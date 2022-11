INFOGRAPHIES - Comment a évolué le tabagisme depuis l'interdiction de fumer dans les lieux publics en 1992

Le 1er novembre 1992, un nouveau décret anti tabac entre en vigueur. Jusqu'ici, on pouvait fumer dans les transports en commun, sur son lieu de travail, dans les cafés et restaurants. Le décret de la loi Evin - la loi, elle, date du 10 janvier 1991 - interdit désormais la cigarette dans les lieux couverts accueillant du public. À l'occasion des 30 ans de ce décret sur le tabagisme, France Inter revient en cinq infographies sur l'évolution de l'usage du tabac en France.

L'usage du tabac en baisse chez les adultes depuis 1992

"Au cours des 30 dernières années, c'est à dire depuis le vote de la loi Évin, on a observé une baisse de la prévalence du tabagisme en France, c'est-à-dire du nombre de fumeuses et de fumeurs", note le professeur Yves Martinet, président du Comité national contre le tabagisme. Certaines mesures ont été particulièrement efficaces, comme les augmentations de prix via des taxes et l'instauration du paquet neutre. L'efficacité de l'interdiction de fumer dans les lieux clos a aussi prouvé son efficacité, assure le pneumologue au CHU de Nancy, qui cite l'exemple typique de l'Écosse : "À partir du moment ou il a été interdit de fumer dans les lieux qui accueillent du public, il y a eu une baisse des admissions des enfants pour maladie asthmatique à l'hôpital car beaucoup de fumeuses et de fumeurs ont commencé à appliquer à leur domicile les mesures qui sont prises sur les lieux de travail."

Résultat, en France, 29 % des hommes et 22 % des femmes déclaraient fumer quotidiennement en 2020, contre respectivement 40 % et 27 % en 1992, d'après les données de Santé publique France, analysées par l' Observatoire français des drogues et des tendances addictives .

"Actuellement, le pourcentage de femmes qui fument est légèrement inférieur globalement au pourcentage d'hommes. Mais si l'on compare les jeunes à 14-15 ans qui commencent à fumer et à 17-18 ans, il y a quasiment autant de filles que de garçons qui fument", observe Yves Martinet.

Les jeunes de moins en moins tentés par la cigarette

Ces dernières années, les études montrent également une baisse de la consommation de tabac chez les jeunes. Depuis 2000, l'OFDT interroge les jeunes sur leur santé et sur leurs consommations de produits psychoactifs lors de la Journée défense et citoyenneté. En 2000, 78 % d'entre eux disaient avoir déjà testé la cigarette. Ce pourcentage est descendu à 59 % en 2017. En 2000, ils étaient 41 % à fumer quotidiennement, contre 25 % en 2017. "Mais cette baisse est malheureusement très modeste comparé à d'autres pays, qui sont beaucoup plus efficaces", note le professeur du CHU de Nancy.

"Le président de la République souhaite avoir une génération sans fumeur, sans tabac à partir de 2030, c'est-à-dire qu'il y aurait moins de 5 % des jeunes nés en 2012 qui fument. Si on veut y arriver, il faut prendre des mesures efficaces, énergiques et ne pas écouter l'industrie du tabac", souligne Yves Martinet. Parmi les mesures les plus efficaces, il cite l'augmentation des prix et l'interdiction effective de la vente de tabac aux mineurs.

Le président du Comité national contre le tabagisme relève toutefois une lueur d'espoir : "L'âge moyen de la première cigarette est en train de reculer." Il était de 13 ans et 8 mois en 2000 contre 14 ans et 5 mois en 2017.

La vente des cigarettes en chute libre

Ces 30 dernières années ont aussi été marquées par une forte augmentation du prix du tabac. Le prix du paquet est ainsi passé d'environ 3€ en 2000 à 10€ aujourd'hui. De quoi accélérer la baisse des ventes de cigarettes. Il s'en vendait près de 100 milliards en 1992, contre 33 milliards en 2021, chaque année en France métropolitaine, hors Corse, d'après les chiffres transmis par la douane à l'OFDT . La vente de tabac à rouler est en revanche plus stable sur la même période.

La vente de traitements pour arrêter de fumer multipliée par sept

Sur la période, les ventes de traitements facilitant l'arrêt du tabac a explosé, passant de 500 000 "équivalents patients traités" en 1998 à plus de 3,4 millions en 2018, relève l'OFDT . Il s'agit de timbres transdermiques, substituts nicotiniques sous formes orales et les patchs. "Environ 60 % des fumeurs déclarent avoir envie d’arrêter de fumer", indique le Comité national contre le tabagisme sur son site Internet .

La part des décès attribuables au tabac en baisse chez les hommes, en hausse chez les femmes

Le tabac tue chaque année plus de 75 000 personnes, rappelle le CNCT . C'est autant que l’alcool, les accidents de la route, le sida, les suicides, homicides et drogues illicites réunis. Les causes des décès attribuables au tabac sont le cancer (54 % hommes et 29 % des femmes meurent d’un cancer lié au tabac), les maladies cardiovasculaires (18 % des hommes et 23 % des femmes meurent d’une maladie cardiovasculaire liée au tabac) et les maladies respiratoires (14 % des hommes et 27 % des femmes meurent d’une maladie respiratoire liée au tabac).

"Entre 2000 et 2015, la part des décès attribuables semble s'infléchir à la baisse au cours du temps pour les hommes alors que cette même proportion chez les femmes augmente de façon continue de plus de 5% par an en moyenne", note l'OFDT .