INFOGRAPHIES - Le Secours catholique alerte sur la hausse des difficultés des plus précaires depuis le Covid

C’est une photographie et un état des lieux saisissant de la pauvreté en France. Le Secours catholique publie jeudi son rapport annuel pour 2021. L'an dernier, les bénévoles de l'association caritative ont rencontré et aidé 938.000 personnes. La majorité sont des femmes isolées (25,2%) et des hommes seuls (22,4%). Autre constat : la part de ménages accueillis pour la première fois au Secours catholique augmente de six points par rapport à l’avant Covid-19. Quelque 75% des bénéficiaires sont nouveaux.

Pour lutter contre la pauvreté, le Secours catholique formule plusieurs propositions, comme la revalorisation des minimas sociaux et le fait de permettre aux jeunes de 18 à 25 ans de bénéficier du RSA. Le Secours catholique constate par ailleurs qu'entre 29% et 40% des ménages accueillis ne touchaient pas le RSA, alors qu’ils y avaient droit.

295 euros pour finir le mois

93% des ménages aidés par le Secours catholique l’an passé vivaient sous le seuil de pauvreté. L’association rappelle dans son rapport qu’on considère comme pauvres les personnes ayant un niveau de vie inférieur à 60% du niveau de vie médian (calculé à 1.132 euros en 2020). Mais le Secours catholique préfère un autre calcul pour mesurer la pauvreté en France, qui se base sur le revenu arbitrable. Celui-ci s’obtient après la déduction des dépenses pré-engagées (frais de cantine, assurances, abonnements etc.) du revenu disponible.

"En prenant en compte le revenu arbitrable, la moitié des ménages rencontrés considérés comme non-pauvres basculent dans la pauvreté, voire dans l’extrême pauvreté", note le Secours Catholique. "Une fois l’ensemble des factures payées, un ménage sur deux de l’étude disposait de moins de 295 euros" pour finir le mois, pour acheter à manger, des produits d’hygiène, s’habiller, etc. En comptant les autres dépenses comme le transport ou les dettes, "la moitié des ménages disposent d’un reste pour vivre de moins de cinq euros par jour et par personne, soit une diminution de 0,5 à 1 euro selon les ménages par rapport au niveau d’avant-crise."

L’association constate que près de la moitié des ménages rencontrés se retrouvent dans l’incapacité de couvrir leur dépense alimentaire quotidienne, c’est trois points de plus en deux ans.

* - Infogram

De nombreux inactifs parmi les bénéficiaires

Les mères isolées représentent le quart des ménages reçus au Secours catholique. La plupart d’entre elles vivent sous le seuil d’extrême pauvreté. Puis viennent les hommes seuls, dont la majorité sont au chômage et inactifs. Les nouveaux venus au Secours catholique sont en majorité des personnes seules et sans enfants, de plus de 50 ans, et qui ont une activité.

Selon les données du Secours catholique, près du tiers (32%) des ménages accueillis l’an passé n’avait pas accès à un logement stable. Les plus touchées sont les familles d’origine étrangère. Près de six sur dix vivent dans un logement précaire, contre un ménage français sur dix.

De plus en plus de bénéficiaires du Secours catholique sont inactifs. 60% n’ont pas d’emploi, ne touchent pas le chômage et ne suivent aucune formation. Cette part a progressé de 16 points en dix ans.

Des budgets dans le rouge

Ces familles sont "des mathématiciens du quotidien", comme se qualifie l’une d’elle. La marge de manœuvre est infime face la hausse des prix et de l’énergie et l’inflation. L’augmentation des dépenses dans l’alimentation fait basculer les budgets des ménages les plus modestes dans le rouge.

Le Secours catholiques regrette la hausse des minima sociaux de 4%, pas suffisante selon l’association face à l’inflation, de 6,5% sur un an, en juin 2022. Selon l’Insee, "celle sur les denrées alimentaires pourrait frôler les 12% à la fin de l’année", note le rapport. Pour les dépenses en énergie, "la facture des particuliers va augmenter de 15%, soit une hausse moyenne de 20 € par mois pour l’électricité et 25 € par mois pour le gaz", estime le Secours catholique.

Revaloriser le RSA

Le Secours catholique émet plusieurs recommandations pour lutter contre la pauvreté en France. L'association souhaite voir relever les minimas sociaux "à hauteur de 40% du revenu médian et les réindexer sur l’inflation". Elle demande que la France "se dote d’un outil annuel de mesure de la pauvreté en niveau de vie arbitrable, en s’appuyant sur l’Insee, afin de compléter la production actuelle du taux de pauvreté".

Comme évoqué plus haut, l’institut de la statistique ne prend pas en compte les dépenses pré-engagées. L’association réclame aussi un revenu minimum arbitrale, pour permettre à ses bénéficiaires de "sortir de la grande pauvreté ou de ne pas y tomber".