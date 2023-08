INFOGRAPHIES - Plus d'un milliard de dollars au box-office pour Barbie, une première pour une réalisatrice

Une vague rose. Pour la première fois, le film d’une réalisatrice dépasse le cap du milliard de dollars de recettes au box-office mondial. Le film "Barbie" de l’Américaine Greta Gerwig totalise plus de 1,03 milliard de dollars de recettes à travers le monde, dont 459 millions de dollars en Amérique du Nord, selon le cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Avec Margot Robbie et Ryan Gosling, cet immense succès commercial, en plus de celui d’"Oppenheimer", apporte de l'air frais aux cinémas américains, durement touchés par le Covid-19 et la bascule du public vers les services de streaming. Comme "Avatar : La Voie de l’eau", "Spider-Man : No Way Home", "Super Mario Bros", "Top Gun : Maverick" et "Jurassic World : Le Monde d'après", "Barbie" est le sixième film à dépasser le cap du milliard de dollars de recettes depuis la pandémie de Covid-19. Pour rappel, "Barbi"e a coûté 145 millions de dollars.

Première réalisatrice en solo

La réalisatrice Greta Gerwig s’était fait connaître avec ses films "Lady Bird" (2017) et "Les filles du docteur March" (2020). Elle a co-écrit le scénario de "Barbie" avec le scénariste Noah Baumbach. Avec ce succès, Barbie entre dans le top 50 des plus gros succès au cinéma, selon le site Sens Critique et le classement de Wikipedia ( qui s’appuie sur les données de Box Office Mojo ). Il se place à la 45e position, devant "Le Monde de Dory", le premier Star Wars, "Harry Potter à l’école des sorciers" et "The Dark Knight".

D’autres réalisatrices avant Greta Gerwig ont dépassé le milliard de dollars de recette, mais elles n’étaient pas seules aux manettes. Par exemple, pour "Captain Marvel" (1,13 milliards de dollars), Anne Boden a travaillé avec Ryan Fleck. Pour la "Reine des Neiges" 1 et 2, "Jennifer Lee" a collaboré avec Chris Buck.

Une poignée de réalisatrices parmi les plus gros succès

Sur les 370 plus gros succès au box-office, seulement onze sont des films dirigés par une réalisatrice en solo. Dans cette longue liste du box-office demeure une grande absente, la réalisatrice Kathryn Bigelow, devenue la première femme à recevoir l’Oscar de la Meilleure réalisatrice avec Démineurs. Avec six statuettes en tout cette année-là (plus qu'"Avatar"), il s’est avéré être un des plus gros flops de l’histoire de la cérémonie des Oscars.

Avant elle, la palme du plus gros box-office pour une réalisatrice était détenue par Patty Jenkins, avec le blockbuster "Wonder Woman" (822,854,286 dollars), suivie de la chinoise Jia Ing avec Hi, Mom pis Jennifer Yuh Nelson, réalisatrice de "Kung Fun Panda 2".