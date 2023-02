INFOGRAPHIES - Aide alimentaire : des bénéficiaires de plus en plus nombreux et de plus en plus dépendants

"Une marée lente", c'est ainsi que l'étude des Banques Alimentaires qualifie la croissance constante du nombre de ses bénéficiaires. Depuis la crise de 2008, elles voient arriver chaque année un peu plus de personnes en grande difficulté. Et avec les crises financières et sanitaires, cette "marée" n'a "jamais reflué" depuis. En 2011, on comptait ainsi 820.000 personnes accueillies, contre 2,4 millions fin 2022 : trois fois plus en une dizaine d'années. Et cette augmentation ne s'explique pas uniquement, selon l'étude, par un moindre "non recours".

Les profils des bénéficiaires sont particulièrement variés, même si ce sont massivement des personnes sans activité professionnelle : chômeurs (27 %), retraités (17 %), personnes atteintes de handicap, d'invalidité ou d'une maladie longue durée (14 %). On compte tout de même parmi ces bénéficiaires une part non négligeable de travailleurs (17 %, ce qui est toutefois moins qu'en 2020, où ils représentaient 20 % des profils).

Parmi ces travailleurs pauvres, les deux tiers travaillent à temps partiel et n'arrivent logiquement pas à joindre les deux bouts. Et 60 % d'entre eux ont un CDI, 4 points de plus qu'en 2020. Et malgré ça, leurs revenus sont insuffisants pour pouvoir se nourrir correctement sans l'aide des banques alimentaires.

Le revenu moyen de ces travailleurs pauvres est de 1070 euros par mois, moins que le Smic. Pour ceux qui ne travaillent pas, le revenu moyen est de 850 euros, soit moins que le minimum vieillesse.

L'alimentation, un trou de plus en plus important dans les budgets

Si le logement est toujours le principal poste de dépenses pour une large majorité des bénéficiaires des banques alimentaires (69 % d'entre eux), l'alimentation prend en 2022 la deuxième position, dépassant ainsi les factures d'eau et d'énergie. Environ 16 % des personnes concernées citent même l'alimentation comme leur premier poste de dépenses ; 50 % comme le premier ou le deuxième poste.

L'autre enseignement majeur de l'étude, c'est le niveau de dépendance à l'aide alimentaire pour ceux qui en bénéficient : pour 67 % d'entre eux, c'est désormais un passage obligé sans lequel ils ne parviendraient pas à s'en sortir. Ils n'étaient que 52 % à ce niveau de dépendance en 2020, lors de la précédente étude. On compte également plus d'un tiers de nouveaux bénéficiaires (38 % de personnes venant depuis moins de 6 mois). Et 58 % des bénéficiaires viennent au moins une fois par semaine, contre 52 % il y a deux ans.

Une situation qui risquent de ne pas s'arranger : avec l'inflation, les prix des produits alimentaires vont encore augmenter dans les prochains mois ( invité ce lundi sur France Inter , le directeur général de Système U misait sur une augmentation de 10 %, en plus des 14 à 15 % d'inflation déjà enregistrés actuellement). Or pour 63 % d'entre eux, les bénéficiaires de l'aide alimentaire viennent à cause des prix trop élevés dans le commerce, presque 10 points de plus qu'en 2020.