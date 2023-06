"Intrigue à Brégançon" d'Adrien Goetz : une nouvelle enquête "barbante" ou "instructive et ludique" ?

La conservatrice au Mobilier national Pénélope Breuil, l'héroine récurrente de la série de romans est chargée d'en moderniser le mobilier. Là-bas, elle retrouve une amie reconvertie en guide du fort qu'elle fait visiter aux touristes. Jusqu'au jour où cette guide est retrouvée morte égorgée dans la cour. Un crime un peu compliqué dont le motif secret remonte à la dernière guerre, quand les Allemands ont occupé le fort. Un roman bourré d'anecdotes où défilent de De Gaulle à Macron, tous les chefs de l'Etat, avec une mention particulière pour Pompidou, le seul à aimer vraiment Brégançon où il jouait à la pétanque avec Sagan et Soulages.

Olivia de Lamberterie l'a trouvé terriblement barbant dans l'ensemble

Cette fois-ci, la critique cinéma pour Elle se demande si Adrien Goetz n'en a pas ras-le-bol de son héroïne : "Il y a tout un côté mobilier national et, moi, je n'aime pas ce milieu-là, la déco ça ne m'intéresse pas tellement, surtout qu'ici ça confère un côté faussement désuet.

Ce que j'ai trouvé intéressant cependant, au-delà de ce côté un peu sautillant barbant, c'est qu'il y a en vérité deux histoires dans ce livre. L'histoire de la conservatrice qui a été égorgée. Et une autre histoire, qui me semble très intéressante, qui pose la question du pourquoi le général de Gaulle choisi de transformer le fort de Brégançon du jour au lendemain en résidence présidentielle pour n'y revenir qu'une seule fois ? L'auteur est érudit et à ce moment-là, il écrit en sautillant et c'est merveilleux".

Arnaud Viviant en a fait des cauchemars

Le journaliste pour la revue Transfuge avait comme l'impression de voir Stéphane Bern en train de lutiner avec Agatha Christie : "Certes, on apprend des choses, notamment que les époux Macron ont fait construire une piscine hors-sol faite pour les petits enfants ; que les touristes peuvent le visiter. On constate un sens de l'observation du narrateur et de l'écrivain totalement aristocratique ; les prolos ont tous les doigts calleux. Mais il faut avouer qu'au bout d'un moment, ce rapport de classe accompagné de toute une série d'anecdotes, bon, on s'en fout un peu".

C'est très bien vu selon Patricia Martin

Chez France Inter, on a trouvé ça joyeux, virevoltant et ludique : "Je trouve que c'est plutôt bien croqué, c'est bien vu. Je l'ai lu avec plaisir."

Jean-Louis Ezine l'a trouvé très instructif

En tant que chroniqueur cinéma pour la revue Chasse-Marée, Jean-Louis Ezine n'a pas pu s'empêcher de montrer combien il avait aimé ce roman en refaisant l'histoire du fort de Brégançon et en apportant des spéculations amusantes : "Je tiens à souligner que le fort de Brégançon a longtemps été loué de manière privée par un sous-secrétaire d'État à la Marine dans les années 1930 qui s'appelait Robert Bellanger. C'est un architecte de la Marine nationale qui a aménagé le fort en résidence. Quant à De Gaulle, il n'y a passé qu'une seule nuit, avec l'hypothèse dans le livre d'une seconde nuit à laquelle je ne crois pas puisqu'il se serait plaint de cette première nuit, envahi par les moustiques et d'un lit qui était trop court pour lui. Je pense que s'il a fait tout ce ramdam pour Brégançon, c'est parce qu'il venait assister à une cérémonie de commémoration du débarquement en Provence le 25 août 1964. Son choix, de s'installer périodiquement à Brégançon était lié à ça.

Sinon, Goetz, c'est notre Arsène Lupin ! Et on apprend plein de choses sur le mobilier dans ce livre, avec en plus un côté brocante au sommet de l'État".

