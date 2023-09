Inondations en Libye : la Croix-Rouge compte 10.000 disparus et s'attend à un nombre "énorme" de morts

Au moment où tous les regards étaient tournés vers le Maroc, victime d'un tremblement de terre meurtrier vendredi soir , une autre tragédie se joue à 4000 kilomètres plus à l'est : des pluies torrentielles et des inondations monstres ont fait plusieurs milliers de morts en Libye. La tempête Daniel a frappé l'est du pays dimanche après-midi, notamment les villes côtières dans la région de Benghazi. Les crues soudaines ont entraîné la mort de nombreux habitants et d'importantes destructions matérielles. La ville de Derna, 100.000 habitants, a été totalement dévastée.

Le bilan humain est encore difficile à déterminer tant les dégâts sont nombreux et les victimes inaccessibles. La situation est aussi rendue confuse par l'instabilité politique du pays, où deux gouvernements se disputent le pouvoir.

Les villes les plus touchées par les inondations en Libye. © AFP - Sylvie HUSSON

Près de 10.000 disparus selon le Croissant-Rouge

Sur place, le sauvetage des victimes et le décompte des morts et des blessés est très difficile. "Nous n'avons pas de chiffres définitifs" pour le moment, a indiqué ce mardi Tamer Ramadan, un responsable de La Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), soulignant que "le nombre de disparus est proche de 10.000". Ces inondations ont fait un nombre "énorme" de morts qui pourrait se compter en milliers, a-t-il ajouté.

"Ce que nous pouvons dire, c'est que plusieurs milliers de personnes sont mortes, plusieurs milliers ont perdu leur maison et des milliers de familles sont coincées sous les décombres ou disparu", a déclaré Tamer Ramadan lors d'un point presse.

Les inondations ont aussi touché la ville de Mistrata, à l'est de Tripoli, dimanche. © AFP - Emhmmed Mohamed Kshiem / ANADOLU AGENCY

Au moins 2.300 morts d'après le gouvernement de Tripoli

D'après les services de secours relevant du gouvernement de Tripoli internationalement reconnu, les inondations ont fait "plus de 2.300 morts" et environ 7.000 blessés à Derna. Selon le porte-parole de ce "Service de secours et des urgences" libyen, Oussama Ali, plus de 5.000 personnes sont portées disparues. D'après lui, au moins 65 autres personnes ont été tuées dans la tempête dans d'autres villes et localités de l'Est de la Libye.

"Des milliers" de morts selon le gouvernement dans l'Est de la Libye

Les responsables du gouvernement rival, qui siège dans l'Est de la Libye, affirment, eux, que "des milliers" de personnes ont péri dans les inondations à Derna. Selon eux, les deux principaux barrages sur la petite rivière de Wadi Derna ont lâché dans la nuit de dimanche à lundi, provoquant d'énormes coulées de boue, détruisant les ponts et emportant de nombreux immeubles avec leurs habitants de chaque côté de l'oued, avant de se déverser dans la Méditerranée. "Je m'attends à ce que le nombre de morts s'élève à 10.000", a averti lundi soir le ministre de la Santé au sein de ce gouvernement, Othman Abdeljalil, soulignant que nombreux quartiers étaient toujours inaccessibles.

Situation "très dramatique" à Derna

La situation est particulièrement "choquante et très dramatique" à Derna, a souligné le porte-parole du "Service de secours et des urgences" libyen. "Nous avons besoin de davantage de soutien pour sauver des vies car il y a des gens toujours sous les décombres et chaque minute qui passe compte", a-t-il ajouté. Des maisons entières ont été détruites, les routes ravagées, les voitures emportées par le passage de torrents de boue.

"Je reviens de Derna. La situation est désastreuse. Il y a des corps partout - dans la mer, dans les vallées, sous les bâtiments", a de son côté déclaré à Reuters Hichem Chkiouat, ministre de l'Aviation civile du gouvernement de l'est du pays et membre du comité d'urgence. "Le nombre de corps retrouvés à Derna est supérieur à 1.000", a-t-il ajouté, disant s'attendre à ce que le bilan final soit "très, très lourd". "Je n'exagère pas en disant que 25% de la ville a disparu. De très nombreux bâtiments se sont effondrés."

Cette photo fournie à l'AFP par le bureau du Premier ministre libyen par intérim basé à Benghazi montre les dégâts dans Derna. © AFP - HO /MEDIA OFFICE OF LIBYAN PRIME MINISTER (BENGHAZI)

Derna et d'autres villes sont coupées du reste du monde. Les éboulements de terrains et les inondations ont empêché les secours d'atteindre la population qui a dû se débrouiller par des moyens rudimentaires pour récupérer des corps et extraire des survivants sur le point de se noyer.

Besoin d'aide internationale

Des convois d'aide en provenance de la Tripolitaine, dans l'Ouest, ont été acheminés vers Derna. Le gouvernement de Tripoli dirigé par Abdelhamid Dbeibah a annoncé l'envoi de deux avions-ambulance et d'un hélicoptère, de 87 médecins, d'une équipe de secouristes et de recherche cynophile ainsi que des techniciens de la Compagnie nationale d'électricité pour tenter de rétablir rapidement le courant coupé.

Des équipes de secouristes envoyées par la Turquie et des Émirats arabes unis sont également arrivées dans l'Est de la Libye, selon les autorités. L'Algérie a annoncé l'envoi d'une "importante aide humanitaire" composée de produits alimentaires et médiaux, de tentes et de vêtements, à bord de huit avions militaires. L'Égypte et l'Italie ont également annoncé l'envoi d'aide.

La France a également indiqué se tenir "prête à répondre aux demandes qui lui seront adressées par les autorités libyennes", a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Anne-Claire Legendre lors d'un point presse. "Des moyens sont mobilisés pour apporter une aide d'urgence aux populations sinistrées, en appui des efforts libyens sur le terrain et en coordination avec les Nations unies", a-t-elle ajouté. L'ambassade de la France en Libye a d'ores et déjà mis ses drapeaux en berne.

"Les besoins humanitaires dépassent largement les capacités du Croissant-Rouge libyen et même les capacités du gouvernement", a expliqué Tamer Ramadan, de la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Selon le FICR, trois volontaires du Croissant-Rouge libyen sont morts en aidant les victimes des inondations. "Nouvelles déchirantes de Libye. Trois volontaires du @LibyaRC ont perdu la vie alors qu'ils aidaient des familles bloquées par les inondations après la #TempêteDaniel", a écrit le patron de la FICR, Jagan Chapagain, sur le réseau social X (ex Twitter).