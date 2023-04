« Intelligence artificielle : sommes-nous prêts ? »

Santé, éducation, transports, sécurité… alors que l’intelligence artificielle s’impose de plus en plus dans notre quotidien, quelque mille experts et patrons de la tech appellent à une pause dans son développement, craignant une perte de contrôle et « des risques majeurs pour l’humanité ».

Mais est-ce trop tard ?

Quels sont les risques ou les opportunités pour nos démocraties et nos économies ?

Quelles règles du jeu définir ? Une intelligence artificielle éthique est-elle possible ?

Pour répondre à ces questions et apporter tous les éclairages**, France Inter bouscule ses programmes et organise une journée spéciale dédiée à l’intelligence artificielle mercredi 12 avril, en présence de nombreux experts.**

Plus d’informations à venir.