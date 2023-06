"Ingérence significative de l'exécutif" : le Conseil de l'Europe questionne le recours à l'article 49.3

Il est une arme puissante pour l'exécutif mais aussi très contesté. Utilisé 11 fois par l'actuelle Première ministre, Élisabeth Borne, depuis sa nomination en mai 2022 et notamment pour faire passer la réforme des retraites, l'article 49.3 de la Constitution est au centre des critiques car il permet l'adoption de lois sans vote de l'Assemblée nationale. Ce mercredi, le Conseil de l'Europe, vigie des droits de l'homme sur le continent, a jeté un pavé dans la mare.

Dans un avis intérimaire , la Commission de Venise, groupe consultatif du Conseil de l'Europe apportant aux États des avis juridiques sur des projets de lois ou des textes déjà en vigueur, estime que ce dispositif "soulève des interrogations au regard des principes du pluralisme, de la séparation des pouvoirs et de la souveraineté du législateur". La Commission observe également que cet article constitue une "ingérence significative de l'exécutif dans les pouvoirs et le rôle du pouvoir législatif". Le 49.3 "ne représente pas une forme de délégation, mais plutôt un pouvoir législatif autonome entre les mains de l'exécutif".

Publicité

Absence de "discussion réelle"

Il est aussi rappelé dans cet avis que l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe "a affirmé que l'existence d'une 'opposition politique à l'intérieur et à l'extérieur du Parlement est une composante essentielle du bon fonctionnement d'une démocratie'. La Commission ajoute d'ailleurs avoir "mis en garde à plusieurs reprises contre la mentalité du 'gagnant prend tout'".

Les auteurs concluent que "d'une manière apparemment inégalée par rapport aux autres pays européens", l'article 49.3 "renverse la charge de l'initiative" de l'adoption d'un texte, "en prévoyant que les membres de l'Assemblée nationale doivent présenter et voter à la majorité absolue une motion de censure afin de rejeter la loi". Il permet ainsi, selon eux, "dans certains cas", l'adoption d'une loi "sans une discussion réelle et approfondie de son contenu". Le contrôle du recours au 49.3 par le Conseil constitutionnel est aussi critiqué. Ce contrôle, restreint au "strict respect de la procédure d'activation", "limite la garantie de suprématie du pouvoir législatif".

La Commission de Venise annonce cependant qu'elle procèdera à une "analyse comparative" des dispositifs qui permettent aux gouvernements "d'intervenir dans les pouvoirs législatifs des parlements" des autres pays européens, avant de publier ses conclusions définitives.

Un article souvent fustigé par la classe politique française

L'article 49.3, élaboré comme une réponse aux situations de blocage parlementaire observées sous la IVe République, fait régulièrement l'objet de critiques de la part de responsables politiques, y compris de la part de ceux qui y ont eu recours. En 2006, François Hollande, alors député de Corrèze et premier secrétaire du PS, avait fustigé le recours à ce dispositif pour faire adopter le CPE (contrat première embauche), parlant d'"un déni de démocratie". Quelques années plus tard, durant son mandat présidentiel (2012-2017), le Premier ministre Manuel Valls y avait eu recours à six reprises.

Ce dernier avait proposé, au cours de la primaire du PS en 2016, de "supprimer purement et simplement" le 49.3, "hors texte budgétaire", dénonçant ses "effets pervers". Dans le même sens, un groupe de 60 députés issus de la Nupes a déposé en mars une proposition de loi constitutionnelle "pour un article 49 respectueux de la représentation nationale", visant à supprimer l'article 49.3 de la Constitution.