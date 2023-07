Intelligence artificielle : Google travaille sur un outil d'IA capable d'écrire des articles de presse

Une IA bientôt assistante des journalistes ? Google travaille sur un nouvel outil d'intelligence artificielle (IA) censé pouvoir écrire des articles de presse, a révélé le New York Times , une information confirmée jeudi par le géant d'internet. Le média américain collabore d'ailleurs avec d'autres grands noms de la presse (le Washington Post et le Wall Street Journal entre autres) au développement de ce projet baptisé "Genesis". Un projet décrit en interne comme "perturbant" par certains responsables de ces médias.

Cet outil serait capable de générer des contenus d'information, en plus d'offrir des fonctionnalités d'aide à l'écriture similaires à celles existant dans Gmail ou Google Docs, mais spécifiques pour les journalistes. Par exemple, il pourrait proposer différents titres ou styles d'écriture, tel un assistant personnel, selon les sources (anonymes) mises en avant par le New York Times.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

L'entreprise américaine s'est toutefois voulue rassurante sur la finalité de l'IA : "Ces outils ne sont pas conçus pour - et ne peuvent pas - remplacer le rôle essentiel que jouent les journalistes en matière de récolte et de vérification de l'information, et de rédaction des articles", a précisé une des porte-paroles de Google, Jenn Crider, qui assure que l'IA veut aider les journalistes "à faire leur travail".

La polémique IA générative pour base de travail ?

Cette incursion de l'IA dans le travail des journalistes ne serait pas une première pour autant. Open IA, start-up californienne qui a créé ChatGPT, une IA dite "générative", a récemment passé des accords avec des organisations de presse. L'entreprise a obtenu la permission d'utiliser les archives de l'agence de presse américaine Associated Press (AP) depuis 1985 pour entraîner ses modèles de langue. En échange, AP aura accès "à la technologie d'OpenAI et à son expertise", ont détaillé les deux entreprises dans un communiqué la semaine dernière.

Mais le succès de l'IA générative, capable de générer toutes sortes de textes ou images sur simple requête en langage courant, suscite beaucoup d'inquiétudes de la part des créateurs de contenus (artistes, auteurs, journalistes, etc). Plusieurs plaintes ont été déposées en justice contre les entreprises concernées (dont OpenAI). Les professionnels leur reprochent d'avoir utilisé leurs contenus sans consentement ni rémunération pour alimenter leurs programmes informatiques.

Dans le domaine du journalisme, les réticences à propos de l'utilisation de l'IA sont bien présentes. Mais des médias étrangers, tels que The Times , NPR ou Insider, veulent explorer les utilisations potentielles de l'intelligence artificielle afin de juger par eux-mêmes s'il est possible de travailler avec elle de manière éthique et déontologique.