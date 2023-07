Initiatrice de la série Music Queens, Rebecca Manzoni évoque celles qui l'ont inspirée

Piece of My Heart par Janis Joplin, Ain't Got No, I Got Life de Nina Simone, Non, tu n'as pas de nom par Anne Sylvestre, The Ballad of Lucy Jordan par Marianne Faithfull… Une artiste, une chanson et comment cette chanson a changé la vie des femmes, les codes, et même la société, voilà l'idée de ces modules.

Mais quel est le modèle féminin avec lequel Rebecca Manzoni s’est construite ?

Rebecca Manzoni : « Mon modèle est ma grand-mère italienne, pas une superstar, mais elle l’était pour moi. Elle s'appelait Rina Manzoni. Arrivée en France dans les années 1930, elle pensait venir quinze jours et elle est restée 60 ans parce qu'elle est tombée amoureuse, s'est mariée, et a fait des enfants qu’elle a élevés quasiment seule. Elle avait une poigne et un courage remarquables. Très curieuse, bien que ne parlant pas français, elle lisait Le Canard enchaîné toutes les semaines, regardait les débats à l'Assemblée nationale, tous les mercredis, et écoutait de l'opéra…

Parmi mes références féminines : Debbie Harry, la chanteuse de Blondie. Super belle, elle avait pour moi, une féminité hyper insolente, pas façonnée. Elle avait air libre qui disait : « Je vous emm…Je fais ce que je veux » qui me séduisait beaucoup. J'ai dansé sur ses tubes avant d'en connaître le sens. Dans Heart of Glass , elle vire un mec, en disant : il est lourd, ça suffit maintenant. Puis je vais découvrir qu’elle a vraiment traversé le punk, le rock, la pop, le rap…

Lio est une autre femme inspirante. L’un de ses disques fait partite des premiers 45 tours, que je me suis acheté : Amoureux solitaires avec le texte de la chanson écrit au dos de la pochette avec une calligraphie d’Eli Medeiros. Je connaissais les paroles de cette chanson par cœur. Je trouvais que Lio dégageait une insolence de jeune fille pas dupe. La musique, signée Jacno, très moderne et électro, semble être une petite ritournelle, mais elle raconte beaucoup de mélancolie.

Ce qui est fantastique avec les chansons, c'est que quel que soit l'âge où on l'écoute, il y a un moment très, très précieux où on ne sait pas ce que ça dit mais ça fait un effet bœuf. C'est de l'ordre de la sensation… Amoureux solitaires me parlait dans ma Lorraine natale à laquelle je suis très attachée aujourd'hui, mais dont je rêvais de partir.

Il reste pas mal de choses de ces modèles, comme le goût de l'espièglerie, celui d'une ironie un peu douce, et d'une féminité très libre. Et de ma grand-mère, je retiens une détermination à tracer sa route. Et puis des valeurs, un mot qui peut sembler désuet aujourd'hui et qui pourtant, pour les temps qu'on traverse, sont éminemment modernes, comme croire dans le collectif, dans la République, dans une France qui accueille.

Le milieu de la musique, un milieu macho ?

L'industrie musicale a effectivement été créée et façonnée par des hommes. Et quand on regarde le rock, pendant longtemps, il n’y a absolument aucune femme. Au point même que dans le rock, pour être crédible, on se devait d’être masculin, voire viril.

Et les premières rockeuses à s'être lancées, comme Patti Smith, ont dû se créer une silhouette androgyne, la féminité n’était pas assumée. Dans l'industrie musicale, les jeunes femmes qui ont eu du succès dans la pop étaient façonnées par des imprésarios. On le voit avec les yéyés qui, petit à petit, prennent leur destin en main comme France Gall, Sheila, ou Françoise Hardy par exemple. Elle était d’ailleurs à part. C'est l'une des rares de cette génération à avoir écrit ses propres textes, et en avoir composé certains, et à raconter ce qu'était la jeunesse et la mélancolie des jeunes filles des années 1960 depuis le point de vue de jeunes filles. Cela détonnait. Ceux qui avaient l’industrie de la musique en main, à savoir des hommes quinquagénaires, ne voulaient insuffler que la gaieté, bonheur et joie. Et puis même dans les paroles des chansons la misogynie transparaissait. On parle du rap aujourd'hui, mais les textes anglais de chanson comme Under my thumb des Rolling Stones … est incroyable. La musique, comme le cinéma, la littérature, ou la peinture, ont été dominés et façonnés par des hommes au départ.

S’il ne fallait retenir que deux artistes

Marianne Faithfull. Elle a été découverte par le manager des Stones : « pour son visage d'ange et sa paire de gros seins ». Elle a ensuite connu une longue chute à sombrer dans la drogue, à se retrouver à la rue… Et elle revient à 33 ans, avec une voix qu'on ne lui connaissait pas qui porte l’ empreinte de son vécu, la clope, la dope, la misère, le fond et les bas-fonds même. Elle revient en majesté pour dire qui elle est. Et faire ça à 33 ans, dans une industrie qui ne valorise que la jeunesse et les jeunes filles en fleurs, je trouve ça génial et très contemporain.

La deuxième est l’Américaine Lizzo, une chanteuse militante du body positivisme. Très ronde, elle a posé nue assise pour son premier album. Il y avait des plis, des rebonds dans sa silhouette, elle était très belle. Et dans la chanson Juice, dont on parle dans la série, elle interpelle le fameux miroir de Blanche Neige, ce « salopard » dans lequel on s'est toutes regardées. Lui nous annonçait qu’une autre était la plus belle. Ça en a façonné des générations de petites filles et s'en façonne peut-être encore. Lizzo cite cette réplique connue dans le monde entier : "Miroir, miroir dis-moi qui est les plus belle ?". Et elle s'adresse à Dieu : « Ce n'est pas la peine de me dire qui est la plus belle. Je sais que c'est moi ». Récemment, elle a posé dans un body moulant en lamé vert. Magnifique avec toutes ses formes et son talent, elle a rendu hommage à Tina Turner. En retour, elle a reçu des messages grossophobes atroces sur tous les réseaux. On a envie de lui dire : « Continue, tu nous fais du bien. »

Soignez votre différence

Si je devais donner des conseils à des jeunes filles d’aujourd’hui, je le dirais : « d'essayer de suivre son envie, de s'écouter, et de se faire confiance. J’ai beaucoup entendu au fil des interviews que j'ai eu la chance de mener avec des femmes, artistes ou non, « Oh là là ! Si j'avais su quand j'avais 20 ans, ou quand j'étais ado, je me serais plus fait confiance, j'aurais perdu moins de temps, j'aurais moins souffert. » Et j’ajouterais surtout de chérir sa singularité, ce qu'on a précisément de particulier, de différent. Plus le temps passe, plus j'en suis convaincue, quand on fait quelque chose de créatif ou d'artistique, plus c'est personnel, plus c'est singulier, plus ça parle au plus grand nombre. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais j'en suis certaine ! »