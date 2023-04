Intelligence artificielle : pourquoi Midjourney ne permet pas de générer d'images du président chinois

Emmanuel Macron, Vladimir Poutine, Joe Biden, Barack Obama, Donald Trump et même le pape. Ces dernières semaines, les images générées par une intelligence artificielle pullulent sur les réseaux sociaux . Mais sur la plateforme, la création d’images du président chinois Xi Jinping est interdite, comme l'a noté le Washington Post . Ce n’est pas nouveau, et le patron de Midjourney s’en est expliqué auprès des utilisateurs.

"Expression interdite"

En effet, quand un utilisateur souhaite générer une représentation du président de la République populaire de Chine, avec les mots-clefs "Xi Jinping", ou simplement "président chinois", un message d’avertissement apparaît : "L’expression est interdite. Le fait de contourner ce filtre pour enfreindre nos règles peut entraîner la révocation de votre accès." En revanche, un internaute peut créer des images avec les anciens présidents chinois, comme Hu Jintao et Jiang Zemin.

La réponse de Midjourney à la demande d'un image avec le mot "président chinois". - Matt Schrader - Twitter

Les explications du patron de Midjourney

Plusieurs utilisateurs ont déjà pointé l’impossibilité de générer des images avec Xi Jinping. Le fondateur et PDG de Midjourney avait détaillé les raisons de son choix sur le service Discord, en juin 2022 : "Nous voulons juste minimiser les risques." Si "la satire politique dans les pays occidentaux est assez normale", observait-il, elle n'est "pas acceptée" en Chine où caricaturer le président pourrait mettre en danger les utilisateurs de Midjourney. David Holz expliquait qu'il était préférable d'interdire les images de Xi Jinping plutôt que de priver les Chinois d'utiliser le service d'intelligence artificielle.

"Prenons d'abord un peu de recul", insistait-il. "La question est de savoir si le mieux est de les laisser (les internautes chinois) utiliser la technologie, ou de faire de la satire politique en Chine. Je pense que les gens en Chine qui utilisent cette technologie peuvent faire avancer quelque chose dans le monde en général (dans le bon sens). Des individus lambdas ici qui font de la satire politique n’apportent pas grand-chose. L’analyse coûts/bénéfices semble claire."

Le message le 28 juin 2023, de David Holz, sur Discord. - Decrypt.co

Colère et inquiétude de certains internautes

Plusieurs utilisateurs de Midjourney ont réagi à la décision de David Holz. "Ça craint que les créateurs de Midjourney s'inclinent devant le dictateur Xi Jinping", écrit un utilisateur, relayé par le site Petapixel . "Cela me met mal à l'aise de voir autant de deepfakes Biden et Trump sur MJ, mais rien n'est fait. Seul Xi est bloqué", ajoute un autre. La chercheuse Sarah McLaughlin, spécialisée dans la liberté d’expression a partagé son inquiétude sur Twitter : "Nous ne devrions pas ignorer cette histoire ou d'autres similaires. Nous avons ici les lois de censure d'un pays autoritaire établissant les normes de modération pour la communauté mondiale dans un domaine technologique émergent. Cela m'inquiète, et cela devrait vous inquiéter aussi."

La chercheuse estime que "les lois chinoises, du moins en théorie, ne devraient s'appliquer qu'à l'intérieur des frontières chinoises. Pourtant, parce que le PDG de Midjourney veut que son programme soit disponible en Chine, il applique certaines des restrictions d'expression du pays à tout le monde."

Un accès restreint

Une barrière que quelques rares internautes ont toutefois réussi à contourner : on trouve ainsi quelques images

sur Twitter et le forum Reddit.

Une image générée par Midjourney représentant Xi Jinping. - Reddit - Midjourney - JetBrainz

De plus en plus populaire depuis le début de l’année 2023 et sa nouvelle version plus puissante, Midjourney a décidé de restreindre l’accès gratuit face au très grand nombre d’utilisateurs et aux abus il y a quelques jours. Dall-E, un autre site de création d’images par IA, interdit de son côté l’utilisation d’images d’hommes politiques, et la création d’images en lien avec un grand événement mondial en cours, comme une guerre, comme le note le site spécialisé 01net .