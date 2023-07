INFOGRAPHIES - Europe, Canada... les incendies de cette année sont-ils plus violents que les étés précédents ?

Cet été encore de nombreux incendies ont ravagé les forêts du sud de l'Europe. Si les feux qui ont frappé la Grèce ces dernières semaines sont pour l'essentiel désormais maîtrisés, le vieux continent continue d'être touché par de nombreux incendies et tous les pays restent sur le qui-vive. La Grèce, l'Italie et la Turquie font partie des pays les plus dévastés cette année tandis que l'Espagne, le Portugal ou la France sont pour l'heure relativement épargnés. Parallèlement, près de mille feux restent actifs au Canada dont plus de 600 étaient toujours hors de contrôle ce lundi 31 juillet. Passage en revue.

Moins d'incendies en France ou au Portugal...

À l'échelle européenne, selon l'évaluation du réseau Copernicus , on observe de grandes disparités en fonction des pays. Certains, pourtant d'ordinaire très vulnérables aux incendies, sont moins touchés depuis le début de l'année 2023. C'est le cas notamment au Portugal. Entre 2006 et 2022, en moyenne 97.081 hectares sont partis en fumée chaque année, contre seulement 8.007 hectares depuis le début de l'année 2023, soit une surface douze fois moins importante.

On remarque aussi une baisse importante en France où les surfaces touchées par des incendies en 2023 sont six fois moins importantes que sur la moyenne des années 2006-2022. Baisse constatée également en Espagne ou encore à Chypre.

... mais des feux dévastateurs en Grèce

À l'inverse, en Grèce, les incendies de ces dernières semaines ont fait bondir la superficie totale brûlée dans le pays. Elle atteint désormais cinq fois la valeur annuelle moyenne pour la période 2006-2022. Le bilan des incendies de cet été serait de 50.000 hectares brûlés, principalement en Attique, la région d'Athènes, et sur les îles touristiques de Rhodes, de Corfou ou d'Eubée.

Pour mesurer l'importance de ces incendies, Mark Parrington, scientifique au Service de surveillance de l'atmosphère chez Copernicus, évalue leurs émissions de carbone notamment dans l'atmosphère. "Ce dont on se rend compte depuis deux semaines, avec les incendies en Grèce notamment, c'est que depuis le 1er juillet, on enregistre un record d'émissions, comparé aux vingt dernières années ", assure-t-il. Cela reflète, selon lui, le nombre de feux, leur durée et leur intensité. Des feux attisés par un vent fort et un air chaud.

Selon Mark Parrington, si le Portugal ou l'Espagne sont donc cette année relativement épargnés par les gros incendies, cela est principalement dû aux conditions climatiques avec "une végétation moins inflammable grâce à un printemps un peu plus humide". Idem en France : "il y a eu moins de vagues de chaleur et cela réduit le risque d'incendies", rappelle le scientifique.

Ces gros incendies touchent, selon Mark Parrington, quasiment tous les pays d'Europe "y compris la Norvège ou la Finlande". "En général le risque d'incendie reste plus élevé autour de la Méditerranée et dans le sud de l'Europe mais on s'attend à voir arriver de plus en plus souvent ces grands feux dans le nord de l'Europe avec le réchauffement climatique. On s'y prépare".

"On estime le bilan des émissions des incendies en Grèce ces dernières semaines à une mégatonne de carbone, ce qui représente quatre mégatonnes de CO2 rejetées dans l'atmosphère", explique égalementMark Parrington. Une pollution majeure mais qui n'est rien comparée à celle produite par les gigantesques incendies au Canada. "En trois mois, ces méga feux ont émis près de 300 mégatonnes de carbone", assure le spécialiste. Selon lui, il faut se préparer à des feux de plus en plus fréquents et donc à une pollution plus importantes dans l'atmosphère.

Les feux incontrôlables depuis trois mois au Canada

De fait, plus de 12 millions d'hectares ont déjà brûlé au Canada cette année, un total bien supérieur à tout ce que le pays a déjà connu. De par sa situation géographique, le pays se réchauffe plus vite que le reste de la planète,et est confronté ces dernières années à des événements météorologiques extrêmes dont l'intensité et la fréquence sont accrues par le changement climatique. Selon le dernier décompte ce dimanche, plus de 990 incendies ravagent le territoire canadien, dont 613 jugés hors de contrôle.

"Le total des émissions de carbone produit jusqu'alors par ces incendies représente plus du double des émissions annuelles les plus hautes du Canada ces vingt dernières années. Ce sont les émissions les plus importantes jamais enregistrées", assure Mark Parrington. "Ce qui est très surprenant c'est que ça ne concerne pas seulement une partie du Canada mais neuf provinces ont été touchées en même temps ces trois derniers mois", observe-t-il.