deux bases de données qui permettent d’avoir un léger recul sur l’ampleur des feux de forêts. D’abord le Système européen d’information sur les feux de forêt (EFFIS), qui tient des statistiques comparables depuis 2006. Il y a également la base de données sur les incendies de forêts en France (BDIFF). La différence de chiffres tient notamment du fait que Copernicus retient également les écobuages, et pas seulement les feux de forêts.

Comme nous le relevions dans un précédent article , d’après les données du BDIFF, si le nombre de feux est resté plutôt stable (2.500 incendies en moyenne entre 2006 et 2013, 2.600 entre 2014 et 2021), les surfaces brûlées ont fortement augmenté. Il y a toujours autant de feux de forêts, mais ceux-là sont plus destructeurs. En revanche, Copernicus et le ministère de l’Agriculture ne s’accordent pas sur l’année la plus dévastatrice pour les forêts. 2019 d’après l’EFFIS, 2017 pour le BDIFF.

D’après la base de données du EFFIS, la moyenne de surfaces ravagées en France par les flammes est de 9.814 hectares sur la période de 2006 à 2021. D’après Jean-Luc Dupuy, le directeur de recherches à l'Inrae d'Avignon interrogé par l’AFP, cette moyenne annuelle "était de l'ordre de 45.000 hectares pour toute la France dans les années 1970-1980".

Les données de l’EFFIS montrent aussi à quel point les incendies sont violents cette année. En comparant à la moyenne entre 2006 et 2021, l’écart est grand. Plus de 50.000 hectares partis en fumée en huit mois et demi en 2022, alors que la moyenne des quinze années précédentes est de 7.276 hectares.

Des feux dans toute l'Europe

Ce n’est pas seulement la France, mais toute l’Europe qui est touchée par des incendies : l’Espagne, le Portugal, la Grèce etc. L'observatoire Copernicus recense, au 6 août, 615.000 hectares de brûlés (juste les pays de l’UE). Seulement les incendies monstres lors de l’automne 2014 au Portugal empêchent le continent de battre le record pour ce siècle. 560.000 hectares avaient alors brûlés. Une fois encore, cet été dépasse la moyenne de ces dernières années.