Les migrants fuyant leur pays sont de plus en plus nombreux à venir chercher refuge en Europe. Les demandes d'asile enregistrées dans les pays de l'Union européenne, la Norvège et la Suisse au premier semestre 2023 ont augmenté de 28% par rapport à la même période l'année précédente, a annoncé mardi l'Agence de l'UE pour l'asile.

Quelque 519.000 demandes d'asile ont été déposées dans ces 29 pays entre janvier et fin juin, indique l'agence, estimant que "d'après les tendances actuelles, les demandes pourraient excéder un million d'ici la fin de l'année". On reviendrait alors à des niveaux équivalents à ceux de 2015-2016, lorsque l'afflux de réfugiés en Europe - provoqué notamment par l'enlisement du conflit en Syrie - avait fait exploser les demandes d'asile : 1,3 million en 2015 et 1,2 million en 2016.

Les Syriens, Afghans, Vénézuéliens, Turcs et Colombiens sont les principaux demandeurs d'asile, représentant 44% des requêtes. Par ailleurs, quelque quatre millions d'Ukrainiens fuyant l'invasion russe bénéficient actuellement d'une protection temporaire dans l'UE.

L'agence souligne qu'en raison de cette hausse, de nombreux pays européens "sont sous pression pour traiter les demandes", et que le nombre de dossiers en attente de décision a augmenté de 34% par rapport à 2022. Un demandeur d'asile sur quatre en moyenne reçoit une réponse positive mais cela varie énormément selon les nationalités. Ainsi, 95% des Syriens ont obtenu une protection, contre 30% des Ivoiriens et 7% des Marocains.

Hausse du nombre de demandes d'asile en France

L'Allemagne est le pays qui a reçu le plus de dossiers : 30% du total, et près de deux fois plus que l'Espagne (17%) et la France (16%). L'an dernier, tous cas de figure réunis (demandes de réexamen, mineurs, procédures Dublin), plus de 156.00 demandes avaient été effectuées en France, plus qu'avant Covid.

L'Afghanistan était en 2022 le principal pays d'origine des demandeurs d'asile en France, avec plus de 22.000 demandes effectuées. Suivaient le Bangladesh, la Turquie, la Géorgie et la République démocratique du Congo. Plus de 56.000 personnes avaient obtenu l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) ou de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), légèrement plus qu'en 2021.