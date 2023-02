INFOGRAPHIES - Comment évolue la mobilisation depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites

L'affluence était en baisse ce mardi 7 février, pour la troisième journée de mobilisation en trois semaines contre la réforme des retraites. Pour la première fois, les chiffres donnés par le ministère de la police étaient sous la barre du million de manifestants dans tout l'Hexagone. Les cortèges ont ainsi réuni 757.000 personnes selon la police, quand les syndicats en revendiquent près de deux millions.

Des cortèges moins fournis

La mobilisation du 7 février s'avère plus faible par rapport à deuxième journée d'action le 31 janvier, lors de laquelle l'intersyndicale avait annoncé plus de 2,5 millions de participants et les autorités 1,27. Le 19 janvier, la CGT avait annoncé plus de deux millions de participants et le ministère de l'Intérieur 1,12.

À Paris, mardi, la manifestation a réuni 57.000 personnes selon la police, 400.000 selon la CGT et 60.000 selon le cabinet Occurrence qui a réalisé un comptage pour un collectif de médias dont France Inter. Ces chiffres s'élevaient respectivement à 87.000, 500.000, et 55.000 le 31 janvier.

Dans de nombreuses villes de province, les cortèges étaient moins fournis : à Strasbourg, par exemple, la préfecture a compté 7.000 personnes, contre 10.500 le 31 janvier et 10.500 le 19. À Poitiers, 4.400 protestataires ont défilé selon la police (contre 8.000 le 31 et 7.000 le 19 de même source).

Moins de grévistes

Les grévistes étaient eux aussi moins nombreux à se mobiliser. Dans le secteur clé des transports, la circulation des trains et métros était "fortement perturbée" à la SNCF et à la RATP. Mais avec un taux de grévistes tombé à 25%, contre 36% le 31 et 46% le 19. Le ministère de l'Éducation faisait état de 14,17% d'enseignants grévistes (contre 25,92% le 31 janvier), dans les zones qui ne sont pas en vacances. Un peu plus de 11% des fonctionnaires étaient en grève en milieu de journée dans la fonction publique d'État, contre 19,4% le 31 et 28% le 19.

Nouvelle manifestation le 11 janvier

Mercredi matin, les grévistes de TotalEnergies ont reconduit le mouvement contre le projet de réforme des retraites dans la plupart des raffineries du groupe, selon la CGT. Le syndicat dénombrait 100% de grévistes parmi les opérateurs des équipes du matin au dépôt de carburants de Flandres (Nord), près de Dunkerque, 80% à la raffinerie de Donges (Loire-Atlantique), 70% à la raffinerie de Feyzin (Rhône) et 56% à la raffinerie de Normandie.

Les syndicats se projettent déjà vers la quatrième journée de mobilisation du 11 janvier : l'intersyndicale a appelé dans un communiqué "à manifester encore plus massivement", appelant le gouvernement à "retirer son projet sans attendre la fin du processus parlementaire".