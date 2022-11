INFOGRAPHIES - Les députés actuels travaillent-ils plus que lors des précédentes législatures ?

Faut-il développer le travail à distance des députés, organiser différemment les votes, mieux anticiper le calendrier parlementaire ? Telles étaient les questions au cœur de la réunion ce mardi entre la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et les chefs des différents groupes politiques. Car depuis le début de cette XVIe législature, au mois de juin, nombre d'élus s'inquiètent de la "cadence infernale" qui rythme les débats dans l'hémicycle. Pour autant, les séances sont-elles réellement plus longues qu'auparavant ? On fait le point, graphiques à l'appui.

Depuis 15 ans, de plus en plus d'heures de débats

Force est de constater que les débats à l'Assemblée se sont allongés depuis 15 ans. Ainsi, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, le nombre total d'heures passées en séance était de 4 475 sur l'ensemble de la législature, contre 5292 sous celui de François Hollande et 6099 sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Soit une hausse de 36%.

Publicité

Qu'en est-il depuis les dernières élections législatives ? Si l'on compare le temps de séance depuis le mois de juin aux précédents débuts de législature, force est de constater qu'il est inférieur : 333 heures au compteur au 14 novembre dernier, contre 405 à la même date en 2017 et 382 heures en 2012.

Depuis les dernières législatives, explosion du nombre d'amendements

Pour autant, d'autres indicateurs sont en nette hausse, comme autant de témoins d'un jeu politique particulièrement tendu. Car l'Assemblée connaît depuis juin une composition singulière sous la Ve République : sans majorité absolue et particulièrement fragmentée, avec dix groupes différents, dont sept d'opposition.

Dans ce contexte, le nombre d'amendements a explosé ces derniers mois. Au 14 novembre 2022, 15 616 amendements avaient été déposés en séance depuis le mois de juin, contre 4 736 à la même date en 2012 (+229%). De la même façon, le nombre de propositions de loi examinées et de jours exceptionnels de séances s'envole. Les séances nocturnes, en revanche, ne sont pas plus nombreuses.

Présence de tous les instants

Au vu de ces données, le travail parlementaire est-il donc plus intense qu'auparavant ? Un autre élément clé est à prendre en compte. L'absence de majorité absolue complique la donne, notamment pour les députés Renaissance. Si lors de la précédente législature, ils assuraient des rotations au sein de l'hémicycle pour permettre aux uns et aux autres le travail en circonscription, les votes désormais plus serrés obligent à une présence de tous les instants.

Pas question de retrouver en minorité à cause d'élus absents : un groupe Telegram permet d'ailleurs à la majorité de battre le rappel des troupes. Au sein des groupes d'opposition, la consigne est la même. "Du délire", confie une députée Rassemblement national. Un rythme d'autant plus à gérer dans une Assemblée parmi les plus jeunes de la Ve République (moyenne d'âge : 48 ans, contre 55 ans en 2007), qui compte de nombreux jeunes parents.

Parmi les pistes évoquées ce mardi en réunion : ne plus siéger le vendredi pour passer la journée en circonscription, et s'en tenir autant que possible à des fins de séance à minuit les autres jours. La présidente de l'Assemblée nationale suggère, en outre, de limiter à huit les textes prévus lors des niches parlementaires, ces journées réservées à un groupe minoritaire au Palais-Bourbon.