"Inside Kaboul" de Caroline Gillet primé par le festival du Film documentaire de Thessalonique

A l’origine, Inside Kaboul , est un récit documentaire proposé par Caroline Gillet, qui propose de suivre les destins parallèles de deux jeunes afghanes Raha et Marwa depuis la prise de Kaboul par les Talibans en août 2021.

Elles étaient amies et collègues, toutes les deux fiancées et issues de grandes familles. Plus de 300 notes vocales échangées pendant plusieurs mois depuis octobre 2021 entre Marwa, Raha et Caroline Gillet, ont été diffusées dans Un jour dans le monde de Fabienne Sintes.

L’été dernier, un an après la prise de Kaboul par les Talibans, Inside Kaboul est devenu un podcast pour revivre les récits captivants de ces deux jeunes filles lors de cette période si dramatique.

Puis, le projet a été adapté en série animée, réalisée par Denis Walfgenwitz à partir des sons de Marwa et Raha et du travail de l’artiste afghane Khademi.

Inside Kaboul, une série animée, produite par Les Films du poisson/Tchak pour France Inter, à retrouver sur France.tv/slash et un podcast à écouter sur l’application de Radio France et le site de France Inter.