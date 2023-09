« Iran, 1 an après », journée spéciale sur France Inter, jeudi 14 septembre 2023

Un an après, où en est l’Iran ? Où sont les Iraniennes qui ont retiré leur voile et qui dansaient dans les rues ? Où sont ceux qui les soutiennent ?

Ce jeudi 14 septembre, France Inter bouscule à nouveau ses programmes et organise une nouvelle journée spéciale pour redonner la parole aux Iraniennes et faire le point sur la situation dans le pays, un an après.

Jeudi 14 septembre : « Iran, 1 an après » :

►►► Le 7/10 – Nicolas Demorand, Léa Salamé et Sonia Devillers

► 7h15 – Le zoom de la rédaction sur l’exposition « Tu ne meurs pas » au Festival Visa pour l’image de Perpignan. Un reportage d’Alexandra Ackoun

► 8h20 – Le grand entretien de Nicolas Demorand et Léa Salamé avec Mina Kavani, actrice ; Farid Vahid, de la Fondation Jean Jaurès ; Chirinne Ardakani, avocate, collectif Iran Justice

►►► Le 13/14 – Jérôme Cadet

avec Chowra Makaremi, anthropologue, chargée de recherche CNRS à l'IRIS, autrice de Femme ! Vie ! Liberté ! Échos d’un soulèvement révolutionnaire en Iran (La Découverte)

►►► 15h : Affaires sensibles – Fabrice Drouelle

Sur le thème : 2009, le mouvement vert en Iran ou le printemps déchu avec Nasim Vahabi, écrivaine franco-iranienne, autrice du roman Je ne suis pas un roman sur la censure (Tropismes)

►►► 17h : Jusqu’ici tout va bien – Marie Misset, Marine Baousson et MaÏa Mazaurette

avec Marjane Satrapi, réalisatrice, actrice, scénariste et Bahareh Akrami, illustratrice pour leur livre Femme Vie Liberté (L’iconoclaste)

►►► 18h15 : Un jour dans le monde – Fabienne Sintes

avec Mina, iranienne vivant à Téhéran (L’émission prend régulièrement de ses nouvelles depuis un an)

►►► 20h : Grand Canal – Eva Bester

avec Leili Anvar, écrivaine et traductrice française, spécialiste de la poésie et de la spiritualité persanes.

>>>> « Iran, 1 an après », une journée à suivre aussi sur franceinter.fr et les réseaux sociaux