Insultes de Hanouna à un député : l’Arcom inflige une amende record de 3,5 millions d'euros à C8

La sentence est tombée. La chaîne C8 écope d’une amende de 3,5 millions d’euros après les injures de l’animateur Cyril Hanouna adressées au député de La France insoumise Louis Boyard. "Abruti", "bouffon", "tocard", "t'es une merde" : il y a trois mois, la séquence avait choqué et interpellé une grande partie de la classe politique. L’animateur Cyril Hanouna avait copieusement insulté le député LFI Louis Boyard dans l’une de ses émissions.

L'Arcom donne des explications

L'Arcom estime "que ces propos ont porté atteinte aux droits de l'invité, au respect de son honneur et de sa réputation" et que "cette séquence traduisait une méconnaissance par l'éditeur de son obligation de maîtrise de son antenne", écrit le régulateur des médias dans un communiqué . L'autorité de régulation considère notamment que Louis Boyard a été "explicitement empêché d’exprimer un point de vue critique à l’égard d’un actionnaire du Groupe Canal +.

Sur Twitter, le député Louis Boyard s’est félicité de la "condamnation" de la chaîne C8. "Le milliardaire Bolloré a voulu me censurer. On a touché à son poste", ajoute l’élu. La présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, salue sur Twitter "un revers pour Bolloré et son monde" après la "séquence indigne". "Il est temps de libérer nos écrans des petits marquis et des milliardaires !"

L’altercation est née au cours d’un débat qui opposait Cyril Hanouna et ses chroniqueurs au député insoumis autour du sort réservé au bateau humanitaire "Ocean Viking. Le député évoque dans son argumentation le milliardaire et propriétaire du groupe Canal+ (dont fait partie C8), Vincent Bolloré. De quoi ulcérer Cyril Hanouna. ( Nous revenons sur cette séquence dans cet article )

Une nouvelle amende record

Ce n’est pas la première fois que C8 est sanctionnée à cause de l’émission Touche pas à mon poste. En 2022, le régulateur de l'audiovisuel avait mis en demeure la chaîne C8 pour des "manquements" dans le traitement de l'affaire du meurtre de Lola dans "Touche pas à mon poste". En 2017, le CSA, devenu Arcom, avait également infligé une amende de trois millions d'euros à l'émission de Cyril Hanouna après un canular jugé homophobe. C’était un record.

La ministre de la Culture s'indigne

Sur France Inter jeudi matin , la ministre de la Culture Rima Abdul Malak s’est de nouveau indignée des propos tenus par l’animateur de C8. Elle a jugé "inadmissible" que l'animateur de télévision Cyril Hanouna appelle à privatiser l'audiovisuel public. "Privatisez-moi ça. Non mais sans rigoler : quatre milliards d'euros qu'on donne de notre poche", avait affirmé l'animateur dans son émission sur C8 le 16 janvier, en référence aux 3,8 milliards d'euros de budget annuel de l'audiovisuel public.

La diatribe de Cyril Hanouna avait suivi des déclarations de Rima Abdul Malak, rappelant que le régulateur de la télévision, l'Arcom, pouvait supprimer la fréquence mise à la disposition des chaînes comme C8 si elles ne respectent pas leurs obligations.

"Il y a des obligations à respecter. Il y a déjà eu une vingtaine d'interventions de l'Arcom, depuis 2019, pour C8 et CNews. Au bout de combien d'interventions l'Arcom pourra-t-elle dire à quel degré les obligations ne sont pas respectées ? C'est le rôle de l'Arcom", ajoute la ministre. Le régulateur doit également se prononcer sous peu sur une autre séquence qui avait choqué en décembre, impliquant des propos anti-musulmans d'un chroniqueur de CNews.