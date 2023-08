INFOGRAPHIES - "Barbie", reine du box-office, entre dans le top 25 des plus gros succès de l’histoire

"Barbie" poursuit sa route en tête du box-office nord-américain, près d’un mois après la sortie de la comédie réalisée par l’Américaine Greta Gerwing. Le film est devenu un véritable phénomène culturel. Il a engendré 1,2 milliards de dollars partout dans le monde, selon le site Box Office Mojo . Il pointe à présent à la 25e place des plus grands succès au cinéma, en termes de revenus générés. Aux Etats-Unis et au Canada, rien que le week-end dernier, le film a récolté 34 millions de dollars. La semaine dernière, "Barbie" avait dépassé le milliard de dollars au box-office mondial, une première pour une réalisatrice.

Parti pour entrer dans le top 15

Porté par Margot Robbie et Ryan Gosling, "Barbie" est parti pour devancer "Iron Man 3", "Fast and Furious", "Les Indestructibles 2" et "La Reine des Neiges". "À ce rythme, il devrait dépasse Super Mario (1,35Md$) et rentrer dans le top 15", selon ce compte Twitter spécialisé dans l'analyse des chiffres du box office .

Publicité

Au pied du podium en France, pour l'instant

En France, le dernier recensement date du 9 août. Barbie avait attiré près de 3,9 millions de spectateurs. C’est encore loin du plus gros succès de l’année, le film "Super Mario" et ses 7,2 millions d’entrées. Il pourrait toutefois dépasser "Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu" (4,6 millions de spectateurs), en deuxième place.