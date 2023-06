INFOGRAPHIES - Vacances scolaires : que font les autres pays ?

"Une grande hypocrisie française". À Marseille, ce mardi, Emmanuel Macron a appelé à rouvrir le débat sur le temps scolaire, pointant notamment la durée des vacances d'été. Celles-ci s'étendent officiellement cette année du 8 juillet au 4 septembre, mais peuvent démarrer plus tôt pour certains collégiens, en raison de la tenue des épreuves du brevet. "Vos collégiens, quand est-ce qu’ils ont commencé leurs vacances ? On a des enfants qui ont deux mois et demi de vacances, presque trois pour certains", a lancé le chef de l'État qui, au nom de la lutte contre les inégalités, souhaite "repenser ce temps dans l'année". Pourtant, la France n'est pas le pays de l'OCDE où les vacances d'été sont les plus longues.

Cinq semaines en Suisse, 13 au Chili

Avec ses huit semaines de repos estival, la France se situe plutôt dans la fourchette basse, derrière la Suisse et l'Australie (5 semaines de congés de fin d'année), ou encore le Royaume-Uni, le Danemark et les Pays-Bas (6 semaines). À l'autre bout du spectre, figure le Chili, où les élèves ont droit en fin d'année à 13 semaines de vacances. L'Italie, l'Espagne, l'Islande sont juste derrière avec 12 semaines. De façon générale, on observe que les pays qui se situent dans l'est et du sud de l'Europe ont tendance à être plus généreux en matière de vacances estivales.

Les écoliers français bénéficieraient-ils finalement d'assez peu de vacances, comparé à leurs voisins ? En réalité, il faut aussi prendre en compte les autres périodes de congé accordées aux élèves. L'Hexagone dispose en effet d'un système singulier, avec quatre fois deux semaines de vacances sur le reste de l'année. "La spécificité de la France, ce sont ces vacances intermédiaires qui durent beaucoup plus longtemps qu'ailleurs", souligne auprès de France Inter Éric Charbonnier, analyste à l'OCDE. "On a des coupures à la Toussaint, à Noël, en février et à Pâques. Ce n'est pas forcément le cas ailleurs, et quand ça l'est, ce n'est pas deux semaines comme chez nous."

Si l'on additionne donc la totalité des semaines de vacances, la France figure alors parmi les pays les plus généreux (16 semaines), très loin devant la Suisse (10 semaines), l'Allemagne (12 semaines), la Norvège (13 semaines), quasi ex-aequo avec la Suède et derrière l'Estonie (17 semaines) et l'Irlande (18 semaines).

Le nombre de semaines de vacances n'est pas le seul indicateur à prendre en considération pour jauger le temps scolaire : la durée journalière entre aussi en ligne de compte. En France, la quantité de congés accordés aux enfants est contrebalancée par des journées de classe plus longues. Ainsi, sur une année, les écoliers de primaire se voient donc dispenser 4 320 heures de classe (3 832 pour les collégiens). Cela replace l'Hexagone en milieu de tableau, avec une durée d'enseignement supérieure à l'Allemagne (où il n'y a en général de cours l'après-midi), mais inférieure à l'Italie, l'Espagne, la Belgique ou l'Irlande.

