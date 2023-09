Infos, mouettes et documentaires : on a regardé les premiers jours de TVMonaco, la chaîne publique monégasque

Il fut un temps où Monaco avait Radio-Monte Carlo, Télé Monte-Carlo et même son programme musical Musique Monte-Carlo. Ceux-ci sont devenus RMC, TMC et MCM, qui n'ont aujourd'hui plus grand-chose à voir avec la célèbre principauté - qui ne s'est désengagée complètement de TMC qu'en 2016. Depuis vendredi, Monaco dispose d'une nouvelle chaîne de télévision, sobrement intitulée TVMonaco.

Lancée en grande pompe par le Prince Albert II et son épouse Charlène, qui ont souhaité bon vent à la chaîne depuis la régie, la chaîne est publique, dépendant directement de la principauté – comme le note le journal Les Echos dans un reportage, le portrait de la famille princière est partout dans les locaux. Elle est diffusée à Monaco mais aussi sur plusieurs bouquets en France (Molotov, Free, etc.) et met surtout en avant le fait qu'elle est actionnaire de TV5Monde – nous y reviendrons. Nous avons regardé régulièrement cette nouvelle chaîne pendant les premiers jours de sa diffusion, et voici ce que l'on trouve sur TVMonaco.

Vendredi, 19 heures : le grand lancement

Le lancement a été à plusieurs reprises reporté, mais ça y est, le compte à rebours est lancé. Dans un style graphique élégant, TVMonaco lance ses premiers programmes – difficile de ne pas voir dans les génériques un clin d'oeil à Télé Monte-Carlo, dont l'un des logos historiques exploitait le losange rouge, l'un des emblèmes de Monaco, que l'on retrouve ici à foison. Le slogan de la chaîne rappelle un vieux slogan de France Inter, "Regardez, ça n'a rien à voir".

Passée l'introduction et le discours d'Albert II – qui revient en plateau pour expliquer les ambitions de la chaîne, pendant une heure, la présentatrice du journal Ambre Gstalder reçoit les dirigeants de TVMonaco pour présenter les programmes de la chaîne. Même s'il est toujours étonnant sur une chaîne francophone d'entendre "Monseigneur" adressé à un dirigeant, l'ambition de la chaîne pourrait être celle d'une chaîne d'envergure, tournée autour du sport, de l'art de vivre et de l'environnement.

On y voit quelques visages connus : Jacques Legros, joker du 13h de TF1 (et qui rappelle qu'il a participé la création de la radio Franceinfo en 1987), a assuré une mission de conseil dans la création de la chaîne. Et Yves Bigot, figure de la télévision française, désormais directeur général de TV5 Monde. Car c'est un sujet récurrent dans cette édition spéciale : grâce à l'investissement de Monaco dans TV5Monde, les journaux de TVMonaco vont être diffusés sur cette chaîne, au même titre que ceux de France 2 et de la RTBF (Belgique), de la RTS (Suisse) et de Radio-Canada et Télé-Québec. Et bien plus que l'audience de la chaîne TVMonaco, on pressent que c'est cela qui apportera le "rayonnement" de la principauté à l'international.

Vendredi, 20h : la mouétéo !

S'il fallait retenir une originalité de TVMonaco, c'est la présentatrice de la météo. Elle s'appelle Monacoco et c'est... une mouette ! Animée en 3D, elle survole les cartes (qui ne couvrent pas que la Côte d'Azur mais le monde entier) et ne donne pas les prévisions à l'oral mais fait de petites blagues et quelques vers plus ou moins bien sentis. C'est frais, c'est original, mais on est pris d'une toute petite frayeur : la chaîne a quand même prévu d'actualiser ce que dit la mouette en fonction des prévisions... non ?

La mouette est baptisée "Monacoco" - Capture d'écran TVMonaco

Vendredi, minuit : dodo

Après un documentaire inédit co-produit par TVMonaco sur "Le dauphin de la rivière sacrée", arrivent des programmes étonnants : de longs plans séquences aériens sur des régions de l'Europe et même de la Terre entière, sur des musiques zen. On y découvre des villes de l'Occitanie aussi bien que des zones du Chili. En réalité, il s'agit de séquences produites par et pour "The Explorers", une application co-fondée par l'ancien animateur Olivier Chiabodo qui a pour ambition de produire un "inventaire de la Terre" en images haute définition. C'est visuellement très beau, mais à cette heure-là, c'est parfait pour s'endormir devant son écran de télé.

En se réveillant dans la nuit, on tombe alternativement sur des documentaires (la promesse est tenue, on voit du sport et des documentaires sur la nature), et de nouvelles images issues de The Explorers. Parfait pour se rendormir – même si cela donne à TVMonaco de faux airs de chaînes comme MyZenTV.

Pas de commentaire sur les séquences "The Explorers", les explications sont en sous-titres - Capture d'écran TVMonaco

Lundi, 7h30 : contre-programmation

Pendant que les chaînes d'info et France 2 sont sur leurs matinales et que beaucoup d'autres diffusent des dessins animés pour les petits qui font leur rentrée ce lundi, toute autre ambiance sur TVMonaco, plus vendredi soir que lundi matin : c'est un concert de jazz qui nous est diffusé. Comme pour les documentaires aperçus dans la première soirée, on peut noter qu'un vrai soin a été apporté à la qualité visuelle des programmes achetés. Même si cette chaîne ne devait être qu'un robinet à programme de flux (ce que la semaine va nous confirmer ou non), on peut saluer le fait que sur TVMonaco, tout est très beau – c'est normal, on est à Monaco, que diable.

Il faut attendre la fin du concert, à 8h, pour savoir ce dont il s'agit : c'est Makaya McCraven, qui a joué cinq titres, enregistrés au La Rochelle Jazz Festival (Oléo Films) – Culturebox, la chaîne culturelle de France Télévisions est au générique, confirmant que le programme a bien été acheté à la maison de production.

Lundi, 8h : la matinale, "Ca va l'faire"

Sébastien Serrano présente cette émission et promet "un invité parrain exceptionnel" et des chroniqueurs exceptionnels. Il ne nous a pas menti : c'est Laurent Voulzy qui passe la porte de ce décor de télé qui n'en est pas un, on a l'impression d'être installé dans une vraie maison. "J'ai des attachements à la région, à Monaco, je suis très heureux d'être là", dit le chanteur en inauguration, devant une table de petit déj.

Le plateau de "Ca va l'faire" - Capture d'écran TVMonaco

Au comptoir, Titi le barman, a le rôle de sniper. L'émission présente un entretien agréable avec le chanteur, les chroniques ont tous les aspects des chroniques des matinales façon "Télématin", mais visuellement l'émission (produite par une boîte de prod externe) dénote un peu avec tout ce qu'on avait vu jusqu'à présent : ce côté "naturel" du décor a ses mauvais côtés aussi, qui nous ramènent à une impression de télé locale un peu désuète. La multiprise apparente au fond du décor et les projecteurs dans le champ n'aident pas complètement. Allez, c'est une première, souvenons-nous que pour la première de la Star Academy sur TF1, les câbles pendaient du plafond.

Lundi, 9h : C'est reparti pour The Explorers

C'était bien vendredi soir pour s'endormir, c'est un peu plus étonnant en fin de matinale pour combler un trou sur la grille des programmes. Grille que pour l'heure, on n'a pas réussi à trouver : le site de la chaîne n'annonce pas les programmes, les magazines TV non plus, il faut donc s'en remettre au hasard et à la chance pour capter tel ou tel programme.

Mardi, 13h30 : un inédit

Une mention "inédit" est affichée à l'écran : ouf, TVMonaco n'est apparemment pas qu'une chaîne qui a acheté des documentaires de flux à diffuser, mais présente aussi des exclusivités. Un documentaire qui explore la vie de Van Gogh à travers ses tableaux. C'est intéressant et bien fait, et là encore, c'est joliment fait. Pour le côté monégasque, on repassera, mais on nous avait prévenus, c'est aussi la chaîne de la Riviera, donc nous dirons que la partie sudiste de la vie de l'artiste rentre dans la ligne éditoriale.

Au cas où vous ayez un doute, le fond derrière cet expert rappelle qu'on parle de Van Gogh. - Capture d'écran

Mardi, 14h : la rediff de la matinale

Du coup, c'est beaucoup moins matinal. Les croissants passent un peu moins bien après le déjeuner. Après cette rediffusion, une bande-annonce nous propose le programme de vendredi 21h30 : Recettes pour une nouvelle vie, dans une école de cuisine de... Marcq-en-Barœul. Pas très sudiste à nouveau – et pour cause, le documentaire avait été produit à l'origine pour Wéo, la chaîne locale des Hauts-de-France, qui l'a diffusé en janvier dernier.

Mardi, 19h15 : le journal

Lundi, dans le journal, il était question dans les titres du JT du rebond du Covid, du succès d'une exposition Monet à Monaco, d'un conflit local à Menton sur les restaurants de plage, et de la fonte des glaciers alpins.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Pour la deuxième édition "normale" du journal, sur le (très beau) plateau qui a déjà servi au lancement des programmes vendredi, on retrouve Ambre Gstalder qui évoque cette fois, tour à tour, la rentrée des classes, la question des migrants mineurs à Nice, les intempéries dans le sud de l'Europe et la nomination d'un nouvel ambassadeur de France à Monaco, invité en plateau.

L’interview est très institutionnelle – et en même temps, c’est un ambassadeur. Mais l’angle des relations entre la France est Monaco est suffisamment rare pour être abordé. Et quand le spécialiste sports, un peu stressé à l'écran, vient faire sa page sports, c'est pour parler du tennisman installé à Monaco Hugo Nys, finaliste de l'Open d'Australie – et qui va faire l'objet d'un documentaire diffusé sur la chaîne.

Et en voyant ces deux séquences, on comprend mieux l’ambition de TVMonaco : en étant présente sur TV5, la chaîne va rendre plus visibles les questions de la place de Monaco dans la francophonie. En somme, on a donc un journal complet, d'une demi-heure, qui permet de suivre l'actualité du jour sans avoir besoin d'une édition franco-française en complément (à condition de ne pas s'intéresser à la politique française, quasi-totalement absente du journal).

A la fin du journal, voici le retour de la Mouétéo, et ce qu'on craignait se confirme : Monacoco nous ressert peu ou prou les mêmes blagues, mais ne commente toujours pas les cartes. Dommage, cela risque de rendre cet original bulletin météo lassant plus vite. Et après... encore des séquences de The Explorers.

Bilan

Pour l'heure, TVMonaco est surtout un écrin pour un journal télévisé de très bonne qualité qui apporte un angle original qui permet de voir la principauté autrement que sous l'angle que la télévision française montre souvent – à part une blague de la présentatrice sur le Casino de Monte-Carlo, on n'a quasiment pas vu à l'écran de grands hôtels et de voitures de luxe. Il y a fort à penser que la présence de TVMonaco au sein de TV5 Monde est ce qui va apporter la véritable valeur ajoutée de la chaîne et permettre de faire connaître ses programmes phare et son journal. TVMonaco trouvera peut-être même une place en Europe en tant qu'adhérente de l'UER (ce qui lui donne aussi le droit d'envoyer un ou une artiste pour participer... à l'Eurovision).

Mais pour le reste, la chaîne est encore essentiellement une suite de documentaires achetés à des maisons de production. Cela se comprend et s'excuse : lancer une chaîne prend du temps, coûte cher, et il est parfois de bon ton de lancer ses émissions petit à petit – pour l'heure, en dehors de "Ca va l'faire" et du JT, une émission sportive, "Ca matche", est programmée le week-end. On espère que l'offre s'enrichira petit à petit, parce que sur ce simple créneau des documentaires, la chaîne s'aventurerait sur un créneau déjà bien occupé par des chaînes qui sont à la fois productrices et diffuseuses comme Planète+, Discovery, RMC Découverte ou Discovery.