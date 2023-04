Intermédiaires, acheteurs, experts : le marché de la carte Pokémon, un écosystème à part entière

La Défense, un matin de semaine. Dans le bureau de ce chef d’entreprise trentenaire, une étonnante transaction est en train d’avoir lieu. Dans la boîte en carton transportée ici par Nasser - alias MisterFuji - et Kévin - connu sous le nom de Nelf - se trouve une display, plus précisément la "Display Fossile". Pour les non-initiés, comprenez, une boîte, encore scellée, comprenant des paquets (les "boosters") eux-mêmes fermés, chacun contenant une dizaine de cartes Pokémon.

Notre acheteur est passionné par les cartes Pokémon, et cette boîte est l’une des pièces manquantes à sa collection. "Ça fait trois ans que je cherche cet objet", dit-il au moment de déballer le carton. "Elle est d'une qualité exceptionnelle, on dirait qu'elle est sortie d'usine cette année", se félicite-t-il, sourire aux lèvres, en examinant le précieux objet jamais déballé, et désormais scellé dans un coffret en plastique qui le protège.

45 000 euros pour une boîte de cartes scellée

Il y a un peu moins de 25 ans, quand les petites bestioles du désormais célèbre jeu vidéo édité par Nintendo sont arrivées en France, l’immense majorité des objets identiques a eu un tout autre destin : il s’agissait des boîtes en carton envoyées chez les buralistes, qui servaient aussi bien de carton de transport que de présentoir pour les sachets de cartes Pokémon. La plupart ont donc été déballées, vidées, puis jetées. "Des objets comme celui-là, on n’en connaît qu’une dizaine en France", explique Kévin, qui, avec son associé Nasser au sein de leur entreprise MJN Store, ont joué le rôle d’intermédiaire : "On est là pour faire le lien entre le vendeur et l’acheteur, pour vérifier que l’objet est bien authentique et sécuriser la transaction."

Aujourd’hui, c’est un objet de collection. Montant du deal : "Autour de 45 000 euros", avancent les intermédiaires. "Je ne pense pas que je l'ouvrirai un jour, elle partira sûrement en héritage à mes enfants ! En tout cas, mon objectif aujourd'hui, c'est de la garder le plus longtemps possible... et d'être heureux comme un enfant d'avoir ses cartes Pokémon préférées", sourit l’acheteur.

Une progression de 574% des ventes entre 2019 et 2020

Pour lui comme pour les deux associés de MJN Store, la passion pour les cartes Pokémon a commencé dès l’enfance. Tous trois ont le même profil : une collection commencée à la fin des années 90, lorsque les premières cartes sortaient et qu’eux étaient entre l’école primaire et le collège, délaissée par la suite, et reprise quelques années plus tard. "Quand j’ai commencé à travailler, à avoir un peu plus de moyens, j’ai à nouveau regardé ce qu’il se passait dans le milieu de la collection… et j’ai senti cet appel de Pokémon", dit l’acheteur.

Et il n’est pas le seul : depuis quelques années, le marché des cartes neuves est en pleine expansion – les éditeurs du jeu de carte ont multiplié par trois leur production l’année dernière. Et celui des cartes d’occasion – ou des jeux "vintage" jamais ouverts - a bondi depuis quelques années, avec une progression record de 574% de ventes enregistrées sur le site Ebay entre 2019 et 2020.

De l’autre côté de la table, Kévin et Nasser sont aussi des passionnés. En 2020, Kévin a mis en suspens sa carrière de kinésithérapeute pour se lancer à temps plein en tant que professionnel de la carte Pokémon. "C’est important d’être collectionneur pour être un bon professionnel, car quand on est collectionneur avant tout, on connaît l’origine des cartes, et on a le même langage que les gens qu’on côtoie régulièrement, on connaît leurs attentes", explique-t-il.

Marché de passionnés

Un profil qui se retrouve souvent chez les collectionneurs de cartes Pokémon, pour qui la nostalgie est un élément important, souligne Quentin Gervasoni, doctorant en sociologie à l’université Paris-Nord, qui s’est penché sur les fans de la licence Pokémon. Quant au profil type, "les collectionneurs sont principalement des jeunes hommes diplômés, ou en passe d’être diplômés, avec une surreprésentation des bac+5. On pourrait avoir l’impression que c’est une question d’argent, mais je pense que ce n’est pas cela qui se joue. C’est plus une question d’association à des pratiques culturelles, des styles de vie, dirait-on en sociologie."

Car même si le marché a explosé, il reste en grande partie un marché de connaisseurs : "On achète par passion, on sait quel prix valent les cartes et surtout quel prix elles ne valent pas", nous dit l’acheteur. Lui assure qu’il n’achète pas pour faire de la revente et faire des bénéfices : "Si demain le marché s’écoule, ce qui peut arriver même si les chances sont réduites avec Pokémon, je me dis que ce n’est pas grave, ça ne change rien à la valeur émotionnelle des cartes." Nasser, lui, a financé une partie de sa collection, avant de devenir pro, en faisant une part d'investissement : "Quand j'ai commencé ma collection, j'avais un salaire assez décent mais je ne voulais pas dépenser tout mon salaire là-dedans. J'ai vu qu'il y avait un arbitrage à faire entre l'achat des cartes à certains endroit et la revente à des collectionneurs", dit-il. Aujourd'hui, sous son nom de MisterFuji, il est l'un des collectionneurs les plus réputés de France.

La "gradation", élément central de l’écosystème

Le marché des cartes Pokémon n’est pas vraiment un marché comme les autres. D’abord parce qu’il se fonde sur la plus grosse franchise de l’histoire de la pop culture : ni Star Wars, ni Marvel, n’ont rapporté plus d’argent que Pokémon. Ensuite parce que le marché des cartes à collectionner a lui aussi ses spécificités. Le prix d’une carte dépend certes de sa rareté, mais pas seulement : son état d’usure, mais aussi sa qualité d’impression, sont des composantes du prix de vente également. Et pour certifier cela, il y a, comme dans le marché de l’art, des experts : ce sont les sociétés de gradation, un anglicisme venant de "grade", la note – on les appelle aussi sociétés de certification.

Leur rôle : d’une part, certifier l’authenticité d’une carte Pokémon et lui attribuer une note entre 1 et 10, et d’autre part, les protéger en les scellant dans un boîtier en plastique. Parmi ces sociétés, PCA, dont le siège se trouve près de la Maison de la radio dans le 16e arrondissement de Paris, est née en 2015, après un voyage de son fondateur, François-Xavier Colombani, qui a découvert l’idée aux États-Unis. "Pour la première vente qui a eu lieu à Paris, une carte Dracaufeu notée 9, ou 9,5, a été vendue 900€. La même carte, à la même époque, non gradée, valait 100€. Et en 2021 lors d’une vente aux enchères, elle s’est vendue 10000€ [en réalité, elle était estimée à 10000 euros et a été adjugée à 7800 euros, ndlr]", explique-t-il, pour souligner le rôle que joue cette certification dans le marché de la revente de cartes.

Dans l’atelier de PCA, des milliers de cartes sont stockées sur les étagères, avant d’être scrutées, à trois reprises, par trois experts différents, chacun attribuant une note – le troisième procédant à une harmonisation. Elles passent ensuite entre les mains minutieuses des ouvrières qui les scellent dans les petits boîtiers, qui portent également une étiquette indiquant leur nom, leur note et un QR code assurant l’authenticité de la carte. Pour l’expérience, nous faisons expertiser des cartes achetées neuves la veille dans un magasin : la plupart sont "des cartes communes", nous dit François-Xavier Colombani, mais l’une d’elles vaut le coup, selon lui, d’être certifiée. Elle a beau être neuve, elle s’en sortira avec un 9,5/10 en raison… d’un léger décalage de l’impression au verso.

PCA est connue pour être plus stricte que ses concurrentes américaines mais revendique cette rigueur : "Nous sommes vraiment une entreprise de services à la personne, la confiance est essentielle", explique le chef d’entreprise, dont l’atelier arrive à expédier un millier de cartes par jour. "Ce n’est pas assez, on devrait être plus réactifs car nous avons beaucoup de demande", selon François-Xavier Colombani.

La carte neuve représentant Flingouste est notée 9,5 © Radio France - JB

Ebay veut être la plaque tournante

L’autre acteur central du marché, c’est un site qui est devenu en quelque sorte la plaque tournante du marché : Ebay. Le très célèbre site de vente d’occasion en ligne, qui a connu son âge d’or grâce aux enchères, voit dans les cartes Pokémon un investissement stratégique. Et pour cause : rien qu’en France, 3000 recherches contenant le mot "Pokémon" sont faites chaque heure, et quatre collectionneurs sur dix font leurs transactions via le site.

Pour Ebay, qui a dû faire face ces dernières années à la concurrence d’autres sites comme Leboncoin en France ou même Facebook qui a lancé sa propre boutique, c’est un moyen de se relancer… et d’aller plus loin. Le site a racheté l’an dernier le leader de la vente de cartes à collectionner aux Etats-Unis, TCG Player. "295 millions de dollars, c’est le prix pour lequel on a racheté TCG Player : si on a racheté cette entreprise, c’est bien parce qu’on estime que le marché des cartes à collectionner est une catégorie stratégique au niveau mondial, et qu’on est persuadés du potentiel de ce secteur, et du potentiel que peuvent apporter Ebay et TCG Player combinés", explique Alexandre Boissenot. Cet ancien champion d'un autre jeu, Magic L'Assemblée, a rejoint le site l'an dernier pour ne travailler que sur la question des cartes.

Aujourd’hui Ebay semble vouloir être présent à toutes les étapes du parcours d’achat et de collection : en France, c’est l’entreprise qui organise le Gala TCG le week-end prochain, rendez-vous des collectionneurs les plus chevronnés et des férus de pop culture. Tous les acteurs du marché nommés plus haut, intermédiaires, vendeurs, acheteurs, entreprises de certification et, évidemment, Ebay, s’y retrouvent. Et aux États-Unis, l’entreprise a lancé un "vault", un coffre à la fois physique et numérique dans lequel les gros collectionneurs peuvent stocker leurs cartes les plus chères, avec des collections arrivant parfois à plusieurs dizaines de millions de dollars en valeur.

Spéculation, cryptomonnaies et ajustements

Comment en arrive-t-on à de telles sommes ? Tous les acteurs du marché que nous avons rencontré ont identifié deux moments-clé : le premier en 2016, à la sortie de l’application Pokémon Go, qui a entraîné un regain d’intérêt pour les Pokémon. Le second en 2020, au moment du premier confinement, quand les anciens collectionneurs ont eu du temps devant eux pour filer au grenier ausculter leurs collections. Aux États-Unis, cette frénésie a pris un tour particulier.

Alexandre Boissenot analyse : "L’État a distribué des chèques Covid de plusieurs milliers de dollars à tous les Américains. Les gens qui n’en avaient pas besoin pour vivre ont décidé de les investir dans des cryptomonnaies. Et certaines personnes qui ont fait fortune dans le Bitcoin et l’Ether ont cherché à diversifier leurs investissements, ils ont donc décidé d’acheter des cartes Pokémon", raconte-t-il.

En 2020 et 2021, trouver des cartes neuves aux Etats-Unis et au Japon était mission impossible © AFP - Chris DELMAS

Résultat, les passionnés ont vu débarquer dans leurs conventions des acheteurs prêts à mettre plusieurs centaines de milliers d'euros cash dans l'achat de cartes – le tout attisé par certains influenceurs, comme le très sulfureux Logan Paul aux États-Unis, qui a acheté une carte extrêmement rare, nommée Pikachu Illustrator, pour 5,3 millions de dollars l'an dernier. "Evidemment, on n’est jamais à l’abri qu’il y ait des spéculateurs", nous dit l’acheteur de la boîte, le display, à 45 000 euros. "Il y a des maisons d’enchère, des sociétés internationales, on n’est jamais à l’abri, comme sur les marchés boursiers ou sur les marchés de l’immobilier". Mais selon lui, "les passionnés sont très regardants, cela limite la spéculation, il y a l’offre, la demande, les gens n’iront pas au-dessus de cela".

"Le marché se régule assez bien lui-même car la communauté est très éduquée", renchérit Kévin, l'intermédiaire de chez MJN Store. Alexandre Boissenot confirme : "Aujourd'hui, le marché reprend un peu son souffle, il y a eu beaucoup de spéculation et des hausses conséquentes, désormais on observe une stabilisation des cours", mais en tout état de cause, "les prix restent beaucoup plus élevés qu'avant le Covid".

Certains chiffres donnent encore le tournis : en France par exemple, la carte la plus chère mise en vente dans le pays est actuellement disponible sur Ebay. Et c’est… un Pikachu Illustrator, la même carte que celle achetée par Logan Paul. Cet exemplaire-ci n’est accessible "que" contre un million d’euros. Et son propriétaire… c’est MisterFuji, qui en est également le vendeur via MJN Store. Comment se séparer d’une carte si précieuse, que beaucoup surnomment "La Joconde des cartes Pokémon" ?

"Ce qui m’intéresse le plus, c’est la chasse de l’objet avant tout. Mais Illustrator, ce n’est pas un objet comme les autres, c’est la carte la plus iconique du monde. J’ai un énorme attachement émotionnel de la carte. Et en plus de la valeur de la carte, il y a ce qu’elle nous apporte", dit-il, expliquant que la mise en vente de cette carte à un million a mis un coup de projecteur sur MJN Store. "Mais nous avons un excellent réseau qui peut me permettre d’espérer qu’un jour, je pourrai en retrouver une", explique MisterFuji.

Mais qui va l’acheter, cette carte à un million ? Sur la chaise d’à côté, quand on demande à l’acheteur mystérieux quelle carte le fait rêver, il répond… le Pikachu Illustrator. "Elle représente un accomplissement. Dès que MJN l’a mise en ligne (sur Ebay, on y revient, ndlr), je me suis rapproche d’eux… on verra ce que l’avenir nous dira."