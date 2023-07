INFOGRAPHIES - À peine sorti en salle, le film "Barbie" explose le box-office

Le matraquage publicitaire rose à paillettes a fonctionné. "Barbie", officiellement sorti vendredi 21 juillet dans tous les États-Unis et mercredi 19 juillet en France, cartonne déjà. Le film met en scène Margot Robbie en "Barbie stéréotypée", grande, mince et blonde, en pleine crise existentielle, et un Ryan Gosling en "Ken plage" qui se découvre des velléités misogynes. En France, 1,1 million d'entrées ont été écoulées en cinq jours, selon les derniers chiffres dévoilés ce lundi. "Barbie" se classe troisième des meilleurs démarrages dans les salles française depuis début 2023.

Au niveau mondial, le film (qui a coûté, rappelons-le 145 millions de dollars) a récolté au total 337 millions de dollars de recettes, dont 155 millions aux États-Unis et au Canada. La comédie sur la célèbre poupée de Mattel enregistre le meilleur démarrage pour un film réalisé par une femme, en l’occurrence Greta Gerwig, également réalisatrice de "Lady Bird" (2017) et "Les Filles du docteur March" (2019). D’après les sites spécialisés, il dépasse les 153 millions de dollars de "Captain Marvel", co-réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck (2019) et les 103 millions de "Wonder Woman" de Patty Jenkins (2017).

Loin derrière les héros de Marvel

C’est aussi le meilleur lancement de l’année 2023 aux États-Unis et au Canada. Avec ses 155 millions de dollars de recettes outre-Atlantique, "Barbie" surpasse "Super Mario Bros", inspiré du jeu vidéo du même nom, et ses 144 millions de dollars. Le film rose passe également devant "Avatar : la voie de l’eau", le deuxième volet de la saga de James Cameron, qui avait fait 134 millions de dollars, les premiers jours après sa sortie fin décembre 2022.

Le film "Barbie" est 32e du classement des meilleurs démarrages de films au niveau mondial de tous les temps, avec ses 337 millions de dollars. Ça reste loin du top 3, monopolisé par les super-héros des studios Marvel. Le record est détenu par "Avengers : Endgame", qui avait réalisé 1,2 milliard de dollars de recettes au démarrage en 2019, année de référence pour le cinéma avant la pandémie de Covid-19. Il est suivi au box-office par "Avengers : Infinity War", sorti un an plus tôt, avec 640 millions de dollars. En troisième position, on retrouve un autre super-héros Marvel, l’homme araignée dans "Spiderman : No Way Home" qui a fait 600 millions de dollars en 2021.

"Barbie", "Oppenheimer" ou les deux ?

Sorti aux mêmes dates que "Barbie", "Oppenheimer" s'en sort très bien avec 174 millions de dollars de recettes mondiales pour son lancement. Le film éponyme réalisé par Christopher Nolan, dresse pendant trois heures le portrait du "père de la bombe atomique" , joué par Cillian Murphy. L'un est très rose, l'autre est très sombre, les deux films n'ont rien en commun, mais la sortie simultanée de ces deux blockbusters a affolé les réseaux sociaux, donnant naissance au phénomène "Barbenheimer" . "Ils se sont retrouvés mélangés dans ce qui semble être un condensé inattendu de la culture populaire", explique Shawn Robbins, analyste en chef pour Boxoffice Pro. Cet effet pourrait "avoir renforcé l'intérêt pour les deux films comme aucun des deux n'y serait parvenu autrement, s'ils étaient sortis à des dates différentes", insiste le spécialiste. La Nato (association des exploitants de cinéma américains) prévoyait que 200 000 spectateurs prévoyaient d'aller voir "Barbie" et "Oppenheimer" ce week-end.