Iran Le monde du cinéma appelle à la libération de la célèbre actrice iranienne Taraneh Alidoosti Par Cloé Geffroy, AFP 2 min Partager

L'actrice iranienne Taraneh Alidoosti en séance photo pour le film "Leïla et ses frères" lors de la 75ème édition du Festival de Cannes © AFP - Valery HACHE

Arrêtée ce week-end après avoir soutenu le mouvement de contestation dans son pays, Taraneh Alidoosti est accusée par le régime d'incitation au chaos. Les appels à libérer l'actrice et militante iranienne sont de plus en plus nombreux.

La répression n'en finit pas au pays des mollahs. Ces dernières semaines, deux manifestants ont été exécutés, alors que dix attendent actuellement dans le couloir de la mort. Au moins 458 personnes, dont 63 enfants ont également été tués dans les manifestations déclenchées après le décès de Masha Amini le 16 septembre, et au cours desquelles des milliers de protestataires ont été arrêtés. Parmi les dernières interpellations en date : celle de l'actrice Taraneh Alidoosti, arrêtée samedi pour avoir soutenu via son compte Instagram (supprimé depuis) les manifestations qui secouent le pays. Début décembre, elle avait notamment dénoncé la pendaison d'un manifestant, Mohsen Shekari, exécuté après avoir été accusé de "guerre contre Dieu". Elle est accusée par le régime d'incitation au chaos, selon l'agence de presse iranienne Tasnim. Publicité Le monde du cinéma en première ligne "Je suis aux côtés de Taraneh et je demande sa libération ainsi que celle de mes autres camarades Jafar Panahi et Mohammad Rasoulof, et de tous les autres prisonniers moins connus dont le seul crime est d'avoir voulu une vie meilleure", a écrit sur Instagram le réalisateur Ashgar Farhadi . Tous les deux se connaissent bien puisque l'actrice a joué dans l'un de ses films primés, "Le client", Oscar du meilleur film en langue étrangère en 2017. A 38 ans, Taraneh Alidoosti est aussi célèbre pour son rôle dans le film "Leïla et ses frères" de Saeed Roustayi, présenté cette année au Festival de Cannes, qui demande sa "libération immédiate" et lui apporte "tout son soutien".



Un soutien partagé par le directeur du festival du film de Toronto, Cameron Bailey : "J'espère qu'elle sera libérée bientôt pour continuer à représenter la force du cinéma iranien", mais aussi par le Festival international du film de Berlin , qui a manifesté sa solidarité avec le peuple iranien "qui se bat pour ses droits". Goldshifteh Farahani, qui a débuté sa carrière d'actrice en Iran avant de fuir, s'est aussi exprimé sur les réseaux sociaux : "La courageuse actrice d'Iran a été arrêtée".



De son côté, le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme s'est dit auprès de l'AFP "profondément préoccupé" par cette arrestation, soulignant que "toutes les personnes arrêtées pour avoir manifesté pacifiquement doivent être libérées immédiatement".

