"Inside Kaboul" : un docu d'animation retrace le quotidien de deux Afghanes depuis l'arrivée des talibans

Des centaines de notes vocales échangées entre Raha et Marwa, deux jeunes Afghanes, et la journaliste Caroline Gillet, dans les mois qui ont suivi la prise de pouvoir par les talibans de Kaboul. Voilà la trame du documentaire "Inside Kaboul", adaptation d'un podcast original de France Inter, diffusé sur France 5 à 23h35 ce 8 mars , journée internationale des droits des femmes. Un film réalisé par Caroline Gillet et Denis Walgenwitz avec la collaboration Marwa et Raha.

"Raha a choisi de rester, Marwa a fui"

"En août 2021, les talibans ont repris l'Afghanistan. Raha a choisi de rester à Kaboul, Marwa a fui". Voilà les premiers mots du documentaire. Raha se confronte aux violences du régime et à la crise dans laquelle sombre peu à peu le pays. Marwa se retrouve enfermée dans un camp de réfugiés à Abu Dhabi, dans lequel elle attend, semaine après semaine, d’être accueillie quelque part en Europe ou aux États-Unis. Ces chroniques sont devenues un podcast qui est sorti en août 2022 sur France Inter. Pour la télévision, leur histoire est racontée à travers les dessins de l’artiste Afghane Kubra Khademi et mis en mouvement par Luciano Lepinay. Le récit est découpé en cinq épisodes de cinq minutes ou en un film de trente minutes. Pour préserver l’anonymat des personnes, aucun élément n’est réel, tous les noms et physiques ont été modifiés.

"On a tout perdu en une nuit"

Le film commence peu après la prise de Kaboul. Des talibans sont venus menacer Raha et sa famille dans leur appartement. Elle raconte sa peur. Après le départ des hommes en armes, le père de Raha a décidé qu’il fallait déménager au plus vite. "On a tout perdu en une nuit", raconte Raha avant de soupirer : "Quand j'entends le bruit d'un avion, je pense à notre pays où plus personne ne veut rester".

Marwa, 23 ans, fait partie des amies de Raha qui ont quitté précipitamment le pays. Au moment de la prise de Kaboul, elle vient d'épouser un jeune homme qui travaillait pour des organisations internationales. "On a tout laissé derrière nous pour trouver un endroit plus sûr où survivre", explique Marwa. "Je n'ai eu quelques minutes pour préparer mes bagages et partir", dit-elle. Elle a emporté ses papiers, son ordinateur et quelques souvenirs de sa famille. "J'aurais voulu emporter ma famille avec moi et ma maison, les transporter dans un endroit plus sûr. Mais je n'ai pu emporter que mon corps, sans mon âme", déplore Marwa. "J'espère qu'un jour on pourra se voir... mais je n'en suis pas sûre. Maintenant je suis seule avec mon mari", soupire-t-elle.

Dans le deuxième épisode, Raha enregistre la musique du mariage de sa cousine. Elle raconte son soulagement, décrit les danses. Puis soudainement les talibans arrivent et éteignent la musique. "Même en ce jour heureux, on était tristes et terrifiées", raconte-t-elle. De son côté, Marwa et son mari sont arrivés dans un camp de réfugié. Elle raconte ses sorties de nuit, une première pour elle : "Maintenant que tout est sûr on peut sortir", raconte-t-elle. Marwa commence les procédures pour obtenir le statut de réfugiée aux Etats-Unis, au Brésil, en France ou en Allemagne. Elle raconte ses rêves : travailler, aller au cinéma, "nous amuser et être heureux et aussi rire".

"On est en train de revenir 21 ans en arrière"

L'épisode 3 s'ouvre sur le récit de Raha, cloîtrée à l'intérieur de son appartement de Kaboul. Interdite de jouer de la guitare. "On est en train de revenir 21 ans en arrière", soupire-t-elle. Raha a perdu son travail du jour au lendemain, ses parents également et les écoles de ses sœurs ont fermé. Ils doivent rester donc chez eux, sans salaire, sans rien à faire.

Marwa, elle, attend toujours des réponses des autorités, huit semaines après son arrivée. "On est là, entre 22 et 24 heures par jour sur ce lit", explique-t-elle. Elle essaie de lire mais n’y parvient pas. "Je me sens stressée, un peu déprimée et je n'arrive à profiter de rien", assure Marwa. Dans le camp d’Abu Dhabi, les réfugiés ont commencé des manifestations pour demander des comptes aux autorités américaines, on leur a dit qu’il faudrait attendre un an et demi, peut-être même deux, dans le camp avant de rejoindre leur destination finale. "On ne peut rien faire de ce temps qui passe", raconte, émue, Marwa.

"Comme si tout le monde était fatigué de cette douleur, fatigué de cette tristesse"

Dans l'épisode 4, Raha fait entendre le silence de Kaboul la nuit après les coupures de courant. "On n'a plus accès à l'eau, on ne peut plus regarder la télévision pour savoir ce qu'il se passe autour de nous", décrit Raha alors que l'on entend, au loin, le bruit des tirs. Raha raconte aussi l'ambiance dans les rues de la ville, "comme si tout le monde était fatigué de cette douleur, fatigué de cette tristesse", dit-elle. Et puis arrive une nouvelle année. Très tôt le matin, Raha enregistre le son de ses pas dans la neige ; elle a retrouvé du travail. Elle raconte ses espoirs.

Marwa fête, de son côté, ses 24 ans dans le camp de réfugiés, seule avec son mari. Loin de sa famille, pour la première fois. On entend ses larmes quand elle raconte ses conversations avec son père, resté en Afghanistan.

"Je vais prier Dieu de détruire leur gouvernement de la pire façon qu'il soit"

Après cinq mois au travail, Raha doit arrêter. Une explosion a eu lieu devant son bureau. Son employeur a décidé de se séparer des deux seules femmes de l'entreprise. Le désespoir de Raha contraste avec la joie de Marwa qui vient de recevoir ses billets pour se rendre en Allemagne. "On va avoir notre propre maison et ça fait tellement du bien", se rejouit-elle. En rangeant ses affaires elle réalise le chemin parcouru : "Maintenant je comprends ce que coûte cette guerre", dit-elle.

A Kaboul, le quotidien de Raha continue d'empirer. Les talibans imposent désormais aux femmes de porter la burqa et de rester chez elle. "On est tous de retour dans les années 1990. C'était une de mes plus grandes peurs", déplore Raha. Si elle refuse dans un premier temps, elle se fait arrêter dans la rue par un taliban : "ils me disent qu'ils vont punir les hommes de la maison, donc j'ai dû me couvrir le visage avec masque et mon foulard pour protéger mon père et mes frères." Le documentaire se clôt avec le son de l'appel à la prière de l'après-midi. "Je vais prier Dieu de détruire leur gouvernement de la pire façon qu'il soit. On n'en peut plus, on est fatigués de ce gouvernement (...) On a juste envie de vivre nos vies", lance Raha.

"Je mesure chaque jour un peu plus l’ampleur du drame auquel elles font face"

"On voulait témoigner très vite ce qu'il se passait à Kaboul", raconte l'autrice et co réalisatrice Caroline Gillet à France Inter . "Je sens que j'ai la force et le pouvoir d'être la voix de ma génération", complète Marwa. "Nous ne sommes plus des Afghans d'Afghanistan, nous ne sommes que des personnes sans identité, que des orphelins qui n'ont nulle part où aller", dit Raha.

"Ces sons ont permis de raconter le drame afghan qui se déployait autour d’elles. Marwa et Raha sont devenues des observatrices privilégiées des changements dans leur pays et par la force des choses, des militantes qui observent, décrivent et dénoncent. L’une et l’autre ont dû répondre à cette question infiniment douloureuse : partir ou rester ?", détaille Caroline Gillete dans un communiqué de presse . "Voilà bientôt un an et demi que j’ai, grâce à Raha et Marwa, une oreille en Afghanistan", poursuit-elle. "Je mesure chaque jour un peu plus l’ampleur du drame auquel elles font face."

Caroline Gillet, Marwa et Raha continuent d'échanger chaque semaine des notes vocales.