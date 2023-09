Invités, menu, ambiance musicale : le programme du dîner d'État de Charles III au château de Versailles

Banquet royal, homard bleu et violon suédois. Voici le programme du dîner de Charles III au château de Versailles ce mercredi soir. Le monarque britannique est en visite trois jours en France avec la reine Camilla, six mois après avoir dû reporter sa venue en plein mouvement contre la réforme des retraites pour ce qui devait être sa première visite officielle à l'étranger en tant que roi.

À son arrivée à Paris, le couple royal sera accueilli par le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte à l'Arc de Triomphe, où ils raviveront la flamme du soldat inconnu, avant de descendre les Champs-Élysées, et de participer à un dîner d'État au château de Versailles.

Publicité

Dans la galerie des Glaces

Le dîner aura lieu dans la galerie des Glaces, le lieu le plus emblématique du château, destiné à l'origine à célébrer la toute puissance de Louis XIV, le Roi-Soleil, et à éblouir ses visiteurs. Mais aujourd'hui, elle fait aussi grincer des dents, notamment dans l'opposition, comme LFI.

Le choix de Versailles répond avant tout à un souhait de Charles III, "sensible à l'idée de marcher dans les pas de sa mère", et à une volonté de "faire rayonner la France" à travers un de ses sites les plus prestigieux, avance la présidence. Elizabeth II a été le chef d'État étranger le plus reçu à Versailles, en 1948 (alors princesse héritière), en 1957 où un déjeuner fut servi en son honneur dans la même galerie des Glaces, et 1972.

La reine Elizabeth et le président René Coty (à droite) lors d'un dîner dans la galerie des Glaces, en 1957. © AFP

Plus de 150 invités

Le banquet devrait compter entre 150 et 180 invités. Parmi eux, des membres du gouvernement, des grands patrons et quelques personnalités, comme l'actrice Kristin Scott Thomas et le romancier Ken Follett, indique Le Parisien .

Homard, volaille et Ispahan

Le menu a fuité dans la presse ces derniers jours. Trois grands chefs seront aux commandes pour l'entrée, le plat et le dessert. La cheffe trois étoiles Anne-Sophie Pic est chargée de l'entrée. Elle concoctera un "Tourteau de casier et homard bleu, voile d'amandes fraîches", dévoile-t-elle au Point . Le chef lui aussi trois étoiles Yannick Alléno proposera une volaille de Bresse pochée, marinée dans du Champagne, et un gratin de cèpes. Enfin, le célèbre pâtissier Pierre Hermé confectionnera un de ses desserts signatures : l'Ispahan.

Intermède musical

Une animation musicale leur sera offerte par le violoniste suédois Daniel Lozakovich.