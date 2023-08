INFOGRAPHIES - Dix personnes sont mortes en trottinettes électriques en juillet en France, un record

Trottinettes électriques, monoroues, gyropodes, hoverboards... les nouveaux engins de déplacement personnel (EDP) sont de plus en plus nombreux dans les rues. Des engins qui sont aussi impliqués dans de plus en plus d'accidents de la route. Des accidents souvent graves. La mortalité a augmenté fortement ces douze derniers mois. Selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière , ce sont en tout 41 personnes qui sont décédées depuis un an, soit une augmentation de 46% en un an.

Des chiffres "extrêmement étonnants et préoccupants"

Au mois de juillet 2023, plus de 300 personnes sont mortes sur les routes dans l'Hexagone. Parmi elles, 10 sont mortes dans des accidents de trottinettes électriques. Un chiffre extraordinairement haut.

Une hausse considérable des accidents mortels qui est très inquiétante selon David Juliard, adjoint de la déléguée interministérielle à la sécurité routière. "Ce chiffre de dix morts au mois de juillet est extrêmement étonnant et préoccupant pour la sécurité routière. Il intervient dans un mois où la mortalité globalement sur la route était plutôt en baisse", explique-t-il au micro de France Inter. En effet, un total de 305 personnes sont mortes sur les routes de l'Hexagone au mois de juillet 2023, soit une baisse de 10% par rapport au même mois de l'année précédente, a annoncé ce vendredi la Sécurité routière.

Des accidents qui ne concernent pas que les grandes agglomérations

Contrairement aux idées reçues, ces accidents se situent dans de grandes villes Paris, Marseille, mais aussi en zone péri-urbaine à Saint-Loubès en Gironde ou Tahon-les-Vosges. La très grande majorité des conducteurs sont des hommes, quatre victimes ont 17 et 18 ans, le plus âgé a 56 ans. Huit ont été renversés par un autre véhicule, les deux autres ont été victimes de chutes.

D'après une étude des Hôpitaux de Paris , réalisée entre le 1er janvier 2019 et le 20 décembre 2022, les accidents graves de trottinettes électriques, scooters ou vélos, surviennent le soir et le week-end, un tiers est lié à l'alcool. Sur 5 233 patients pris en compte dans l'étude, 20% portaient un casque au moment de l'accident et la moyenne d'âge est de 33 ans.

Assurance obligatoire, circulation sur les pistes cyclables et casque fortement recommandé

Il est difficile d'expliquer les causes précises de cette hausse des accidents d'après David Juliard. Toutefois il rappelle que "la trottinette est un moyen de déplacement soumis à des règles très précises. Ça n'est pas un jouet", dit-il. On le sait peu mais contrairement au vélo, l'assurance est obligatoire pour tous les conducteurs de trottinettes.

Les utilisateurs de trottinettes électriques ont par ailleurs l'obligation de circuler sur les voies cyclable donc ni sur la chaussée ni sur les trottoirs. Une autre règle importante : on ne peut pas circuler à plusieurs sur une trottinette. Interdit aussi de transporter des bagages. Il est également interdit d'utiliser un téléphone ou une oreillette quand on conduit une trottinette. L'alcool et les stupéfiants sont aussi interdits. "Il faut aussi indiquer qu'il est important d'être visibles quand on est sur une trottinette", assure David Juliard qui incite très fortement les usagers à porter un casque. De plus en plus de pays font d'ailleurs évoluer la réglementation à ce sujet et obligent les utilisateurs à porter un casque. C'est par exemple le cas à Monaco, Brisbane en Australie, Los Angeles, uniquement, pour les mineurs ou encore la Corée du Sud.