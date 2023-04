INFOGRAPHIES - Les feux de forêt sont-ils de plus en plus précoces dans l'année ?

C’est le premier grand feu de l’année. L'incendie entre Banyuls-sur-Mer et Cerbère (Pyrénées-Orientales) est à présent maîtrisé. Les flammes ont parcouru depuis dimanche 950 hectares et franchi la frontière avec l'Espagne . "Nous allons connaître un été 2023 très dur, sans doute au moins autant que celui de 2022", a déclaré Gérald Darminin , le ministre de l’Intérieur, en déplacement sur place. "La saison des feux commence tôt, du fait du changement climatique", a-t-il ajouté.

Avec la sécheresse, "le moindre petit feu peut déraper"

Ce grand feu précoce dans l’année, et la sécheresse record de cet hiver, peuvent laisser craindre un été tumultueux. Mais il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. "On a l'habitude d'observer des feux de forêt en hiver", rappelle Romaric Cinotti, référent feux de forêt à Météo-France, joint par l'AFP. "Ce qui est particulièrement inquiétant dans les Pyrénées-Orientales, c'est l'exceptionnel déficit de pluie : à Cap Béar, la station la plus proche de l'incendie, il est tombé 230 millimètres sur l'année écoulée, contre 626 millimètres en moyenne."

Selon la base de données sur les incendies de forêts en France , on constate en effet qu’il n’y a pas eu une forte augmentation du nombre de départs de feux ces 15 dernières années. "Si vous remontez sur 20, 25 ans, il y a eu autant de départs de feu en période de début de printemps", explique à France Inter Anthony Collin, enseignant chercheur spécialiste des incendies à l’université de Lorraine et au CNRS à Nancy. La grande différence, c’est la sécheresse, ajoute l’universitaire : "Comme la végétation est vraiment très sèche, le moindre petit feu peut très vite déraper sur un feu de plusieurs centaine d’hectares."

Des feux de plus en plus dévastateurs

D'après la base de données Prométhée , qui recense tous les incendies qui ont lieu dans les régions autour de la mer Méditerranée, il n'y avait pas eu feux aussi violents à cette période de l'année depuis au moins la fin des années 80.

La sécheresse record de cet hiver, avec un grand déficit de pluie, favorise les départs de feux. "Avant, on parlait d’une saison pour les feux de végétation. En fonction de la position au niveau du nord, la saison est plus ou moins large dans le temps. Si vous prenez la partie sud de la France, ce n’est plus une saison, mais c’est continu sur une année", estime Anthony Collin. "Ce qui était quelque chose d’exceptionnel, comme ce feu de 1000 hectares, se répète à présent plusieurs fois dans l’année." Les données montrent d'ailleurs que ces grands feux sont de plus en plus dévastateurs ces dernières années.

Plus de 22.000 hectares déjà brûlés en 2023

Depuis le début de l’année, et surtout en février, de nombreux incendies ont été repérés. Comme dans les Alpes du Sud , les Bouches-du-Rhône, où 130 hectares sont partis en fumée, ou encore dans les Pyrénées-Orientales , déjà touchés. Cette année, au 21 février 2023, plus de 10.000 hectares avaient déjà brûlé, selon Éric Brocardi, le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, interrogé par le site Actu. Selon la base de données de l'observatoire Copernicus, plus de 22.000 hectares sont partis en fumée depuis le début de l'année. C'est plus qu'en 2020, 2021 et 2022, mais deux fois mois que 2019.

La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France nuance et rappelle qu’il y a eu toujours eu des "feux d’hiver". "À la fin de l’hiver, la sève des végétaux tombe. Dès lors que l’on voit les prémices des journées de soleil et que le vent souffle, les végétaux sont tout autant desséchés qu’en plein mois d’août, lorsqu’ils sont remplis de sève. Nul besoin d’aller chercher jusqu’au dérèglement climatique", souligne son vice-président Éric Florès.

Et même dans le nord-est, il faut minutieusement surveiller les forêts, avant l’arrivée de l’été selon Anthony Collin. Il cite le département des Vosges, "connu pour ses grandes forêts de sapin", sur des pans complets de montagne, des insectes ou des champignons se sont mis à attaquer ces massifs. "Ce sont des allumettes qui sont debout, ce ne sont plus que du bois mort", assure le chercheyr. Un début d’incendie dans ces bois "peut prendre des proportions gigantesques".