Iran : des organisations humanitaires appellent l'Europe à "se placer du bon côté de l'Histoire"

Près de 40 groupes de défense des droits de l’homme ont signé ce texte , qui appelle les Européens à demander formellement aux ambassadeurs de la République islamique de cesser d’emprisonner les femmes qui réclament leurs droits et libertés fondamentales en Iran. Entretien avec Jasmin Ramsey, directrice adjointe du CHRI qui coordonne cette opération.

► Pour voir la pétition complète, cliquez ici

FRANCE INTER : Qu’attendez-vous de cette pétition ?

JASMIN RAMSEY : "Vous savez, depuis ce jour de septembre, et ces manifestations qui ont éclaté dans tout le pays, aucun responsable iranien n'a été amené à rendre des comptes. Pas un seul officier, pas même un officier subalterne, n'a été tenu responsable des meurtres, non seulement celui de Mahsa Amini mais aussi de toutes les femmes, des enfants et des hommes qui manifestaient simplement dans les rues. Si tous les pays membres de l'Union Européenne convoquaient les ambassadeurs iraniens à l'unisson à l'occasion de la Journée internationale de la femme le 8 mars et exigeaient la fin de la violence à l'égard des femmes, ainsi que des exécutions politiques en Iran, cela enverrait un message au gouvernement iranien selon lequel, en ce qui concerne l'Europe, les affaires ne reviendront jamais à la normale.

En ce moment, des filles sont gazées dans les écoles. Au début du mois, nous avons interrogé des dizaines de lycéennes. Toutes nous ont dit qu'elles avaient peur de retourner manifester, mais qu'elles ne voulaient pas reculer, qu'elles ne pouvaient pas imaginer revenir à la situation dans laquelle se trouvait l'Iran avant les manifestations. Ces filles représentent l'avenir du pays. Plus de 60 % de la population iranienne a moins de 30 ans, et un grand nombre d’iraniens a moins de 21 ans. Nous demandons aux pays de l'UE, y compris à la France, d'être solidaires de l'avenir de l'Iran, qui repose sur les femmes et les jeunes, et non sur des vieux hommes qui dirigent le pays avec des armes."

Sait-on combien de personnes et notamment de femmes sont actuellement incarcérées dans les prisons iraniennes ?

"Le gouvernement iranien ne donne jamais de chiffres. Ils disent avoir libéré des prisonniers et des prisonnières et c'est ce qu'ils ont fait. Il y a deux raisons : tout d'abord, les prisons étaient littéralement bondées de monde. Et lorsque cela se produit, il y a davantage de violences sexuelles, de décès de prisonniers politiques et cela fait encore plus de tort au gouvernement iranien que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Il était donc utile qu'ils libèrent certains prisonniers. L'autre point à noter c’est que si certains prisonniers politiques sortent de prison, d'autres y sont amenés dans le même temps. Dès qu'il y aura de nouvelles manifestations (et je vous garantis qu'il y en aura parce que les revendications de la population ne sont pas satisfaites), les prisons seront à nouveau remplies.

C'est pourquoi nous demandons à l'Europe et aux gouvernements du monde entier de signifier au gouvernement iranien que ce n'est pas acceptable, qu’on ne peut pas considérer comme représentants légitimes d’un pays ceux qui emprisonnent leurs citoyens et les tuent simplement parce qu’ils les critiquent. Leurs paroles font trembler le gouvernement. Sinon pourquoi pointer des armes sur des filles et des femmes? Pourquoi mettre des gens en prison pour avoir dit "Mort à la dictature"."

Avez-vous écouté la chanson révolutionnaire "Bella Ciao" reprise par un groupe de détenues dans la prison d’Evin ?

"Oui et honnêtement, j'ai pleuré en l’écoutant. Je suis très touchée par leur courage et leur volonté. Personnellement, je ne pense pas que j’aurais pu le faire. Je ne pourrais pas rester si forte et si résiliente. Cela témoigne du pouvoir de ces femmes au sein du pays et de leur détermination à modifier les lois et ce système entièrement configuré pour réprimer les femmes. Rappelez-vous qu'en Iran, en vertu de la charia, les femmes sont considérées comme la moitié d'un homme devant les tribunaux. Légalement, le témoignage d’une femme vaut deux fois moins que celui d’un homme simplement en raison de son sexe. Il s'agit d'un apartheid sexiste en République islamique.

Ces femmes qui chantent cette chanson révolutionnaire en prison, nous demandons aux citoyens du monde entier de se tenir à leurs côtés, de faire entendre leur voix, et de ne pas donner de tribune aux représentants de la République islamique. C'est notre responsabilité en tant que citoyens des pays libres de nous tenir aux côtés des femmes opprimées. Nous vous demandons de vous placer du bon côté de l'Histoire."