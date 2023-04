Intelligence artificielle : voici, pas à pas, comment générer une image grâce à Midjourney

Midjourney fait partie des programmes d'intelligence artificielle les plus commentés ces dernières semaines et à juste titre, tant les possibilités qu'il offre sont nombreuses. Ce programme permet de générer des images à partir d'un texte, rédigé via la plateforme Discord. Vous n'avez pas tout suivi, mais avez fort envie d'aller tester cet outil dont tout le monde parle ? Voici quelques conseils pour vous y retrouver. Une précision toutefois : depuis le 30 mars, Midjourney est payant. Il faut s'abonner , moyennant 10 dollars par mois (9 euros), pour générer des images.

Mode d'emploi pour les débutants

Si vous n'avez jamais utilisé Midjourney, voici un mode d'emploi :

Connectez-vous ou créez un compte sur la plateforme Discord (gratuit) pour accéder au serveur de Midjourney .

Entrez dans l'un des salons appelé "newbies", qui signifie "nouveaux" ou "débutants".

Acceptez le règlement.

Entrez dans la barre de discussion "/imagine" et écrivez votre message dans le "prompt", de préférence en anglais, pour être mieux compris de Midjourney.

Appuyez sur "entrer" pour envoyer le message dans la discussion. Attention, tous les utilisateurs peuvent voir votre message.

Midjourney génère quatre images, qui apparaissent sous votre message (il faut parfois remonter dans les messages pour le retrouver parmi les nombreux posts).

On a demandé à Midjourney de générer une photographie d'un coucher de soleil derrière la Tour Eiffel.

Vous avez ensuite plusieurs options : l"'upscale", les variations et la relance :

Upscale. Choisissez votre image préférée parmi les quatre, en cliquant sur "U1", "U2", "U3" ou "U4" pour en demander l'agrandissement. Cette image sera de nouveau générée dans la discussion. À partir de là, vous aurez la possibilité de demander à Midjourney de générer quatre nouvelles variations de cette image, en cliquant sur "Make variations". Si vous souhaitez garder cette image mais avec une résolution plus importante, vous avez les options "Light Upscale Redo" (1536 pixels) et "Beta Upscale Redo" (2048 pixels). Enfin, le bouton "Web" permet d'ouvrir votre image dans un onglet de votre navigateur, ce qui vous permettra de l'enregistrer.

Variations. Demandez une autre version de votre image préférée, en cliquant sur "V1", "V2", "V3" ou "V4". Midjourney générera alors quatre nouvelles images.

Relancer. Si vous n'êtes pas satisfait des images mais que vous pensez que le message était bien écrit, le bouton avec les doubles flèches circulaires permet de générer une nouvelle série d'images.

Pour aller plus loin

Vous pouvez utiliser des mots clés pour être plus précis dans votre demande.

Taille des images. Midjourney vous propose par défaut des images au format carré. Pour avoir un format paysage 1536 x 1024, écrivez "--ar 3:2". Si vous souhaitez un format portrait 1024 x 1536, écrivez "–-ar 2:3". Cela fonctionne aussi avec "--ar 16:9", "--ar 4:3", etc. Vous pouvez aussi personnaliser avec "--w" suivi d'un nombre pour la largeur et "--h" suivi d'un nombre pour la hauteur.

Mots clés. En fonction de style de l'image que vous souhaitez obtenir, vous pouvez entrer des mots clés, comme "japanese anime style" ; "pixar movie style", etc. Vous pouvez aussi demander à Midjourney de s'inspirer d'un artiste célèbre, en écrivant simplement son nom dans votre prompt. Par exemple : "Claude Monet style" ou "in the style of Monet".

Si vous voulez obtenir une image très réaliste, proche d'une photo, vous pouvez écrire ces mots clés : "hyper realistic" ; "high quality" ; ou encore "8k". Il est aussi possible d'entrer les paramètres d'un appareil photo, comme "Kodak, 35 mm" ou "Canon EOS R7". Enfin, pour demander à Midjourney d'utiliser la cinquième version de son programme, plus avancée, il faut écrire "--v 5".

On a demandé à Midjourney de générer une photographie de la Tour Eiffel, avec les paramètres d'un Kodak.

Réalisme. Pour rendre vos images plus réalistes, il est aussi possible de régler le paramètre artistique de Midjourney, "stylise". Sa valeur va de 0 à 1000. Plus la valeur est haute, plus le résultat a des chances d'être réaliste. Pour obtenir une image très artistique, écrivez "--stylise 0". Pour obtenir une image considérée comme réaliste, écrivez "--stylise 1000".

Qualité. Pour demander à Midjourney de passer plus ou moins de temps sur la génération de votre image, vous pouvez régler la valeur "quality", qui est par défaut à 1. Pour cela, entrez "–-q .25" ; "–-q .5" ; "–-q 1" ; "–-q 2", du plus court temps de génération au plus long. "Des paramètres de qualité inférieurs peuvent être préférables pour un aspect abstrait. Des valeurs plus élevées peuvent améliorer l'apparence des images architecturales avec de nombreux détails", précise Midjourney . Attention toutefois, une qualité plus élevée va prendre plus de temps et donc consommer davantage de votre abonnement.

Similitudes. Pour obtenir des variations plus marquées entre vos quatre images, vous pouvez régler la valeur "chaos". Écrire "–-c 20" donnera une série d’images assez similaires ; "–-c 100" donnera une série d’images très éloignées les une des autres.

Enlever des termes. Si vous voulez exclure de votre demande certains termes, pour ne pas les voir sur votre image, vous pouvez écrire "--no", suivi du mot en question. Il est aussi possible de réduire ou d'augmenter l'importance de certains termes. Pour accorder plus de poids à un élément de l'image, écrivez ce terme suivi d'une valeur de "::0.1" à "::10000".

Se baser sur une image

Vous pouvez aussi demander à Midjourney de générer une image à partir d'une image déjà existante. Cela lui donnera un indicateur sur ce que vous souhaitez. Il vous suffit "d'uploader", de charger une image avec le bouton "+" situé à gauche de la barre de discussion. Appuyez sur "entrer" pour envoyer votre image dans la discussion. Puis écrivez /imagine pour commencer à écrire votre prompt. Récupérez l'URL de l'image en glissant l'image dans le prompt. Rédigez ensuite votre prompt.

On a demandé à Midjourney de générer une image à partir de cette photographie prise sur une plage corse.

Quelques astuces

Si vous ne retrouvez pas votre demande dans la multitude de messages postés, vous pouvez la chercher en tapant un mot clé de votre prompt dans la barre "rechercher" en haut à droite.

Inspirez-vous des autres. Quand vous commencez à utiliser Midjourney, rien de mieux que de regarder quels prompts ont utilisés les autres utilisateurs du programme. Cela permet d'apprendre de nouveaux mots clés et de comprendre (un peu) comment réagit cette intelligence artificielle.

Essayer, réessayer. Midjourney est une intelligence artificielle aléatoire, c'est-à-dire que même si vous utilisez deux fois exactement le même prompt, vous n'obtiendrez pas exactement le même résultat. Il faut donc faire plusieurs essais avant de comprendre quels sont les mots clés les plus efficaces pour votre demande ou comment la préciser.