Injonctions liées au sexe : "il n'y a pas besoin de faire l'amour pour s'aimer et se désirer"

C'est actuellement l'un des grands tabous des couples qui voient leur désir mutuel s'émousser. Un couple qui dysfonctionne se retrouve forcément ramené à l'idée, souvent fausse, qu'il ne fait plus l'amour ou peine à susciter de la créativité en termes de sexe. Aujourd'hui, si la chute du désir dans le couple amoureux est devenue quelque chose d'extrêmement tabou, c'est parce qu'on a trop souvent tendance à l'assimiler à la chute du désir sexuel alors que le problème vient d'ailleurs. Alors qu'il n'est qu'un élément parmi d'autres dans la créativité du désir amoureux, les convenances sociales ont la peau dure et alimentent cette idée reçue. D'après les quatre thérapeutes du couple, invités dans "Grand bien vous fasse", il est important de déconstruire ce schéma mental et de déculpabiliser les couples qui n'ont pas besoin de faire l'amour pour s'aimer.

Camille Rocher rappelle qu'il y a un conditionnement général qui vise à croire que, parce que des couples qui ne font plus l'amour souvent, n'éprouvent forcément plus aucun désir ni sentiment pour l'un et pour l'autre et vacillent : "La grande difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on se concentre trop sur la relation sexuelle, on ne parle que de ça. Le couple se désespère tout simplement parce qu'il n'a plus de relation sexuelle alors que ce n'est finalement qu'un symptôme de quelque chose qui ne fonctionne pas. Aujourd'hui, il faut pointer du doigt la créativité dans votre couple au sens global, au-delà de la sexualité, car la créativité vient surtout d'une bonne communication mutuelle, d'une intimité émotionnelle et ne vient pas que de cette excitation vis-à-vis du sexe".

La créativité amoureuse ne repose pas exclusivement sur l'acte sexuel

La créativité ne se réduit pas exclusivement à la chambre à coucher. Si votre couple peine à alimenter la flamme, les quatre spécialistes vous invitent à redécouvrir ensemble de nouveaux horizons, sans forcément faire une fixation sur le côté sexe, qui n'est parfois qu'une raison parmi d'autres qui font que le désir et le sentiment amoureux a tendance à s'affaisser.

Ils estiment qu'il faut expliquer les difficultés sexuelles par d'autres difficultés existants dans le couple, mettre le projecteur à l'extérieur parce qu'il y a des couples qui vont très bien aller globalement et qui peuvent se revigorer au-delà du simple critère sexuel. Il faudrait apprendre à se donner un espace de liberté qui sorte des jugements extérieurs pour développer une créativité amoureuse qui s'affranchisse des dictats sociaux et surtout sexuels.

La créativité, selon la psychanalyste et sexologue clinicienne Cécilia Commo, c'est avant tout "le refus du conformisme, des dogmes, des règles, du cadre, et l'émergence d'idées nouvelles pour faire revivre son couple. La créativité, c'est donc aussi cette capacité à sortir du cadre sexuel de l'amour pour repenser son désir global"

Camille Rocher pointe quant à elle "une injonction à jouir dans tous les sens du terme, alors que le vide notamment en matière sexuelle, est parfois essentiel".

Pas d'amour (ni de sexualité) sans tendresses

Le territoire de la sexualité et le territoire de l'affectivité, ce sont deux territoires différents, estime le médecin psychiatre, et sexologue Philippe Brenot : "Il y a des gens pour qui ces deux territoires cohabitent et ont besoin l'un de l'autre, et il y a aussi énormément de gens pour lesquelles ces deux territoires fonctionnent de manière tout à fait parallèle. On peut avoir des rapports sexuels avec quelqu'un qu'on n'aime pas et on peut aimer quelqu'un avec qui les rapports sexuels ne sont pas bons". Il considère que c'est la tendresse qui doit primer en amont puisque la plupart du temps, les gens qui n'ont pas de sexualité n'expriment plus de tendresse tout court vis-à-vis de l'autre alors que "le noyau sur lequel on va se retrouver et vers lequel on peut s'épanouir, c'est d'abord la tendresse, qu'elle soit corporelle ou autre. Même quand on désire renouer avec une meilleure sexualité, on a d'abord besoin de renouer à un moment donné avec de la tendresse avec laquelle l'amour revient forcément".

Camille Rocher ajoute qu'on dépend encore beaucoup "d'une injonction à jouir" alors qu'on peut tout à fait se dire 'je t'aime' par des câlins, différentes formes de tendresses qui n'aboutissent pas forcément au sexe ou à l'orgasme : "Le simple désir d'en rester aux câlins sans en arriver au câlin génital, est aussi une forme de sexualité, de désir qui prouve l'amour. Il ne faut pas réduire la sexualité à la génitalité".

Il faudrait donc apprendre à s'extraire des convenances extérieures pour véritablement ne faire qu'un avec son propre rapport individuel et mutuel du couple. Les quatre thérapeutes suggèrent de mettre de côté toutes les échappatoires conditionnées par les injonctions sociales, qui ne font que parasiter le plaisir de retrouver votre partenaire autrement que par la sexualité.

