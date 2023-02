Insectes géants : Les toutes premières libellules étaient gigantesques

Il existerait un peu plus de 6 500 espèces de libellules sur notre planète, réparties sur l'ensemble des continents excepté en Antarctique. La chercheuse Camille Aracheloff, spécialiste des libellules et des zycoptères (appelées demoiselles, au corps plus élancé, de couleur métallique électrique sur les bords de marre) observe les impressionnantes capacités de vol dont elles disposent grâce à leurs quatre ailes, dont chacune peut battre et interagir de manière totalement indépendante et étonnante avec l'air. Tout un jeu d'interactions qu'étudie actuellement la doctorante au Muséum national d’histoire naturel dans le cadre de sa thèse, dont le travail consiste à mieux comprendre les capacités d'adaptation des libellules parmi la grande diversité d'environnements dans lesquels elles évoluent.

Au micro de Mathieu Vidard, elle nous apprend que "des libellules gigantesques ont existé aux époques géologiques très reculées du Carbonifère et du Permien, il y a quelque 300-250 millions d'années. Et elles pouvaient aller jusqu'à 70 cm et disposaient du même nombre d'ailes qu'aujourd'hui (au nombre de 4) quand bien même leur qualité et capacité de vol était certainement très différentes, d'après les fossiles d'insectes que les paléo-entomologistes ont retrouvé depuis". Ce gigantisme des libellules serait dû à un double phénomène naturel d'après les paléo-entomologistes :

Un taux d'oxygène autrefois plus important

La chercheuse précise qu'il serait impossible aujourd'hui que de telles libellules géantes puissent réapparaître, tout simplement à cause du dérèglement climatique puisque typiquement, explique-t-elle "les libellules n'ont pas de poumons et plus elles sont grandes plus elles ont besoin d'oxygène. Dans les conditions écologiques actuelles, une évolution potentielle des libellules dans ce sens-là serait impossible". En effet, les formes géantes de ces libellules s'expliquent d'abord parce que durant ces époques géologiques lointaines, le taux d'oxygène représentait le double par rapport à celui disponible aujourd'hui. En effet, le paléo-entomologiste Romain Garrouste nous apprend qu'il y avait autrefois entre "35 et 40 % d'oxygène en plus, la densité de l'air et la pression atmosphérique étaient beaucoup plus importantes à l'époque".

Les libellules étaient de vraies prédatrices

Aussi les libellules, comme tous les autres premiers insectes volants, auraient été les premières formes volantes animales. En tant que premières conquérantes de l'espace aérien, elles se seraient très rapidement retrouvées au sommet de la chaîne alimentaire à défaut d'autres prédateurs insectes concurrents. Romain Garrouste souligne que "les libellules auraient bénéficié d'une capacité de prédation beaucoup plus conséquente en l'absence d'autres concurrents et devenir ainsi de plus en plus grandes pour s'attaquer à des proies de plus en plus grandes. C'est sans doute l'apparition des premiers reptiles qui pouvaient eux aussi planer ont fini par représenter une vraie concurrence animale, causant la disparition des libellules géantes à la fin du Permien, il y a 250 millions d'années. Depuis, on n'en a plus jamais revu".

L'abaissement du taux d'oxygène induit par l'évolution des différents environnements et différentes époques géologiques, ainsi que l'apparition d'autres concurrents dans l'espace aérien ont conduit à la disparition de ces libellules géantes.

Ces insectes géants qui existent aujourd'hui

Aujourd'hui encore, il existe plusieurs gros insectes comme les gros coléoptères, notamment ceux de la forêt de Guyane ; les phasmes de Bornéo qui font une cinquantaine de centimètres de long, avec leur corps assez allongé, leurs longues pattes, leurs longues antennes assez imposantes ; le Goliathus dans les forêts équatoriales et la savane.

Certains papillons possèdent de très grandes ailes comme l'Atlas, un papillon nocturne des forêts d'Inde ; le Bombyx Hercule au nord de l'Australie ; la sorcière blanche d'Afrique du Sud.

On compte aussi des espèces de criquets qui atteignent une dizaine de centimètres de long. Le weta géant est sans doute l'un des insectes les plus lourds du monde, oscillant entre 30g et 70g.

