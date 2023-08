INFOGRAPHIES - Ce mois de juillet 2023 a-t-il été plus pluvieux que les précédents ?

Des vacances plus arrosées que prévu. La moitié nord de l'Hexagone mais aussi le sud-ouest ont traversé ces dernières semaines une succession d'averses. Avec 104 mm de cumuls de précipitation, ce mois de juillet a été à Paris le plus pluvieux depuis 20 ans. Un épisode "tout à fait exceptionnel", selon la préfecture de la région d'Ile-de-France, qui ajoute que la quantité de pluie tombée est "quatre fois supérieure à la moyenne constatée sur la période". Qu'en est-il ailleurs en France ?

Beaucoup plus de précipitations qu'en 2022... mais encore 10% en dessous des moyennes

S elon Météo France , pour juillet 2023, en moyenne sur le pays, la pluviométrie est déficitaire d’environ 10%. Le cumul de pluie est de 58.2 mm. Si bien que l’assèchement des sols s’est le plus souvent poursuivi durant le mois de juillet, sauf sur un large quart nord-ouest. Ainsi, malgré les disparités régionales, l’indice moyen d’humidité des sols est conforme à la normale pour un 30 juillet.

Une sécheresse importante dans le sud de la France

Il reste de grande disparités en fonction des régions. Selon Météo France, les cumuls de précipitations sont déficitaires sur une large moitié sud du pays. Sur la Corse et plus localement sur le pourtour méditerranéen, les cumuls sont inférieurs à 5 mm. Très localement, dans le Sud-Ouest et en Rhône-Alpes, les passages orageux fréquents ont apporté un répit atténuant le déficit.

Un mois de juillet 2023 "en demi teinte" et très contrasté, note donc Météo France. On remarque que les précipitations restent très basses sur le pourtour méditerranéen : 4,6 mm de pluie à Nice, 0,4 mm à Ajaccio et seulement 11,5 mm à Marseille. En revanche, à Reims il a plu presque deux fois plus au mois de juillet 2023 qu'au mois de juillet 2022 : 123 mm de pluie contre 15 mm en 2022 et 56 en 2021. Même constat sur toute la partie nord-est de la France.

En revanche, contrairement au mois de juin, sur le nord-ouest du pays, la pluviométrie est généralement excédentaire à la faveur des nombreuses perturbations. L’ensoleillement est conforme aux normales sur la majorité du pays, sauf sur le nord de la Bretagne et au pied des Pyrénées. D’autre part, sur les régions d’Auvergne-Rhône-Alpes à la Bourgogne- Franche-Comté et l’Alsace, des orages, localement violents, se sont accompagnés de pluies intenses et d'une forte grêle, notamment entre les 7 et 15 juillet ainsi que le 28 juillet en Île-de-France.

Une année 2023 encore largement trop sèche

Malgré des précipitations abondantes ces derniers jours donc, l'année 2023 reste encore largement marquée par la sécheresse par rapport aux normales. Ainsi, selon les données de Météo France, seuls les mois de mars et juin s'approchent ou sont supérieures aux normales mais la quasi totalité des autres mois de l'année restent bien en dessous. Le plus sec reste pour l'instant le mois de février, trois fois plus sec que la normale.