INFOGRAPHIES - Le nombre de naissances en forte baisse cette année en France

De moins en moins d'enfants naissent chaque jour en France. En juillet 2023, 1907 bébés sont nés en moyenne par jour. C’est 8,6 % de moins qu’en juillet 2022, indique l'Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) dans une publication actualisée ce jeudi. "Il s'agit du 13e mois consécutif de baisse par rapport au même mois un an auparavant", écrit l'institut.

Près de 30.000 naissances de moins qu'en 2022

Au total en juillet dernier, 59.100 bébés ont vu le jour, soit 1907 naissances en moyenne chaque jour, un niveau très faible. "Le nombre de naissances par jour n'avait jamais été inférieur à 2000 pour un mois de juillet depuis 1994, première année de disponibilité des données mensuelles sur le champ de la France métropolitaine et des DOM (départements d'outre-mer)", indique l'Insee.

"Le mois de juillet est habituellement le mois de l'année où on a le plus de naissances. Or là, on a presque autant de naissances qu'en juin 2023 donc on n'a pas le pic qu'on a habituellement" , indique Chloé Tavan, cheffe de la division enquête et études démographiques à l'Insee.

Ces données - provisoires - confirment la baisse des naissances observée ces derniers mois. "En cumul, sur la période allant de janvier à juillet, on compte, en 2023, 29.682 naissances de moins qu’en 2022, soit une baisse de 7,0 %."

Toutes les régions concernées

Cette baisse du nombre de naissances s'observe dans toutes les régions, à l’exception de la Guyane (+0,5 %) car "le nombre de naissances y est faible et donc plus volatile", précise l'Insee. La baisse est plus faible dans les départements d'outre-mer (-0,2% en Guadeloupe, -5,2% à la Réunion, -4,6% en Martinique, -2,5% à Mayotte) que dans les différentes régions de métropole. La Corse est la principale région touchée par ce phénomène, avec une diminution de 10% du nombre de naissances entre 2022 et 2023.

Toujours au-dessus de la moyenne européenne

Il est difficile pour le moment d’avoir des explications consolidées sur les raisons de cette baisse de la natalité. Il existe tout de même des hypothèses : le climat social, économique et climatique n’inciterait pas les Français à faire des enfants ces derniers mois. Mais la France reste, dans ce domaine, loin devant ses voisins européens. "Malgré tout, la fécondité reste en France à un niveau relativement élevé. Depuis 2012, on est le pays d'Europe le plus fécond", note Chloé Tavan. "En 2021, [les derniers chiffres dont on dispose, ndlr] on avait un indice conjoncturel de fécondité de 1,84 enfant par femme. La moyenne européenne était de 1,53."

Un nouveau rapport de l’Insee est attendu à la fin du mois. Il devrait nous apporter plus de précisions, par classe d’âge notamment, sur cette baisse de la natalité.