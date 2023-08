INFOGRAPHIES - Plus de 40 degrés fin août : une canicule tardive encore rarement vécue en France

Une partie de la France continue de suer à grosses gouttes. Un épisode caniculaire inédit par sa durée et son intensité à cette période de l’année frappe le sud du pays. La chaleur s’intensifie encore en ce milieu de semaine, principalement en vallée du Rhône et dans le Sud-Ouest. Selon Météo France, des records absolus ont ainsi été battus ce mercredi, comme à Toulouse avec 42,4 degrés ou Carcassonne où il a fait 43,2 degrés. Avec 30,4 degrés dans la nuit de mardi à mercredi, Menton a enregistré un nouveau record national absolu de température minimale en France continentale. Mardi avait été la journée la plus chaude jamais enregistrée en France après un 15 août. L'indicateur thermique national, la moyenne nationale des températures, était alors de 26,9 degrés, du jamais à cette période de l'année.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Un des mois d'août les plus chauds depuis 1900

À l’échelle nationale, six épisodes de vague de chaleur ont déjà été observés après le 15 août depuis 1947 : en 2001, 2009, 2011, 2012, 2016 et 2017. Parmi ces six, c’est l'épisode du 17 au 21 août 2012 qui a été le plus sévère. Les 18 et 19 août 2012, au cœur de la vague, des températures maximales de plus de 40 degrés avaient été relevées (40,3 degrés à Châteauroux (Indre) et 41,3 degrés à Montluçon (Allier) le 18; 41,5 degrés à Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or) le 19.

Publicité

Bien que le mois ne soit pas encore terminé, ce mois d'août pourrait figurer parmi les plus chauds enregistrés depuis le début des relevés de températures, d'après Météo France. Le record est pour l'instant détenu par 2003 avec 24,77 degrés en moyenne sur le mois. On remarque sur le graphique ci-dessous une hausse globale des moyennes mensuelles en août depuis plus de trente ans.

Le thermomètre dépasse de plus en plus souvent les 40 degrés

De décennies en décennies, le seuil des 40 degrés est plus fréquemment franchi en France. Entre 1950 et 1999, la barre des 40 degrés a été très rarement dépassée. On constate seulement deux pics : en 1982 et 1983. Depuis 2000, on remarque une accélération du réchauffement climatique avec trois gros pics de chaleur en 2003, 2019 et 2022. La décennie 2020 a déjà devancé les précédentes, alors que seules trois années se sont écoulées (2020, 2021 et 2022). On peut s'attendre à ce que l'année 2023 batte encore ces records.

Il reste très rare de mesurer des températures supérieures à 40 degrés après un 15 août. Depuis 1950, seules six années ont été marquées par une chaleur supérieure à ce seuil après un 15 août en 1987, 2000, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2021.

Le thermomètre dépasse de plus en plus souvent les 40 degrés en France - Météo France

Les six précédents épisodes de chaleur tardifs ont eu lieu au cours du 21e siècle alors que pendant toute la seconde moitié du 20e siècle, aucune vague de chaleur aussi tardive n’a été recensée à l’échelle nationale. Selon Météo France, l'indicateur thermique national pourrait même atteindre lors de cet épisode tardif d'août des valeurs proches des records mesurés lors des épisodes de juin et juillet 2019, voire d’août 2003.