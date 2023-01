Le panier de courses des Français continue de coûter de plus en plus cher. Selon l'Insee, le prix de l'alimentation a augmenté 12,2% sur un an en décembre 2022 . Un taux record, deux fois plus important qu'en juin 2022, où elle s'élevait à 5,8% sur un an et 24 fois celle de juin 2021. Une hausse continue ces derniers mois. L'inflation générale, elle, a ralenti au mois de décembre à 5,9% sur un an, contre 6,2% en novembre, selon l'estimation provisoire publiée ce mercredi 4 janvier.

Ces hausses peuvent s'expliquer notamment par la hausse des prix des matières premières mais aussi par les aléas climatiques extrêmes (dôme de chaleur au Canada, sècheresses, gel tardif, etc.), souligne un rapport du Sénat sur le sujet. "Ces facteurs ont entraîné une envolée spectaculaire du prix des matières premières agricoles et industrielles dès l'an dernier, entretenue notamment par les craintes des États et entreprises de manquer d'approvisionnement. La guerre en Ukraine, si elle n'a pas provoqué cette inflation, l'a en revanche renforcée et accélérée", détaille ce rapport. La hausse des prix de l'énergie a également accéléré cette hausse de l'inflation alimentaire.

Les produits frais et laitiers particulièrement touchés

Tous les produits ne sont pas impactés de la même manière par ces hausses de prix. Parmi les produits les plus touchés, "on peut noter la viande surgelée qui a augmenté de 32%, les mouchoirs en papier ont augmenté de 30% ou les essuie-tout de 29%. Tous les rayons sont touchés", analyse sur France Inter Yves Puget de la revue spécialisée dans la grande distribution LSA.

Selon les données publiées par le cabinet d'études IRI, la crémerie (+17,43% sur un an), les surgelés (+16,21%), l'épicerie salée (+14,05%) et les produits frais (+13,6%) sont les plus touchés par cette inflation alimentaire.

Ces hausses pourraient se poursuivre en 2023 car les supermarchés et les industriels de l'agroalimentaire sont actuellement en pleines négociations pour discuter des prix. Le président du comité stratégique E.Leclerc, Michel-Edouard Leclerc, a d'ores et déjà dit s'attendre à un "tsunami" d'inflation alimentaire en 2023. "On aura un retour plus fort de l'inflation après le 1er mars et au premier semestre 2023", confirme sur France Inter Yves Puget.