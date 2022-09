Iran : cinq questions sur la mort de Mahsa Amini, jeune femme arrêtée par la police des mœurs

Mahsa Amini, 22 ans, a été arrêté mardi par la police des mœurs iranienne, chargée d'appliquer les règles vestimentaires strictes pour les femmes. Elle est morte vendredi, après trois jours de coma. Depuis, sa mort est devenu un sujet sensible en Iran et des incidents ont eu lieu à Téhéran ainsi qu'au Kurdistan, dans le nord-ouest du pays, d'où elle était originaire.

Cette colère dépasse les frontières du pays. Sur Twitter, le hashtag Mahsa_Amini est devenu viral, se plaçant en première position avec plus d'1,5 million de tweets. Le nom de cette jeune femme est en train de devenir un symbole de l'oppression du régime iranien.

Publicité

Qui est Mahsa Amini ?

Mahsa Amini est une jeune femme de 22 ans, originaire de la région du Kurdistan, dans le nord-ouest de l'Iran. Alors qu'elle était à Téhéran en visite avec sa famille mardi, elle a été arrêtée par la police des mœurs. Avec d'autres femmes, elle devait recevoir des "instructions" sur les règles vestimentaires, a indiqué jeudi la police de Téhéran. Mahsa Amini est décédée vendredi à l'hôpital après trois jours dans le coma. La jeune femme a été inhumée samedi dans sa ville natale, Saghez.

Que dit la police ?

La police a expliqué qu'après son arrestation, Mahsa Amini "a soudainement souffert d'un problème cardiaque (...) et a été immédiatement transportée à l'hôpital". "Malheureusement, elle est morte et son corps a été transféré à l'institut médicolégal", a indiqué vendredi la télévision d'État.

La télévision officielle a par ailleurs diffusé des images de vidéosurveillance montrant une femme présentée comme Mahsa s'effondrer dans les locaux de la police après une discussion avec une policière. La police de Téhéran affirme "qu'il n'y avait pas eu de contact physique" entre les agents de police et la jeune femme.

Des affirmations qui ne convainquent pas une grande partie des Iraniens. Le président iranien Ebrahim Raïssi a demandé l'ouverture d'une enquête. Lors d'une conversation téléphonique dimanche soir avec la famille Amini, il a "assuré qu'il allait poursuivre l'enquête jusqu'à la clarification de l'affaire", selon un communiqué de la présidence. Le chef du bureau du médecin légiste de Téhéran a déclaré samedi à la télévision d'État que les enquêtes sur la cause du décès de la jeune femme étaient en cours mais qu'elles prendraient trois semaines.

Qu'est-ce que la police des mœurs ?

La police des mœurs est une unité de police, chargée de faire respecter le code vestimentaire strict en vigueur dans le pays depuis la révolution islamique de 1979. En Iran, le port du foulard en public est obligatoire. Il doit recouvrir la tête et le cou des femmes tout en dissimulant les cheveux.

La police des mœurs a été critiquée à plusieurs reprises ces derniers mois pour des interventions violentes à l'égard des femmes soupçonnées d'enfreindre ce code vestimentaire.

Quelle sont les réactions dans le pays ?

La mort de Mahsa Amini suscite une vague d'indignation et de colère dans le pays. Une manifestation a été organisée vendredi devant l'hôpital de Téhéran et des incidents ont eu lieu dans la région d'origine de Mahsa Amini. Les forces de sécurité iraniennes ont dû utiliser des gaz lacrymogène pour disperser la foule. À Saghez, où la jeune femme a été inhumée, des habitants en colère ont jeté des pierres contre le siège du gouverneur et crié des slogans hostiles aux autorités.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs femmes se sont filmées en train de se couper les cheveux en signe de contestation.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

De nombreuses personnalités ont aussi exprimé leur colère, comme le cinéaste Asghar Farhadi, lauréat de deux Oscars du meilleur film étranger. "Mahsa est aujourd'hui plus vivante que nous", écrit-il, car "nous sommes endormis, sans réaction face à cette cruauté sans fin, nous sommes complices de ce crime".

Ce dimanche, l'histoire tragique de Mahsa Amini est à la Une de la quasi-totalité de la presse iranienne. "Le public est bouleversé et en colère par ce qui est arrivé à Mahsa Amini", note le journal réformateur Etemad. Le journal modéré Jomhouri Eslami met en garde contre la "fracture sociale" provoquée par le "comportement violent" des officiers de la police. À l'inverse, le quotidien gouvernemental Iran accuse les réformateurs "d'exploiter les émotions du peuple en utilisant un incident malheureux pour monter la nation contre le gouvernement et le président". Pour le journal ultraconservateur Kayhan, "le volume de rumeurs et de mensonges soulevés après la mort de Mahsa a considérablement augmenté".

Quelle sont les réactions au-delà des frontières de l'Iran ?

La Maison Blanche juge "impardonnable" la mort de la jeune iranienne, a déclaré vendredi le conseiller à la sécurité nationale du président américain Joe Biden. "Nous continuerons à tenir responsables les dirigeants iraniens pour de telles violations des droits humains", a écrit Jake Sullivan sur Twitter.

À Paris et Berlin, des rassemblements ont eu lieu samedi en hommage à la jeune femme.