Internet : 75% du trafic en France se fait désormais sur un smartphone

Internet prend de plus en plus de place dans la vie des Français. Selon une étude publiée par Médiamétrie jeudi 16 février, 45 millions de Français surfent chaque jour sur Internet, soit près de trois personnes sur quatre. En 2022, les jeunes sont de plus en plus sur Internet avec quatre heures passées en moyenne par jour, c’est presque deux fois plus que la moyenne des Français.

Les trois quarts du temps passé sur internet se fait sur mobile

En 2022, les Français ont utilisé encore davantage leurs smartphones. Dans 75 % du temps, selon Médiamétrie, c'est le mobile qui est utilisé pour aller sur Internet. Soit cinq fois plus que sur l’ordinateur. "Un temps multiplié par trois en cinq ans", précise à France Inter Bertrand Krug, le directeur des mesures digitales à Médiamétrie. Chez les jeunes de 15 à 24 ans, 93 % du temps passé sur internet se fait sur mobile.

Conséquence : le nombre de visites quotidiennes sur les applications a été doublé en cinq ans. De neuf applications en 2022 contre quatre en 2017. Elles concentrent d’ailleurs 93 % du temps passé sur mobile. Aussi, les habitudes de navigation sur Internet varient en fonction des âges. "83 % des 15-24 ans fréquentent quotidiennement les réseaux sociaux, tandis que 53 % des 50 ans et plus privilégient les portails généralistes", détaille l'étude.

Six Français sur dix sur les réseaux sociaux et messageries

Les Français sont de plus en plus accros aux réseaux sociaux selon Médiamétrie. "Le temps passé sur les réseaux et les messageries représente 37 % du temps passé au total sur internet et chez les jeunes ça monte jusqu'à 61 % donc la part de voix des réseaux sociaux et messageries continue de progresser considérablement", selon Bertrand Krug. Ainsi, six Français sur dix sont présents sur les réseaux sociaux et les messageries chaque jour. Ils y passent en moyenne 52 minutes par jour, soit sept minutes de plus qu’il y a un an. Les 15-24 ans s’y connectent 2 h 19 par jour, soit 12 minutes de plus par rapport à 2021.

Les réseaux sociaux et messageries les plus utilisées en France sont : Facebook, Whatsapp, Snapchat et Instagram. Une hiérarchie un peu différente chez les jeunes avec un place plus importante de Snapchat et Tik Tok qui poursuit sa forte progression.

Le nombre de recherches liées à l'écologie a doublé en 2022

D'après Médiamétrie, l'utilisation d'Internet en 2022 est aussi marquée par une prise de conscience croissantes de l'urgence climatique. "Internet est le miroir de notre quotidien et on observe en 2022 beaucoup plus de connexions sur les sites liés à l'environnement", assure Bertrand Krug. A l'image des calculettes carbone, applications pour maîtriser sa consommation énergétique, ou acheter de panneaux solaires, le nombre de visiteurs de sites et applications en lien avec les enjeux écologiques a augmenté de 52 % en un an.

42 millions d’acheteurs en ligne

Internet permet aussi aux Français de lutter contre la vie chère. Les sites et applications de mode de seconde main ou de hard discount "comme Leboncoin ou Vinted" attirent chaque mois près d’un tiers des Français.

Cela n'empêche pas les Français de consommer sur Internet. La France compte 42 millions d’acheteurs en ligne, soit huit internautes sur dix. Médiamétrie parle aussi d'un phénomène de "revenge travel" après la pandémie : les sites et applications de voyage enregistrent près de 47 millions de visiteurs chaque mois. À l'inverse ce que Médiamétrie appelle "l'économie de la flemme" prend aussi de plus en plus de place. Les sites et applications de livraison de repas à domicile ou de VTC séduisent chaque mois près de 9 millions d’internautes selon Médiamétrie. Un chiffre en hausse de 25 % par rapport à avant la pandémie de Covid-19.

44 millions de Français sur les sites d'actualité

Selon le directeur des mesures digitales à Médiamétrie, "44 millions de Français vont consulter chaque mois les sites d'actualités." Les grands groupes de médias, qui poursuivent leur digitalisation, confirment leur puissance sur Internet et dix d’entre eux intéressent chaque mois plus de 20 millions de visiteurs chacun. Ainsi, 86 % des lecteurs de presse consultent des articles depuis un écran digital (ordinateur, smartphone ou tablette).

Les podcasts prennent aussi de plus en plus d'importance. Ils attirent d’ores et déjà près de 18 millions de Français tous les mois. Une progression de 17 % sur un an. Les sites et applications de streaming audio rassemblent chaque mois plus de 29 millions d'auditeurs. Idem pour les offres de vidéos : 23 % du temps total de consommation de vidéos se passe sur ordinateur, tablette ou mobile. Les gamers sont aussi plus nombreux en France. Ils sont 41 millions en 2022, soit 12 % de plus qu'avant le Covid-19.

Enfin si la lutte contre le piratage s'intensifie, la France comptait encore 6,6 millions de pirates en octobre 2022, contre près de 11 millions en janvier 2021.