Interdiction des trottinettes électriques en libre service à Paris : les arguments des pro et des anti

Les trottinettes électriques en libre service n'auront-elles bientôt plus le droit de cité à Paris ? Depuis des mois les engins font polémiques car jugés dangereux par les autorités. La mairie a donc choisi de mener une bataille contre ces trottinettes et organise ce dimanche 2 avril une votation "pour ou contre les trottinettes électriques en libre service ?". Elle se fera sous forme de scrutin physique dans des bureaux de vote parisiens et sera ouvert uniquement aux personnes inscrites sur les listes électorales parisiennes.

La mairie de Paris a déjà limité le nombre d'exploitants à trois entreprises : le Californien Lime, le franco-néerlandais Dott et l'Allemand Tier. Leurs contrats courent pour l'instant jusqu'à mars "2023". Les trois entreprises visées ne veulent pas se laisser faire et utilisent aussi de nombreux moyens pour convaincre les Parisiens. Au sein même de l'hôtel de ville de Paris, le sujet divise et élus LR et écologistes se sont prononcés contre. Plusieurs villes comme Barcelone ou Montréal ont déjà interdits les trottinettes électriques. On fait le point sur les arguments brandis par les pro et les anti.

Les arguments des anti :

Les trottinettes électriques, c'est dangereux. Le premier opposant à ces engins, c'est la mairie de Paris. Et son argument principale, c'est celui de la sécurité routière : bon nombre de Parisiens ont déjà pu voir des trottinettes électriques en libre service frôler à toute vitesse les piétons sur les trottoirs ou des voitures sur la route. Selon un bilan de la préfecture de police de Paris, rapporté par France Bleu Paris , le nombre d'accident impliquant des trottinettes électriques, des monoroues, des gyropodes ou hoverboards, a augmenté de 28,3% en 2022 par rapport à 2021. Ces 408 accidents ont entraîné trois morts et 459 blessés. Un chiffre en constante augmentation.

Les trottinettes électriques, c'est nuisible. Les trottinettes sont aussi accusées d'empiéter sur l'espace public en étant bien souvent laissées sur l'asphalte malgré des emplacements dédiés. Pas moins de 15.000 trottinettes sont en circulation dans la capitale. Leur vitesse doit être limitée à 20 km/h voire 10 km/h dans 700 zones denses. Selon la maire de Paris, Anne Hidalgo, dans un entretien à l'AFP ce jeudi "les trottinettes en libre-service sont un sujet de crispation, d'inquiétude dans leur vie quotidienne" . Pour elle, son interdiction "réduira les nuisances" .

Les trottinettes électriques, c'est pas écolo. Selon Anne Hidalgo, ces services ne sont "pas écolo" et "les salariés de ces sociétés ne sont pas correctement protégés". "C'est encombrant, c'est dangereux", ajoute à l'AFP David Belliard, son adjoint aux mobilités et à la voirie. Selon lui une interdiction permettra d'"apaiser nos rues et trottoirs ". "On a trop de remontées négatives ", résume-t-il.

Les arguments des pro :

Les trottinettes électriques, c'est écologique. Après l'annonce de cette votation, en janvier 2022, les trois opérateurs se sont exprimés via un communiqué de presse. "Avec plus de deux millions d'usagers uniques ayant utilisé le service (...) cette année, ayant permis d'éviter l'émission de 700 tonnes de CO2 en 2021 dans la capitale, nous sommes convaincus que les Parisiens ont pris conscience du rôle que les micromobilités décarbonées jouent", assurent-ils.

Les trottinettes électriques sont plébiscitées par les Parisiens. Selon eux, les trottinettes électriques parisiennes ont été utilisées par 400.000 utilisateurs différents en octobre 2022 soit une hausse de 71% des trajets depuis octobre 2020. Les opérateurs assurent par ailleurs, pétition et sondage à l'appui, qu'une majorité des Parisiens de moins de 65 ans sont opposés à une interdiction.

Les trottinettes électriques sont de plus en plus sécurisées. Dès le mois de novembre, les trois entreprises avaient mis en place plusieurs mesures pour renforcer la sécurité et le partage de la voie publique. Parmi elles, l'interdiction d'utiliser leurs trottinettes pour les mineurs : Dott, Lime et Tier demandent désormais à leurs clients de scanner leur carte d'identité. Les opérateurs vont aussi installer sur tous les appareils une plaque d'immatriculation pour faciliter la verbalisation des utilisateurs qui grillent les feux ou roulent à deux et augmenter de 20% le nombre de patrouilleurs chargés de repositionner les trottinettes garées.

Un vote sous influence

Les trottinettes électriques sont soutenues par les influenceurs. Pour répondre au référendum, les entreprises ont aussi engagé des campagnes de publicité virulentes sur les réseaux sociaux notamment en utilisant des influenceurs pour inciter les parisiens à voter "contre" l'interdiction de ces trottinettes. Ainsi de nombreux comptes sur TikTok, Instagram ou Twitter font la promotion de ces services via les hashtags #sauvetatrott ou #Vote2avril. Des comptes suivis par des millions de personnes comme Lou Pernaut ou encore Ethan Berrebi. "Les prix sont vraiment très attractifs", met en avant par exemple Lou Pernaut.

Les utilisateurs de trottinettes électriques invités à voter "contre" l'interdiction. Autre stratégie : la société Lime a également été accusée de vouloir acheter des votants en proposant à ses utilisateurs "10 minutes de ride gratuites" en échange d'une preuve d'inscription sur les listes électorales pour participer au vote du 2 avril. Une campagne qui a provoqué de vives critiques.

Ce vote sur trottinettes électriques ne se fait pas dans de bonnes conditions. Dott, Lime et Tier fustigent également les conditions d'organisation de cette votation et déplorent qu'elle ne doit pas ouverte aux Franciliens et aux étrangers. Ils dénoncent "une consultation ni sincère, ni égalitaire, ni impartiale". Le choix de la date, le même jour que le marathon de Paris est aussi critiqué.

Le patron de Lime Wayne Ting compte bientôt revenir depuis la Californie pour défendre ses deux-roues. Pour lui, Paris est "la ville la plus importante du monde pour la micromobilité" et choisirait de revenir en arrière si elle interdisait les trottinettes. "Nous faisons partie de la solution" et "nous continuons à nous améliorer chaque jour", avait-il plaidé lors d'un premier déplacement fin novembre 2022.