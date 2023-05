Intensification des contrôles, délit d'incitation : le plan du gouvernement contre la fraude fiscale

"Des mesures fortes pour lutter davantage conte la fraude fiscale et sociale dans notre pays." Voici ce qu'avait promis Gabriel Attal sur France Inter il y a trois semaines. Alors que le ministre délégué chargé des Comptes publics doit en livrer le détail ce mardi, France Inter a pu prendre connaissance de certaines de ces mesures. Parmi celles-ci : l'augmentation de 25% du nombre de contrôles fiscaux d'ici la fin du quinquennat et un ciblage accru des plus gros patrimoines et des plus grandes entreprises. "Priorité sera donnée aux contrôles des plus grands groupes tout en renforçant l’accompagnement fiscal des entreprises : 8 500 PME et 160 grands groupes seront accompagnés d’ici 2027" , selon le ministère.

Hausse de 15% des effectifs dédiés au contrôle fiscal

Tout cela passe notamment par des moyens et des effectifs supplémentaires. Ainsi, une centaine d'agents décrits comme "expérimentés" travailleront bientôt pour une cellule spécifique au sein de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. Leur mission sera de pister et de traquer les fraudeurs jusque dans les paradis fiscaux. Ils pourront pour cela pratiquer des écoutes ou rémunérer des informateurs.

Plus globalement, le ministre promet d'augmenter de 15% les effectifs dédiés au contrôle fiscal, soit 1500 agents supplémentaires d'ici la fin du quinquennat. Les effectifs de la police fiscale seront doublés dès 2025, soit 40 agents supplémentaires.

L'investissement se fera aussi dans les outils via une enveloppe de 100 millions d'euros. De quoi permettre d'utiliser davantage le datamining, l'exploration de données électroniques ou, pour la douane, d'avoir la capacité de scanner tous les colis postaux en provenance des pays hors UE. Ce "grand plan d’investissement" dans "les moyens du renseignement économique et financier fera de la lutte contre la fraude une priorité opérationnelle de l’action de la communauté du renseignement", explique le ministère chargé des Comptes publics.

Indignité fiscale

Le volet des sanctions devrait être aussi renforcé avec la possibilité d'infliger des travaux d'intérêt général aux personnes reconnues coupables de fraude, voire dans les cas les plus graves, de prononcer leur indignité fiscale et de les priver notamment du droit de vote. Un délit spécifique "d’incitation à la fraude fiscale" sera également créé pour punir "la mise à disposition de schémas de fraude." Selon le ministère, il permettra, "indépendamment de tout contrôle fiscal ou de toutes poursuites à l’encontre des personnes ayant réellement commis la fraude et de leurs complices, de réprimer "les personnes qui mettent en ligne, sur internet et les réseaux sociaux, de véritables 'kits de fraude' ou commercialisent des outils juridiques et financiers destinés à dissimuler des revenus ou patrimoine."

Gabriel Attal compte également s'attaquer "au phénomène de fraude qui touche, les unes après les autres, les aides publiques versées sous forme d’aides de guichet ou d’avantages fiscaux." Il est ainsi précisé que "pour la première fois", une réponse interministérielle "sera apportée" Une cellule "de veille et d’analyse" de ces fraudes "coordonnera la réponse" et qu'une "une sanction administrative balai sera inscrite dans la loi et le risque de fraude sera systématiquement pris en compte dans les études d’impact et dans les stratégies de maîtrise de risque ministérielles."

Autre mesure concernant les sanctions, "à titre expérimental", le service de renseignement Tracfin "pourra faire bloquer les versements lorsqu’elle détecte des fraudes en cascade, qui consistent à se faire payer des montants très importants dans un délai très court ; fraudes que l’État ne parvient souvent pas à récupérer ensuite." Par ailleurs, "une base interministérielle de RIB frauduleux sera mise en place d’ici la fin du quinquennat afin d’éviter que les mêmes fraudeurs fraudent plusieurs administrations." Enfin, des mesures "inédites" seront prises contre les "sociétés-éphémères", celles "qui disparaissent avec le produit de leur fraude. Le "détournement de la transmission universelle de patrimoine (TUP) sera empêché en prévoyant un délai d’opposition de 60 jours et en assurant l’information des services de l’État, et le recours à la liquidation amiable des sociétés sera conditionné à l’absence de dettes fiscales ou sociales."

Dès 2025, la "fraude fiscale évitée" sera évaluée

Gabriel Attal prévoit aussi la création "d’un Conseil de l’évaluation des fraudes" présidé par le ministre des Comptes publics et qui "rassemblera les administrations compétentes, des personnalités qualifiées, des experts indépendants et des parlementaires afin de s’assurer de la fiabilité des estimations produites." Aussi, dès 2025, la fraude fiscale évitée "sera évaluée" par la Direction Générale des Finances Publiques "et un objectif annuel proposé au Parlement." Le ministère rappelle que "l’ampleur de la fraude fiscale fait l’objet d’évaluations publiques dans de nombreux pays : depuis 2001 aux Etats-Unis, depuis 2009 au Royaume-Uni pour les impôts indirects, depuis 2014 en Australie et depuis 2016 au Canada."

Le ministère chargé des Comptes publics rappelle que "le contrôle fiscal et douanier et la lutte contre la fraude sont une arme majeure pour la protection des intérêts financiers de l’Etat comme pour préserver notre pacte social." Il est également précisé que "sur la période 2017-2021, en cinq ans, 9 milliards d'euros ont été encaissés en moyenne chaque année suite à contrôle fiscal, soit 45 milliards d'euros encaissés au total sur le premier quinquennat."